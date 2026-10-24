Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають оформленої відстрочки або бронювання. Водночас уряд готує чергові зміни до правил бронювання працівників підприємств. Зокрема, планують посилити контроль за наданням статусу критично важливих підприємств і переглянути підходи до визначення квот на бронювання.

Що відомо про нові правила бронювання в Україні та які зміни вже внесли до проєкту постанови — розповідає ТСН.ua.

Реклама

Коли ухвалять нові правила бронювання

Кабінет Міністрів України планує затвердити оновлені правила бронювання військовозобов’язаних до кінця тижня. Про поточний стан підготовки документа повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський у Facebook.

Реклама

За його словами, міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко поінформував Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку про роботу над проєктом постанови.

Документ передбачає зміни до системи бронювання працівників, зокрема додаткову перевірку обґрунтованості рішень щодо надання підприємствам відповідного статусу.

Водночас дискусія про перегляд квот на бронювання для окремих секторів економіки ще триває. Остаточні рішення щодо цього питання поки не ухвалені.

Яку зміну вже прибрали з проєкту постанови

Під час доопрацювання документа уряд відмовився від одного з положень, яке могло вплинути на розрахунок квот для підприємств.

Реклама

Йдеться про норму, за якою під час визначення кількості працівників, яких можна забронювати, не мали враховувати чоловіків, які вже отримали відстрочку від мобілізації.

«Станом на сьогодні з проєкту постанови виключено пункт про неврахування працівників, які мають відстрочку від мобілізації, при розрахунку квоти бронювання», — повідомив Дмитро Кисилевський.

Отже, відповідного положення в поточній редакції проєкту більше немає. Водночас питання перегляду квот для окремих галузей економіки залишається відкритим.

При Кабміні створять Координаційний центр з питань бронювання

Ще одне нововведення, яке планують залишити в постанові, — створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Реклама

Це буде консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України. Його основним завданням стане перевірка критеріїв, за якими центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації визначають підприємства й працівників, які можуть отримати бронювання.

За результатами такої перевірки центр зможе рекомендувати перегляд установлених критеріїв або статусу критично важливих підприємств.

Водночас його повноваження будуть обмежені рекомендаціями. Координаційний центр не ухвалюватиме остаточних рішень щодо бронювання замість державних органів, відповідальних за цю процедуру.

Хто й надалі визначатиме право на бронювання

Попри створення нового органу, остаточні рішення щодо застосування критеріїв бронювання та визначення критично важливих підприємств залишатимуться за центральними органами виконавчої влади й місцевими адміністраціями.

Саме ці установи й надалі визначатимуть, які підприємства відповідають установленим вимогам і які працівники можуть отримати бронювання.

Водночас Міністерство економіки та довкілля України не очікує суттєвих змін критеріїв, за якими воно здійснює бронювання.

Таким чином, заплановані нововведення передбачають додатковий контроль за обґрунтованістю рішень, але не означають автоматичного перегляду всіх чинних правил.

Остаточно оцінити, як саме зміниться система бронювання військовозобов’язаних в Україні, можна буде після ухвалення та офіційного оприлюднення постанови Кабінету Міністрів.

Оновлено: Уряд скасував 100% бронювання працівників

Ввечері 23 жовтня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в Україні змінюють систему бронювання і скасовують стовідсоткову бронь навіть для критичних підприємств. Натомість держава готує новий механізм.

За його словами, головним завданням уряду є створення чесних правил для тилу та фронту, оскільки щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч, тоді як військові потребують можливості повернутися додому.







Новини партнерів

Новини партнерів