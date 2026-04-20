Мобілізація по-новому: в Україні понад 1 млн заброньованих працівників — хто має право і які є вакансії

В Україні нині налічується близько 10 млн офіційно працевлаштованих громадян, з яких приблизно 1,3 млн мають бронювання від мобілізації. Водночас ринок праці активно підлаштовується до умов воєнного часу: на найбільших порталах з пошуку роботи сьогодні доступно майже 18 тисяч вакансій із можливістю бронювання.

У цьому матеріалі ТСН.ua розповідає, хто має право на бронювання, як його отримати, чи можуть викликати до ТЦК заброньованого працівника та які цивільні вакансії з бронюванням доступні в Україні.

Що таке бронювання та хто може його отримати

Бронювання — це тимчасова відстрочка від мобілізації, яка зазвичай надається на період від 6 до 12 місяців. Вона передбачена для працівників підприємств і установ, які мають важливе значення для економіки, оборони та забезпечення життєдіяльності населення.

Право на бронювання мають:

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування

співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу

персонал сфер енергетики, транспорту, зв’язку та іншої критичної інфраструктури

працівники приватних компаній, які отримали статус критично важливих для економіки або регіону

Водночас для приватних підприємств діють чіткі критерії. Один із ключових — рівень середньої заробітної плати, який має бути не нижчим за 21 617,5 грн (це 2,5 мінімальної зарплати).

Також працівник повинен бути офіційно працевлаштованим і мати актуальні дані у державному реєстрі «Оберіг».

В Україні дозволили бронювати навіть порушників військового обліку

Правила бронювання нещодавно змінилися. Тепер працівників, які ще не уточнили свої військово-облікові дані, також можуть тимчасово забронювати. Однак це стосується лише підприємств, які мають стратегічне значення для оборони або забезпечують потреби Збройних сил України.

За новими правилами таких працівників можна забронювати на строк до 45 днів.

Це дозволяє компаніям швидше залучати необхідних фахівців до роботи. Після уточнення даних бронювання може бути продовжене у звичайному порядку.

Як оформити бронювання через «Дію»: покрокова інструкція

Щоб оформити бронювання працівника, роботодавцю потрібно виконати кілька кроків:

Увійти в систему за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) Обрати послугу «„Бронювання працівників“ Підтвердити дані підприємства Внести інформацію про працівників Підписати заявку керівником або уповноваженою особою

Статус заявки можна перевіряти в особистому кабінеті, а результат надходить на електронну пошту.

З 1 лютого 2026 року строк розгляду заявок знову становить до 72 годин. Для окремих підприємств — зокрема оборонних або стратегічних — процедура може відбуватися швидше.

Чи можуть викликати до ТЦК заброньованого працівника

Наявність бронювання означає, що людину не можуть мобілізувати, однак у деяких випадках її можуть викликати до територіального центру комплектування (ТЦК СП) для уточнення даних.

За словами адвоката Романа Ухова в коментарі ТСН.ua, виклик можливий, але мобілізація — ні:

«Чи можуть вони викликати особу до ТЦК? Так, можуть. Наприклад, для звірки даних. Але мобілізувати таку людину не мають права, оскільки цьому перешкоджає бронювання».

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронювання

У більшості випадків військовозобов’язані з бронюванням або відстрочкою не зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом строку дії броні.

Однак існують винятки. ВЛК потрібно пройти, якщо:

людина добровільно вирішила підписати контракт або вступити до війська

у неї залишився старий статус «обмежено придатний»

вона сама ініціювала медичний огляд

Важливо розуміти, що повістка — це вимога з’явитися до ТЦК, тоді як направлення — це окремий документ, який дозволяє пройти медичний огляд.

Чи можуть заброньованого оголосити в розшук

Юристи наголошують, що ігнорувати виклик до ТЦК небезпечно, навіть якщо людина має бронювання.

У разі неявки особу можуть оголосити в розшук. Тому фахівці радять діяти обережно та за потреби звертатися за юридичною консультацією.

У якому вигляді оформлюється бронювання

Бронювання може існувати у двох форматах: еелектронному і паперовому.

Електронний формат

Інформація в такому разі відображається у застосунку «Резерв+» та у вигляді електронної виписки в «Дії».

Там зазначаються статус бронювання, строк його дії та підстава для відстрочки.

Паперовий формат

Паперовий документ видає роботодавець. Він має бути підписаний керівником і завірений печаткою.

Однак юристи наголошують, що без запису в електронному реєстрі паперовий документ не вважається достатнім підтвердженням бронювання.

Чи можна виїхати за кордон із бронюванням

Під час воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон.

Наявність бронювання не дає автоматичного права на виїзд, кожен випадок перевіряється окремо. Щоб виїхати за кордон потрібно відповідати загальним правилам, погодженим із військовими та прикордонною службою.

Вакансії з бронюванням від мобілізації: де найбільше роботи

Ринок праці поступово адаптувався до умов мобілізації. На сайтах пошуку роботи з’явилися окремі розділи вакансій із можливістю бронювання.

Найбільше пропозицій нині зосереджено у таких сферах (на найбільшому сайті з пошуку роботи):

робочі спеціальності та виробництво — понад 4,3 тис. вакансій

логістика, склад і зовнішньоекономічна діяльність — майже 1,9 тис. вакансій

будівництво та архітектура — понад 1,6 тис. вакансій

транспорт і автобізнес — понад 1,5 тис. вакансій

продажі та закупівлі — понад 1,2 тис. вакансій

телекомунікації та зв’язок — понад 1,1 тис. вакансій

медицина і фармацевтика — майже 1 тис. вакансій

сфера обслуговування — близько 1 тис. вакансій

Значно менше вакансій із бронюванням пропонують у сферах культури, спорту, краси та нерухомості.

Які вакансії з бронюванням пропонують роботодавці

Серед реальних пропозицій роботи з бронюванням можна знайти як технічні, так і робітничі професії.

Наприклад у Києві шукають інженера технічного відділу на повну зайнятість і з можливість працевлаштування студентів. Потрібен досвід роботи від 1 року. Компанія займається розробкою роботизованих систем

Також роботу на повну зайнятість з бронюванням пропонують зварювальнику. Зарплата 35 000 — 40 000 грн, місце роботи — Київська область. Вимоги: досвід роботи від 1 року.

Також у Києві шукають електромеханіка на роботу з бронюванням. Тут потрібен досвід роботи від 2 років. Робота на фармацевтичному підприємстві, повна зайнятість.

Загалом роботодавці в Україні найчастіше пропонують бронювання для:

інженерів і технічних спеціалістів

водіїв і логістів

електриків і механіків

зварювальників і будівельників

працівників виробництва

медичного персоналу

Хто може забронювати працівників і на який строк

Бронювання доступне лише підприємствам, які мають статус критично важливих, працюють на оборонно-промисловий комплекс (ОПК), забезпечують потреби Збройних сил або населення.

Такі компанії можуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Зазвичай бронювання оформлюється на:

6 місяців — для працівників підприємств

на весь період мобілізації — для посадових осіб органів державної влади

Після завершення строку бронювання потрібно оформлювати повторно.