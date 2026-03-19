Мобілізація по-новому: в Україні розширили перелік тих, хто може отримати відстрочку

Уряд розширив перелік критично важливих підприємств, додавши до нього нові категорії бізнесу, які безпосередньо забезпечують потреби армії в Україні. Таким чином більше компаній отримали можливість бронювати своїх працівників під час мобілізації.

Які підприємства додали до списку критично важливих для бронювання

До оновленого переліку увійшли компанії, які:

перевозять військові вантажі

займаються ремонтом , утриманням та експлуатацією озброєння і техніки

закуповують товари оборонного призначення

Як пояснили в Міністерстві економіки, це рішення дозволило розширити коло підприємств, які можуть бронювати співробітників, необхідних для підтримки обороноздатності країни.

Нові правила бронювання через «Дію»

В Україні нещодавно оновили процедуру бронювання від мобілізації через застосунок «Дія».

Головна зміна — можливість тимчасово бронювати працівників із неуточненими військово-обліковими даними. Але це стосується лише підприємств, які мають статус критично важливих для оборонної сфери.

Таких працівників можуть бронювати на строк до 45 днів, що дає змогу швидше залучати спеціалістів до роботи.

Як оформити бронювання

Щоб подати заявку, потрібно:

Авторизуватися за допомогою КЕП

Обрати послугу «Бронювання працівників»

Підтвердити дані підприємства

Внести інформацію про працівників

Підписати заявку керівником

Статус заявки відображається в особистому кабінеті, а результат надходить на електронну пошту.

Хто може отримати бронювання

Бронювання запроваджене для забезпечення безперервної роботи держави та економіки під час мобілізації.

Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.

Водночас працівники критично важливих підприємств отримують бронювання лише на 6 місяців. Після завершення цього строку його потрібно оформлювати повторно.

Порядок бронювання регулюється постановою Кабміну №76, а перелік критичної інфраструктури визначено окремими нормативними актами.

Скільки часу розглядають заявку на бронювання

Із 1 лютого 2026 року стандартний строк розгляду заявки через «Дію» становить до 72 годин.

Раніше діяли тимчасові спрощення — оформлення за 24 години, однак зараз основним є саме триденний термін.

Швидше заявки можуть розглядати для:

оборонних підприємств

державних органів

компаній із підвищеним рівнем безпеки

У якому вигляді діє бронювання

Станом на 2026 рік бронювання існує у двох форматах:

Електронний

Відображається у застосунку «Резерв+» або «Дія». Там зазначаються:

статус бронювання

строк дії

підстава

Паперовий

Видається роботодавцем із підписом і печаткою.

Водночас юристи наголошують, що паперовий документ без внесення даних до реєстрів не є повноцінним підтвердженням.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронювання

Згідно з чинними правилами, військовозобов’язані з бронюванням або відстрочкою не направляються на військово-лікарську комісію протягом усього строку її дії.

Чи можна виїхати за кордон з бронюванням

Наявність бронювання не дає автоматичного права на виїзд за кордон під час воєнного стану.

Кожен випадок розглядається індивідуально, а рішення залежить від загальних правил, погоджених із військовими та прикордонниками.

Як скасувати бронювання

Керівники підприємств можуть ініціювати анулювання бронювання через «Дію». Для цього потрібно подати заявку із даними працівника. Розгляд триває до однієї доби.

Водночас є обмеження — таке рішення можна ухвалювати не частіше ніж раз на 5 днів.

Що потрібно працівнику для бронювання

Щоб отримати бронювання, працівник має:

перебувати на військовому обліку

працювати офіційно в штаті

мати актуальні дані в реєстрах

не перебувати в розшуку ТЦК

Водночас закон не встановлює обов’язкового строку роботи перед бронюванням. Тобто компанія може подати працівника на бронь навіть у перший день після працевлаштування.

Чому можуть відмовити у бронюванні

Ключова умова для бронювання — порядок у військово-облікових документах. Працівник повинен вчасно оновити свої дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок «Резерв+». Йдеться про адресу, контакти та іншу інформацію.

Також важливо не мати порушень військового обліку, зокрема через неявку за повісткою або непроходження ВЛК.

Що робити, якщо у заброньованого з’явився статус «розшук»

Навіть у заброньованих працівників іноді може з’явитися позначка про порушення військового обліку. Юристи пояснюють, що це не завжди означає реальне порушення — причиною можуть бути технічні збої або людський фактор.

Перевірити інформацію можна:

у застосунку «Резерв+»

через звернення до ТЦК

через адвокатський запит

Важливо не ігнорувати такий статус, адже це може створити проблеми під час перевірки документів. Поки триває з’ясування обставин, рекомендується завжди мати при собі документи, що підтверджують бронювання.

Бронювання під час мобілізації: головне, що варто пам’ятати

Право на бронювання не діє автоматично. Його потрібно оформити та перевірити, чи внесені дані до електронних реєстрів.

Інакше навіть працівники з бронюванням або іншими підставами для відстрочки можуть отримати повістку.