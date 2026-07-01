Мобілізація по-новому в Україні: що зміниться від 1 липня та кого точно не призвуть

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або бронювання.

Водночас правила мобілізації під час повномасштабної війни регулярно змінюються та доповнюються. Від 1 липня українцям варто звернути увагу на кілька важливих моментів — від перевірки військово-облікових документів до можливих змін у роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК СП).

ТСН.ua розповідає, що зміниться у липні, кого можуть мобілізувати насамперед і які категорії громадян не підлягають призову.

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Мобілізація в Україні: що перевірятимуть у чоловіків після 1 липня

Однією з практичних порад для військовозобов’язаних у липні залишається наявність паперової копії військово-облікового документа, сформованого у застосунку «Резерв+».

Як пояснила ТСН.ua адвокатка Катерина Аніщенко, така рекомендація пов’язана з тим, що під час перевірок документів інколи виникають технічні проблеми — застосунок може не відкриватися через відсутність або погану якість інтернет-з’єднання.

За словами юристки, паперовий витяг бажано оновлювати щонайменше раз на тиждень, а найкраще — сформувати його саме в день перевірки документів.

«В ідеалі копія повинна бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Наприклад, тиждень тому повідомлення про розшук могло бути відсутнім, а зараз вже з’явитися», — пояснила Катерина Аніщенко.

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Адвокатка зазначає, що під час перевірки достатньо мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також актуальний військово-обліковий документ — електронний чи паперовий. Якщо є паперовий військовий квиток із чинними даними, його також можна використовувати.

Водночас на практиці трапляються випадки, коли інформація у базі перевіряючих відрізняється від даних, які відображаються у «Резерв+». За словами Катерини Аніщенко, законодавство не передбачає таких розбіжностей, однак вони все ж трапляються.

Якщо ж застосунок не відкривається, а паперового витягу при собі немає, працівники поліції можуть доставити військовозобов’язаного до ТЦК для встановлення обставин.

Хто не підлягає мобілізації від 1 липня

Попри подовження загальної мобілізації, закон визначає низку категорій громадян, яких не можуть призвати або які мають право на відстрочку.

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Насамперед мобілізації не підлягають:

чоловіки молодші 25 років, якщо вони не проходили строкову службу або базову військову підготовку

чоловіки, які досягли 60-річного віку

особи, які проходять службу у визначених законом силових та правоохоронних органах

громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до військової служби

Водночас варто розрізняти повну непридатність і тимчасову непридатність. Якщо ВЛК встановила тимчасову непридатність, після завершення визначеного строку людина повинна повторно пройти медичний огляд.

Також право на звільнення від мобілізації мають особи з інвалідністю будь-якої групи.

Які захворювання можуть бути підставою для непридатності

Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) відповідно до Розкладу хвороб. При цьому визначальним є не сам діагноз, а ступінь порушення функцій організму.

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До захворювань, які можуть стати підставою для визнання непридатності, належать:

тяжкі психічні розлади

захворювання нервової системи

тяжкі порушення зору, слуху та вестибулярного апарату

серцево-судинні та тяжкі захворювання органів дихання

хвороби органів травлення та ендокринної системи

окремі інфекційні захворювання, зокрема хронічні форми

захворювання крові, кістково-м’язової, сечостатевої систем

злоякісні новоутворення

тяжкі вроджені вади розвитку та наслідки серйозних травм.

Хто ще має право на відстрочку

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку також мають:

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років (за відсутності заборгованості зі сплати аліментів)

одинокі батьки та матері, які самостійно виховують дитину

батьки дітей з інвалідністю або дітей із тяжкими захворюваннями

особи, які здійснюють постійний догляд за близькими родичами з інвалідністю I або II групи чи тяжкохворими членами сім’ї

опікуни дітей, позбавлених батьківського піклування

студенти денної та дуальної форми, які здобувають освіту вищого рівня, ніж уже мають

аспіранти, докторанти та окремі науково-педагогічні працівники;

громадяни, звільнені з російського полону (вони можуть служити лише добровільно)

особи, чиї рідні загинули або зникли безвісти під час бойових дій

працівники критично важливих підприємств та державних органів, які мають оформлене бронювання.

Крім того, окремі категорії військовослужбовців після звільнення зі служби отримують тимчасове звільнення від мобілізації строком на один рік.

Водночас саме по собі право на відстрочку ще не означає її автоматичного надання. Для цього необхідно звернутися до ТЦК та подати заяву разом із документами, які підтверджують відповідні підстави.

