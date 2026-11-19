Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову до війська підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має належно оформлену відстрочку або бронювання.

Водночас правила мобілізації продовжують змінюватися. ТСН.ua зібрав останні новини про мобілізацію в Україні та пояснює, що потрібно знати військовозобов’язаним.

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Чи змінять мобілізаційний вік в Україні

У Верховній Раді наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зміни мобілізаційного віку. Чинні правила залишаються незмінними: мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 25 до 60 років включно.

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Про це в інтерв’ю повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, наразі не йдеться ні про підвищення, ні про зниження вікової межі. Ба більше, навіть можливі пропозиції щодо зменшення мобілізаційного віку до 20, 22 чи 18 років, на думку парламентаря, навряд чи отримали б підтримку в парламенті.

«Думаю, навіть якби з’явилися ініціативи знизити його від 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б», — сказав нардеп.

Мобілізація чоловіків 50+ років: що відомо

Водночас чоловіків віком від 50 до 60 років, як зазначив депутат, нині залучають до війська менш активно, ніж раніше. Це пов’язано, зокрема, з тим, що не всі представники цієї вікової категорії можуть ефективно виконувати завдання, пов’язані з бойовою службою. Однак повного звільнення від мобілізації для них немає.

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«Стандартний діапазон залишається незмінним — 25–60 років. Зрозуміло, що громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов’язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше», — зазначив Веніславський.

Мобілізація жінок в Україні: що відомо

Нині примусова мобілізація жінок не проводиться — вступити до лав ЗСУ вони можуть лише за власним бажанням.

У парламенті підтвердили, що це питання зараз навіть не стоїть на порядку денному, а відповідних законодавчих ініціатив у Верховній Раді немає.

Скільки чоловіків мобілізують в Україні щомісяця

Ще одним напрямом змін стало посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій. За словами Веніславського, це вже вплинуло на якісний склад мобілізованих.

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Він повідомив, що протягом понад року щомісяця до війська залучають приблизно 30 тисяч людей. Однак раніше серед них була значна частина тих, хто через вік або стан здоров’я не міг повноцінно виконувати бойові завдання.

«Необхідний кількісний показник уже більш ніж рік тримається на рівні плюс-мінус 30 тисяч на місяць — стільки шляхом мобілізації залучається людей до військ. Але серед цих 30 тисяч була досить немала частина військовослужбовців, які або за віком, або за станом здоров’я не могли реально виконувати бойові завдання», — зазначив депутат.

Тепер, за словами парламентаря, ситуація поступово змінюється: збільшується частка військовослужбовців, придатних до виконання бойових завдань, а кількість тих, кого можна залучити переважно до тилових підрозділів і забезпечення, скорочується.

«Частка придатних до військової служби та виконання бойових завдань зростає. Відповідно, частка тих, хто може бути залучений лише до виконання завдань у тилу чи в підрозділах забезпечення, знижується», — каже Веніславський.

Автоматичне продовження відстрочки: кому не потрібно подавати документи

В Україні продовжують діяти механізми автоматичного поновлення відстрочок від мобілізації. Така можливість поширюється на 22 категорії громадян і охоплює понад 90% оформлених відстрочок.

Якщо законні підстави для відстрочки залишаються чинними, а відповідна інформація є в державних реєстрах, повторно звертатися до ЦНАП або подавати документи не потрібно. Необхідні відомості перевіряються автоматично.

Зокрема, автоматичне продовження передбачене для таких категорій:

людей з інвалідністю та осіб, тимчасово непридатних до військової служби;

батьків трьох і більше дітей, а також тих, хто самостійно виховує дитину до 18 років;

батьків дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей;

батьків повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;

громадян, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї або родичами з інвалідністю;

опікунів людей, яких суд визнав недієздатними;

чоловіків і жінок, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I, II чи III групи, а також тих, чиї батьки мають інвалідність I або II групи;

жінок і чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

студентів, аспірантів, науковців, учителів та інших педагогічних працівників;

людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичів Героїв України, які посмертно отримали це звання за мужність під час Революції Гідності;

людей, позбавлених особистої свободи внаслідок російської агресії, а також військових, звільнених із полону;

громадян віком від 18 до 25 років, які уклали однорічний контракт на військову службу.

Важлива умова: підстави для відстрочки мають залишатися актуальними. Якщо обставини змінилися або інформація в державних реєстрах застаріла, автоматичне продовження може не відбутися.

Як оформити відстрочку вперше

Для представників 12 категорій громадян доступне оформлення відстрочки онлайн через застосунок «Резерв+». Зокрема, такою можливістю можуть скористатися люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, багатодітні батьки, студенти, аспіранти та педагогічні працівники.

Якщо оформити відстрочку через застосунок не вдається, можна звернутися до будь-якого зручного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Що робити, якщо відстрочку не продовжили автоматично

Якщо автоматичне продовження не відбулося, користувач отримає відповідне повідомлення в «Резерв+». Однією з можливих причин є відсутність необхідних відомостей або неактуальні дані в державних реєстрах.

У такому разі потрібно перевірити інформацію та за потреби оновити її. Після цього можна повторно подати запит через застосунок або звернутися до ЦНАП.

Водночас якщо автоматичне продовження не відбулося, раніше оформлена відстрочка залишається чинною до завершення встановленого строку. Тому військовозобов’язаним варто перевіряти її статус у застосунку.

У «Резерв+» змінили відображення відстрочок

Від 17 листопада 2026 року в застосунку «Резерв+» з’явилося зручніше відображення інформації про термін дії відстрочки.

Тепер дату її завершення можна побачити безпосередньо в електронному військово-обліковому документі на головному екрані застосунку. Раніше для цього потрібно було формувати розширений витяг із реєстру та завантажувати відповідний файл.

Це пов’язано з тим, що відстрочка надається на період дії мобілізації, а воєнний стан і загальну мобілізацію продовжують окремими рішеннями кожні 90 днів.

Відповідно, для подальшого продовження відстрочки мають одночасно виконуватися дві умови: воєнний стан продовжено, а законні підстави для відстрочки залишаються чинними.

Таким чином, військовозобов’язаним стало простіше контролювати термін дії свого статусу — тепер для перевірки не потрібно додатково формувати розширені дані з реєстру.

Чи змінять правила бронювання від мобілізації

У жовтні Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Зміни мають допомогти виявити зловживання під час отримання статусу критично важливого підприємства та зробити систему бронювання більш збалансованою.

Народний депутат Федір Веніславський вважає, що перегляд критеріїв критичності був необхідним. За його словами, механізм, який мав забезпечувати безперебійну роботу економіки, у деяких випадках використовували для заробітку на громадянах, які прагнули уникнути мобілізації.

Зокрема, окремі підприємства зі статусом критично важливих могли фактично продавати можливість отримати бронювання.

«Тому логіка уряду зрозуміла: переглянути критерії критичності, з’ясувати, хто ними зловживає, і унеможливити такі зловживання. Але не можна застосовувати одну мірку до всіх суб’єктів і просто зменшувати для всіх кількість заброньованих на певний відсоток, щоб цих людей можна було мобілізувати до ЗСУ», — зазначив нардеп.

Водночас депутат наголосив, що не можна застосовувати однакові обмеження до всіх підприємств. Особливо це стосується підприємств оборонно-промислового комплексу.

За словами Веніславського, оновлений підхід передбачає більш зважені умови. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового комплексу частку заброньованих працівників планують зменшити зі 100% до 95%. Підприємства, які пройшли перевірку та зберегли статус критично важливих, зможуть продовжувати працювати за чинною моделлю.

Нардеп припустив, що ухвалені урядом зміни можуть стати фінальним варіантом правил бронювання в середньостроковій перспективі. Однак повністю виключати подальші коригування не можна: якщо під час практичного застосування виявлять недоліки, їх можуть усунути.

«Ми живемо в дуже динамічних умовах, тому говорити про остаточний варіант досить складно. Але, думаю, критерії, закладені в постанові Кабінету міністрів щодо бронювання, а також робота координаційного центру, який вироблятиме методологічні рекомендації щодо віднесення підприємств до критичних, мають вирівняти ситуацію й мінімізувати зловживання», — сказав Веніславський.

До якого числа триватиме мобілізація в Україні

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів. Відповідне рішення Верховна Рада підтримала 26 жовтня.

Таким чином, наразі мобілізація триватиме до 29 січня 2027 року. На цю ж дату продовжено дію воєнного стану.

Мобілізація в Росії: що відомо

Нагадаємо, російське військове керівництво дедалі гостріше відчуває дефіцит особового складу, оскільки щомісяця окупаційні війська втрачають понад 40 тисяч людей. На деяких напрямках фронту співвідношення втрат сягає 50–70 росіян на одного українського захисника.

Саме тому найближчим часом у Росії можуть посилити мобілізацію.

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