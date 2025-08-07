Мобілізація по-новому в Україні: що варто знати чоловікам, яким виповнюється 25 років

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні оновили правила ведення військового обліку. Зміни стосуються чоловіків, яким виповнилося 25 років.

Кабмін затвердив нову постанову №1487 (зокрема пункт 21), яка регулює порядок мобілізації. Які саме нововведення діють відтепер і на що повинні звернути увагу чоловіки призовного віку — у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Так, постановою уряд вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку.

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«Змінами передбачається автоматичне внесення ТЦК та СП в строк 30 днів після досягнення призовниками 25 річного віку до ЄДРПВР відомостей про зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов’язаних з одночасним присвоєнням військового звання „солдат (матрос) запасу“ та зазначенням другої категорії запасу», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Тобто тепер чоловіки, які досягли 25-річного віку, автоматично переводяться в категорію військовозобов’язаних — без виклику до ТЦК.

Водночас внутрішньо переміщені особи (ВПО) зобов’язані особисто прибути до ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання — незалежно від того, чи зареєстровані вони офіційно як ВПО. Це також передбачено оновленим пунктом 21 постанови.

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