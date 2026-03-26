Мобілізація по-новому в Україні: що зміниться від 1 квітня і кого призвуть в першу чергу

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, окрім тих, хто має чинне бронювання або відстрочку від мобілізації.

У цьому матеріалі ТСН.ua розповідає, що зміниться від 1 квітня, кого можуть призвати у першу чергу та що важливо знати військовозобов’язаним.

До якого числа триває мобілізація в Україні

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено на 90 днів — від 3 лютого до 4 травня 2026 року. Це означає, що призов триває протягом усього часу дії воєнного стану і може бути продовжений знову, якщо парламент ухвалить відповідне рішення.

Сам механізм мобілізації залишається незмінним: на службу можуть призвати військовозобов’язаних чоловіків, які придатні за станом здоров’я і не мають законних підстав для відстрочки.

Мобілізація в Україні: що зміниться від 1 квітня

Від 1 квітня 2026 року в Україні продовжує діяти оновлений порядок мобілізації. Йдеться не про запуск нової системи призову, а про посилення контролю та перехід до більш цифрового формату роботи з військовозобов’язаними.

Тобто сама логіка мобілізації не змінилася — але держава намагається зробити процес більш прозорим і керованим. Більшість нововведень стосуються обліку даних, оформлення відстрочок і перевірки бронювання працівників.

Нової моделі мобілізації не запроваджено, однак держава переходить до більш суворого адміністрування та цифрового контролю. Фактично це означає, що військовозобов’язаних частіше перевірятимуть, а інформацію про них — звірятимуть між різними державними базами.

Повістки в «Резерв+»: як вони переходять в електронний формат

Одна з найбільш помітних змін — активне впровадження електронного військового обліку. Держава поступово переводить документи та сповіщення в цифрову форму.

Зокрема тепер повідомлення про повістки можуть надходити в електронному вигляді, постановка на військовий облік відбувається автоматично, а дані про людину синхронізуються між різними державними реєстрами. Система може автоматично фіксувати порушення — наприклад, неявку до ТЦК.

Паперові повістки повністю не зникли, але їхня роль поступово зменшується. Основна інформація тепер зберігається в електронних системах.

Відстрочку можна оформити онлайн, але перевірки стали суворішими

Ще одна важлива зміна — новий підхід до відстрочок. Формально процедура стала простішою: подати документи тепер можна дистанційно, без обов’язкового візиту до ТЦК.

Однак водночас держава значно посилила контроль за підставами для відстрочки. Зараз діє централізована перевірка підстав для відстрочки та активна боротьба з підробленими документами.

Особливу увагу приділяють ситуаціям, коли люди намагаються уникнути мобілізації через:

фіктивний догляд за родичами

формальне навчання без фактичного відвідування занять

сумнівні медичні довідки

Тому зараз діє проста логіка: подати документи легше, але довести право на відстрочку — складніше.

Бронювання працівників: контроль за компаніями посилили

Зміни торкнулися і підприємств, які бронюють своїх працівників від мобілізації. Тепер держава уважніше перевіряє, чи справді компанія є критично важливою для економіки або забезпечення армії. Також контролюють інформацію про працівників, яких бронюють.

Зокрема:

регулярно перевіряється статус підприємства

дані працівників звіряють із податковими та пенсійними реєстрами

встановлено жорсткіші вимоги до зарплати та фінансової дисципліни компанії

Очікується, що такі зміни допоможуть зменшити кількість випадків фіктивного працевлаштування та незаконного бронювання.

Водночас сама схема бронювання не змінилася — воно, як і раніше, надається на певний строк, зазвичай на шість місяців, після чого його потрібно поновлювати.

Хто не підлягає мобілізації

Основні правила мобілізації залишаються такими ж, як і раніше. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Жінки можуть вступити до Сил оборони лише за власним бажанням.

Не підлягають мобілізації люди з інвалідністю або ті, хто має законну відстрочку чи бронювання — за умови, що всі документи оформлені належним чином.

Хто має право на відстрочку

Закон визначає перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Серед них:

люди з інвалідністю

особи, непридатні до служби за станом здоров’я

батьки трьох і більше дітей

одинокі матері або батьки

опікуни та піклувальники

родичі загиблих військовослужбовців

люди, звільнені з полону

студенти денної або дуальної форми навчання

працівники критично важливих підприємств

окремі категорії держслужбовців, науковців і педагогів

Чи можуть мобілізувати після 50 років

В українському законодавстві немає окремих правил для чоловіків віком понад 50 років. Вони підлягають мобілізації на тих самих умовах, що й інші військовозобов’язані.

«Тобто такі особи також підлягають мобілізації на загальних умовах у разі визнання військово-лікарською комісією їх придатними до військової служби та відсутності підстав для отримання відстрочки», — пояснила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

На практиці людей старшого віку мобілізують рідше. Якщо їх і призивають, то частіше направляють не на передову, а на посади забезпечення — наприклад, водіями, механіками або в логістичні підрозділи.

Однак якщо людина має бойовий досвід або потрібну спеціальність — наприклад, медика чи інженера — її можуть мобілізувати незалежно від віку.

Кого призивають у першу чергу

Конкретні плани мобілізації визначає Генеральний штаб ЗСУ. У кожному регіоні територіальні центри комплектування отримують завдання щодо кількості людей і спеціальностей, які потрібно залучити до війська. Такі документи не є публічними.

«Такі розпорядження та мобілізаційні завдання не перебувають у відкритому доступі та є службовою інформацією», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Водночас на практиці першими мобілізують:

військовозобов’язаних із бойовим досвідом

людей із дефіцитними спеціальностями

осіб, придатних до служби за станом здоров’я

тих, хто не має відстрочки або бронювання

До якого віку можуть призвати чоловіків

Загальний граничний вік мобілізації для більшості військовозобов’язаних — 60 років. Це означає, що чоловіка можуть призвати навіть у 59 років, якщо він придатний до служби.

Для вищого офіцерського складу граничний вік більший — до 65 років.

Чи будуть нові правила для ТЦК

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15076, який пропонує уточнити правила роботи територіальних центрів комплектування. Йдеться, зокрема, про заборону примусового затримання громадян, чіткіші правила перевірки документів і обмеження застосування сили під час мобілізаційних заходів.

Втім цей документ поки що не ухвалений, тому чинні правила роботи ТЦК залишаються без змін.

