Мобілізація по-новому в Україні: перелік тих, хто має право на відстрочку, знову змінили

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Які документи для цього потрібні, як оформити відстрочку та хто ще має на неї право — розповідає ТСН.ua.

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Хто має право на відстрочку

Відстрочку можуть оформити члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату. Обов’язкова умова — наявність наукового ступеня.

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Також ці особи повинні працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Щоб скористатися новою підставою, потрібно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати заяву разом із двома документами:

довідкою Національного агентства про посаду, яку людина обіймає за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості;

дипломом про присудження наукового ступеня.

Оформити відстрочку за цією підставою через застосунок «Резерв+» наразі неможливо. Тому заяву та підтвердні документи необхідно подавати особисто через ЦНАП.

Як дізнатися про рішення щодо відстрочки

Після подання документів ЦНАП передасть їх до відповідного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП). Там спеціальна комісія розгляне заяву та ухвалить рішення про надання відстрочки.

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Водночас особисто відвідувати ТЦК та СП не потрібно. Про результат розгляду заяви повідомить ЦНАП.

Якщо відстрочку нададуть, відповідна інформація також з’явиться в електронному військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+».

Що таке відстрочка від мобілізації

Відстрочка від призову під час мобілізації — це тимчасове звільнення від призову на військову службу за наявності передбачених законом підстав. Вона не означає остаточного звільнення від військового обов’язку.

Хто ще має право на відстрочку

Право на відстрочку передбачене для кількох категорій громадян:

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За сімейними обставинами. Зокрема, для людей, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років за відсутності заборгованості зі сплати аліментів, самостійно виховують неповнолітню дитину, виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, а також для окремих опікунів та усиновлювачів. Відстрочку також можуть отримати люди, які постійно доглядають за близькими родичами з інвалідністю I–II груп за визначених законом умов, мають неповнолітню дитину, а чоловік або дружина проходить військову службу, чи втратили близького родича внаслідок його загибелі або зникнення безвісти під час захисту України від 2014 року.

За станом здоров’я. На відстрочку або звільнення від призову можуть претендувати люди з інвалідністю I–III груп. Також її можуть надати тимчасово непридатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) на строк до 12 місяців із подальшим повторним оглядом.

За навчанням і науковою діяльністю. Відстрочка передбачена для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний, докторантів і людей, зарахованих до інтернатури. Також право на неї мають окремі педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

За професійною діяльністю і посадою. До відповідних категорій належать окремі посадовці, народні депутати, судді, частина дипломатичних службовців, а також визначені законом працівники органів державної влади, військового управління і силових структур.

Через бронювання. Відстрочку можуть отримати працівники визначених категорій органів державної влади й місцевого самоврядування, а також підприємств, визнаних критично важливими для оборони, енергетики, зв’язку, медицини та інших сфер життєзабезпечення.

Окремі підстави передбачені для цивільних, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії РФ і мають відповідний запис у державному реєстрі, а також для деяких фахівців у сфері кібербезпеки, оборонної промисловості та критичної інфраструктури.

Як подати заяву на відстрочку

Спосіб оформлення залежить від підстави. Якщо відповідна функція доступна в застосунку «Резерв+», заяву можна подати онлайн. Якщо такої можливості немає, потрібно звернутися до ЦНАП і надати документи, які підтверджують право на відстрочку.

Це можуть бути документи про сімейні обставини, медичні висновки, довідки з місця роботи або навчання чи документи про бронювання.

Для кожної підстави передбачені свої вимоги до документів. Якщо йдеться про стан здоров’я, необхідно враховувати висновки ВЛК, а для нової підстави, пов’язаної з роботою в Національному агентстві з забезпечення якості вищої освіти, потрібно надати довідку про посаду та диплом про науковий ступінь.

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