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Кого мобілізують насамперед

Юристи наголошують, що детальні мобілізаційні плани Генерального штабу не є публічними. Вони формуються залежно від актуальних потреб війська, необхідної кількості особового складу та військово-облікових спеціальностей.

На практиці чоловіків віком понад 55 років мобілізують рідше. Якщо їх призивають, то найчастіше залучають до виконання завдань забезпечення — водіями, логістами або на інших небойових посадах.

Водночас закон не містить заборони на мобілізацію таких громадян і до бойових підрозділів. Шанси бути призваним значно зростають, якщо людина має бойовий досвід або дефіцитну спеціальність, наприклад медика, інженера чи спеціаліста з ремонту військової техніки.

До якого віку можуть мобілізувати

Для більшості військовозобов’язаних граничний вік мобілізації становить 60 років.

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Це означає, що чоловіка можуть мобілізувати до дня досягнення ним 60-річного віку. Після цього він вже не підлягає призову під час мобілізації.

Водночас для вищого офіцерського складу граничний вік перебування на військовій службі становить 65 років.

Чи очікувати нових правил мобілізації у липні

У Міністерстві оборони готують другий етап масштабної реформи системи комплектування Сил оборони. За інформацією джерел, він має стосуватися роботи ТЦК та самої процедури мобілізації.

Раніше співрозмовники повідомляли, що старт нового етапу планувався на липень, однак строки можуть бути скориговані.

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Водночас у самому Міноборони підтвердили, що працюють над комплексною реформою системи рекрутингу та мобілізації. Її мета — створити сучасну, прозору та ефективну модель комплектування війська.

Однак конкретних дат запуску нової системи у відомстві поки не називають. Там наголошують, що всі напрацювання ще мають пройти погодження з Генеральним штабом, військовим командуванням та народними депутатами.

Що буде з чоловіками, які перебувають у розшуку ТЦК

Однією з тем, яка може стати актуальною вже найближчим часом, є посилення роботи щодо військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку ТЦК.

Як повідомили ТСН.ua кілька народних депутатів, обізнаних із підготовкою змін у Міністерстві оборони, влада розглядає механізми, які мають допомогти скоротити кількість чоловіків, що перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства.

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За словами одного зі співрозмовників, парламентарів уже проінформували про намір посилити роботу в цьому напрямку, однак конкретний механізм поки що офіційно не представили.

Водночас інша народна депутатка повідомила ТСН.ua, що одним із джерел інформації можуть стати державні реєстри, які містять відомості про чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас вона наголосила, що алгоритм реалізації таких змін наразі залишається закритою інформацією.

Чи можуть запровадити нові обмеження

Окремо у Верховній Раді раніше обговорювали можливість застосування до порушників мобілізаційного законодавства механізмів, схожих на ті, які вже діють щодо боржників зі сплати аліментів.

Як пояснила ТСН.ua адвокатка Катерина Аніщенко, зараз до неплатників аліментів можуть застосовувати низку обмежень. Зокрема, йдеться про заборону керувати транспортними засобами або володіти зброєю. Якщо людина ігнорує такі обмеження, автомобіль можуть евакуювати на штрафмайданчик. Крім того, боржників вносять до Єдиного реєстру боржників, а в окремих випадках їхні банківські рахунки можуть бути заблоковані до повного погашення заборгованості.

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Наразі аналогічні механізми щодо військовозобов’язаних офіційно не запроваджені. Ідеться лише про можливі варіанти, які обговорюються на рівні законодавчих ініціатив.

Чи зміняться правила перевірок і затримань

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15076, який пропонує врегулювати порядок дій представників ТЦК та правоохоронців під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток.

Документ, зокрема, передбачає заборону неправомірного затримання громадян, безпідставного застосування фізичної сили та спеціальних засобів.

Втім, автор законопроєкту, народний депутат Сергій Гривко, повідомив ТСН.ua, що документ поки не розглядався профільним парламентським комітетом.

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За його словами, зараз у Міністерстві оборони триває пошук оптимальної моделі реформування системи мобілізації, яка одночасно забезпечить ефективне комплектування війська та належний захист прав громадян. Остаточних рішень із цього питання наразі немає.

Отже, станом на 1 липня кардинальних змін у правилах мобілізації немає. Проте військовозобов’язаним варто стежити за офіційними рішеннями влади, адже найближчим часом система мобілізації та робота ТЦК можуть зазнати суттєвих змін.

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