Мобілізація по-новому в Україні: “Резерв+” перевірятимуть у 17-річних хлопців у школах — що відомо

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В українських школах перевірятимуть наявність військово-облікових документів у хлопців, яким виповнюється 17 років. Йдеться про військово-обліковий документ (ВОД), який має бути у кожного юнака призовного віку в застосунку «Резерв+» або на порталі «Дія».

У цьому матеріалі ТСН.ua разом з адвокатом Романом Уховим пояснює, що це за документ, навіщо він потрібен, як його отримати та які наслідки можуть бути для дітей та батьків, якщо проігнорувати вимогу.

Чому школа перевіряє військовий облік учнів

У Міністерстві оборони України роз’яснили, що школа зобов’язана перевірити наявність військово-облікового документа (ВОД), і для переважної більшості призовників він існує саме в електронній формі.

Реклама

Школи запитують цей документ не з власної ініціативи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», заклади освіти належать до кола організацій, зобов’язаних вести персональний військовий облік.

Це означає, що школа перевіряє наявність ВОД в учнів і зберігає відповідні відомості в особових справах. Це обов’язок закладу, а не довільна вимога конкретної адміністрації.

Тому вимога надати військово-обліковий документ є законною.

Що таке електронний військово-обліковий документ

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) — це цифрова версія військово-облікового документа, яку призовник, військовозобов’язаний або резервіст може сформувати самостійно через застосунок «Резерв+» або через портал «Дія».

Реклама

Документ містить актуальні відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і має QR-код для перевірки.

Правовий статус е-ВОД визначений пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року «Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Згідно з документом, електронний військово-обліковий документ у будь-якій формі — відображений на екрані телефону або роздрукований — має однакову юридичну силу незалежно від способу пред’явлення.

Це не рекомендація — це пряма норма закону. Для звичайного учня-призовника е-ВОД є стандартною формою документа, а не цифровою альтернативою паперовому. Вимагати щось інше школа не має права.

Реклама

Важливо враховувати термін дії. е-ВОД дійсний протягом одного року з дати формування. Якщо рік минув — документ потрібно оновити через «Резерв+».

Який документ потрібен юнаку і як його отримати

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», щороку з 1 січня до 31 липня громадяни чоловічої статі, яким у відповідному році виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників.

Відбувається це двома способами:

через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних в електронному кабінеті призовника

шляхом особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП)

Після взяття на облік юнак отримує військово-обліковий документ. Для переважної більшості призовників він оформляється в електронній формі — через застосунок «Резерв+» або портал «Дія».

Реклама

Паперова форма з ТЦК передбачена лише для окремих специфічних категорій — зокрема, військовозобов’язаних та резервістів СБУ і розвідувальних органів.

Якщо юнак ще не перебуває на обліку, е-ВОД у нього не буде, оскільки документ формується на підставі даних реєстру. У такому випадку школа як орган персонального обліку може нагадати про необхідність з’явитися до ТЦК у встановлені строки.

Отже, для звичайного учня-призовника е-ВОД — це не альтернатива паперовому документу, а основна і стандартна форма його військово-облікового документа.

Як школа перевіряє е-ВОД

Перевірка паперового документа проста. Уповноважений представник закладу освіти зчитує QR-код за допомогою застосунку «Резерв+».

Реклама

Застосунок відображає актуальні відомості з реєстру, зокрема:

прізвище, ім’я та по батькові

дату народження

реєстраційний номер облікової картки платника податків

категорію обліку

територіальний центр комплектування, в якому юнак перебуває на обліку

Якщо в школі немає технічної можливості зчитати QR-код, перевірку можна здійснити у районному ТЦК за місцем розташування закладу.

Також допустимо надати роздрукований е-ВОД для долучення до особової справи — роздрукована версія має таку ж силу, як і цифрова.

Чи є це нововведенням

Адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua пояснив, що перевірка військово-облікових документів у школах не є новою нормою. За його словами, заклади освіти і раніше були зобов’язані вести персональний військовий облік учнів.

Реклама

«Це не є нововведенням, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1487 заклади освіти належать до організацій, зобов’язаних вести персональний військовий облік. Це означає, що школа перевіряє наявність військово-облікових документів в учнів і зберігає відповідні відомості в особових справах», — пояснив він.

Фактично, за словами адвоката, головна зміна полягає у цифровізації процесу.

«Основних змін, як таких, не відбулося. Відбулася відповідна цифровізація, щоб це все робилось в електронному форматі», — зазначив Роман Ухов.

Чи можуть покарати дітей або батьків

За словами адвоката, у законодавстві існує складна процедура притягнення неповнолітніх до відповідальності за порушення правил військового обліку.

Реклама

Водночас він наголошує, що штрафів, найімовірніше, не буде.

«Їх можна притягти тільки до попередження або віддати під нагляд батьків. Штрафу або ще якогось покарання не буде», — пояснив адвокат.

Він також зазначив, що батьків навряд чи будуть притягати до відповідальності у таких випадках.

«Я не думаю, що батьків будуть притягати до відповідальності, оскільки тут немає системності, немає якогось грубого порушення від сторони дитини за законом», — додав він.

Реклама

Чи вплине відсутність документа на навчання

Відсутність військово-облікового документа не є перешкодою для завершення школи або складання іспитів. Юнак зможе отримати атестат та складати національний мультипредметний тест.

«Це не стосується закінчення школи, це не є перепоною для видачі атестату про освіту. Це не є перепоною для здавання іспитів, НМТ або там інше», — пояснив адвокат.

Однак проблема може виникнути під час вступу до закладу вищої освіти.

За словами адвоката, подання документів про військовий облік є обов’язковою вимогою під час вступу.

Реклама

«Якщо вони не будуть оформлювати належним чином і ставати на облік, то може бути перепона щодо вступу до вищих навчальних закладів, оскільки є вимога щодо подачі відповідних відомостей щодо обліку і це відбувається в формі, визначеній законом», — зазначив Роман Ухов.

Новини партнерів