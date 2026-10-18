Мобілізація по-новому в Україні: правила бронювання незабаром зміняться — що відомо

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Від 18 жовтня 2026 року для частини агропідприємств зміняться критерії отримання статусу критично важливих. Завдяки новим умовам більше виробників зможуть претендувати на цей статус і, відповідно, отримати можливість бронювати працівників від мобілізації.

ТСН.ua розповідає, кого стосуватимуться нові правила бронювання, які показники враховуватимуть та що відомо про можливий перегляд квот для критично важливих підприємств.

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Бронювання працівників від мобілізації: що зміниться від 18 жовтня

Від 18 жовтня 2026 року для частини агропідприємств передбачені зміни в критеріях визначення критично важливого статусу, пише Agronews.

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Раніше одним із ключових показників для агровиробників була площа сільськогосподарських угідь. Тепер передбачено альтернативні критерії, що дасть змогу частині менших господарств також претендувати на відповідний статус.

Зокрема, враховуватимуть такі показники:

Площа сільськогосподарських угідь — щонайменше 200 гектарів.

Річний дохід — не менше 20 млн грн.

Багаторічні насадження — від 50 гектарів для господарств, на які поширюється цей критерій.

Отже, підприємствам не обов’язково відповідати лише вимогам щодо площі земель. За новими правилами частина виробників зможе претендувати на критично важливий статус за альтернативними показниками.

Зміни стосуються підприємств сільського, лісового та рибного господарства, земельного кадастру, а також окремих суб’єктів, діяльність яких пов’язана з агропромисловим комплексом. Про це повідомили в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

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Чому агропідприємствам радять не зволікати з документами

Розширення критеріїв може збільшити кількість заявок на отримання або підтвердження статусу критично важливого підприємства. Відповідно, органи, які розглядають документи, можуть отримати більше звернень.

Тому підприємствам, у яких незабаром закінчується строк дії чинного статусу, рекомендують заздалегідь розпочати процедуру його підтвердження або отримання.

Перед поданням документів агровиробникам варто:

перевірити, чи відповідає підприємство одному з передбачених критеріїв;

підготувати підтвердження площі земель, річного доходу або наявності багаторічних насаджень;

уточнити дату завершення чинного статусу критично важливого підприємства;

завчасно подати документи для отримання або підтвердження статусу.

Це допоможе підприємствам підготуватися до процедури та не відкладати оформлення документів на останній момент.

Чи змінять квоти на бронювання працівників в Україні

Окремо Міністерство економіки підготувало проєкт змін до постанови № 76, яка регулює бронювання військовозобов’язаних працівників під час воєнного стану.

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Документ розіслали центральним органам виконавчої влади 8 жовтня. Згодом його суттєво оновили — приблизно на 90%, тому початкові пропозиції не варто сприймати як остаточно затверджені правила.

У першій версії проєкту пропонували переглянути квоти на бронювання для критично важливих підприємств.

Зокрема, йшлося про такі зміни:

скасування 100% квоти на бронювання для частини підприємств паливно-енергетичного сектору та інших компаній, які забезпечують роботу енергетичної й газотранспортної систем;

зменшення загальної частки заброньованих військовозобов’язаних працівників зі 100% до 85%;

скорочення квоти для підприємств житлово-комунального господарства із 75% до 60%;

запровадження самостійного розрахунку квоти на бронювання критично важливими підприємствами.

Водночас у проєкті залишалися невизначені положення, зокрема щодо можливого перегляду критеріїв критичності підприємств.

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