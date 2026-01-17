Мобілізація по-новому в Україні: що зміниться у 2026 році та чи дійсно ТЦК “зникне” з блокпостів

Мобілізація в Україні / © ТСН

Мобілізація в Україні та воєнний стан тривають. У 2026 році на військовозобов’язаних чекає низка змін у правилах мобілізації та військового обліку. Останніми днями у Мережі активно поширюється інформація про нібито кардинальні нововведення: мовляв, військовослужбовці ТЦК «зникнуть» із блокпостів, а порушників військового обліку фіксуватимуть автоматично за допомогою камер.

У цьому матеріалі сайт ТСН.ua разом з адвокатом Романом Уховим пояснює, яких змін дійсно варто чекати у 2026 році.

Що може змінитися у правилах мобілізації: думка адвоката

Адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua наголошує: повідомлення про нібито новий формат мобілізації не враховують чинну законодавчу модель і фактично не несуть у собі жодних принципових змін.

За його словами, військовослужбовці ТЦК та СП і зараз, і раніше не мали повноважень самостійно затримувати громадян під час мобілізаційних заходів. Ці функції закон прямо покладає на органи Національної поліції.

«Працівники ТЦК та СП не мають права окремо затримувати громадян при сповіщенні під час мобілізації. Ці обов’язки покладені виключно на органи Національної поліції», — пояснює адвокат.

Як насправді працює механізм розшуку

Роман Ухов зазначає, що роль ТЦК полягає насамперед у сповіщенні військовозобов’язаних. Вони мають право надсилати повістки, зокрема поштою. Якщо повістка не була вручена, повернулася або особа не з’явилася за викликом, ТЦК формує відповідне повідомлення до поліції через електронну систему.

«Після цього через систему „Оберіг“ автоматично формується повідомлення до органів Національної поліції. Ця база повністю інтегрована з електронними системами поліції», — каже Роман Ухов.

За його словами, інформація про розшук відразу відображається в поліцейських базах даних. І саме поліцейські під час несення служби — зокрема на блокпостах — мають законне право перевіряти осіб або транспортні засоби.

Хто має право затримувати порушників правил військового обліку

Адвокат підкреслює: поліція має повноваження перевіряти дані, затримувати осіб, які порушили правила військового обліку, та доставляти їх до ТЦК. Такі норми були закріплені у законодавстві ще у 2024 році.

«Поліція має право затримувати таких порушників і доставляти їх до органів ТЦК та СП. Після цього обов’язково викликається адвокат і особа передається працівникам ТЦК», — пояснює він.

Водночас самі працівники ТЦК не мають права затримувати громадян, наголошує адвокат. За процедурою вони можуть лише скласти протокол, вручити повістку або, у разі мобілізаційного розпорядження, направити особу до пунктів збору.

Чи можлива повністю автоматична перевірка авто

Коментуючи чутки про автоматичне зчитування номерів і цифрову перевірку транспорту, Роман Ухов зазначає: з юридичного погляду додаткових змін у законодавстві для цього не потрібно.

«Я не вбачаю, що зараз є необхідність у внесенні змін для автоматизації перевірки транспортних засобів», — зазначає адвокат.

Він додає, що технічні системи автоматичного виявлення розшуку вже існують і використовуються, зокрема щодо боржників за виконавчими провадженнями. Проте їх масове впровадження на всіх блокпостах потребуватиме значного фінансування.

«Запровадження таких систем у повністю автоматичному режимі потребує великих коштів. Тому, на мою думку, цього не буде. Як і зараз, так і надалі перевірки здійснюватимуться поліцейськими в ручному режимі», — вважає Роман Ухов.

Чи обов’язкова присутність ТЦК на блокпостах

Окремо адвокат звертає увагу: чинне законодавство взагалі не вимагає обов’язкової присутності працівників ТЦК на блокпостах.

«У разі виявлення особи, яка перебуває в розшуку, саме на поліцію покладено обов’язок її затримати та доставити до ТЦК. Працівники ТЦК не наділені такими повноваженнями», — пояснює він.

За словами Романа Ухова, працівники ТЦК можуть лише перевіряти облікові дані та вручати повістки, тоді як ключові силові та контрольні функції залишаються за поліцією.

Таким чином, за його словами, заяви про «кардинальні зміни» або нову модель мобілізації, які поширюють у Мережі, не враховують чинну правову реальність. Механізми взаємодії ТЦК та поліції вже визначені законом, і жодних революційних нововведень у цій частині адвокат не очікує.

Чи готують офіційно такі зміни

На сьогодні жоден державний орган не повідомляв про зміну правил роботи ТЦК або про скасування перевірок військово-облікових документів на блокпостах. Повідомлення про те, що мобілізація повністю перейде в автоматичний формат, не мають офіційного підтвердження.

Мобілізація в Україні: що зміниться у 2026 році

Раніше ми розповідали, що від 1 січня 2026 року повістки в Україні вручатимуть по-новому. Тепер їх можна отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, на блокпостах і в пунктах пропуску через кордон.

У 2025 році Міністерство оборони суттєво спростило низку процедур, пов’язаних із мобілізацією та військовим обліком. У 2026 році ці зміни зберігаються та надалі вдосконалюються — з акцентом на цифрові сервіси й зменшення навантаження на ТЦК.

Як повідомляли у відомстві, більшість ключових процесів тепер доступні онлайн. Це дозволило скоротити черги у ТЦК та перевести взаємодію з військовозобов’язаними у зручніший формат.

Серед основних нововведень: