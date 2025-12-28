Мобілізація по-новому в Україні: у “Резерв+” повідомлятимуть про повістки — що відомо

Мобілізація в Україні

Реклама

Міністерство оборони України анонсувало нову функцію застосунку «Резерв+» — інформування військовозобов’язаних про надсилання повісток і повідомлень про порушення військового обліку.

ТСН.ua пояснює, коли може запрацювати новий функціонал, як він працюватиме, а також нагадує ключові правила щодо повісток — хто їх вручає, де це можуть зробити і коли документ вважається отриманим.

Сповіщення про повістки у «Резерв+»: як це працюватиме

У застосунку «Резерв+» з’явиться можливість отримувати сповіщення про те, що людині надіслано повістку або повідомлення про адміністративне правопорушення щодо правил військового обліку. Наразі функціонал перебуває на етапі розробки.

Реклама

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий повідомив, що нововведення запроваджують на прохання користувачів і, найімовірніше, воно запрацює на початку 2026 року. За його словами, механізм буде простим і зручним, а користувачі зможуть самостійно вмикати або вимикати такі сповіщення.

«Про таку функцію нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто», — сказав він.

Водночас у Міноборони наголошують: повідомлення в «Резерв+» не є юридично значущим врученням повістки. Офіційне оповіщення, як і раніше, здійснюватиметься у паперовому вигляді відповідно до чинного законодавства.

«Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок Резерв+», — пояснив представник Міноборони.

Реклама

Хто зможе вручати повістки з 1 січня

Процедура вручення повісток стала більш комплексною. Тепер їх можуть вручати не лише представники ТЦК та СП за місцем проживання чи роботи, а й інші уповноважені особи.

За інформацією Київського обласного ТЦК та СП, право вручати повістки мають:

представники структурних підрозділів районних і міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

співробітники виконавчих органів сільських, селищних, міських і районних рад;

працівники підприємств, установ та організацій;

представники розвідувальних органів і СБУ — резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають у них на обліку.

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що відповідно до постанови КМУ №560 до складу груп оповіщення також можуть входити поліцейські, а під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівники ОСББ, представники роботодавців та закладів освіти.

Де можуть вручати повістки

Повістки можуть вручатися в різних місцях та за різних обставин, зокрема:

Реклама

за місцем зареєстрованого або задекларованого проживання;

за місцем роботи чи навчання;

у громадських місцях і будівлях;

у місцях масового скупчення людей;

безпосередньо в ТЦК та СП;

на блокпостах і пунктах пропуску через державний кордон.

Під час особистого вручення здійснюється фото- та відеофіксація, і за наявності такого підтвердження повістка вважається врученою.

Який вигляд має повістка: обов’язкові пункти

Повістка повинна містити чітко визначений перелік даних. У документі обов’язково зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження адресата;

найменування ТЦК та СП, який видав повістку;

мета виклику (взяття на облік, ВЛК, уточнення даних, призов);

місце, дата і час явки;

підпис посадової особи;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неприбуття.

Залежно від мети виклику, повістки бувають для взяття на військовий облік, проходження ВЛК, уточнення облікових даних або призову на військову службу.

Чи можуть представники ТЦК бути в цивільному одязі

За словами Марини Бекало, військовослужбовці ТЦК та СП, які входять до складу груп оповіщення, зобов’язані перебувати у військовій формі з відповідними знаками розрізнення. Це передбачено Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та наказами Міноборони.

Реклама

У цивільному одязі можуть бути лише ті члени груп оповіщення, які не є військовослужбовцями — наприклад, голови ОСББ, представники роботодавців або органів місцевого самоврядування.

Які документи мають пред’явити представники ТЦК

Під час вручення повістки уповноважена особа зобов’язана повідомити мету зупинки чи звернення, а на вимогу громадянина — пред’явити документи. Зокрема:

паспорт громадянина України;

посвідчення офіцера або військовий квиток;

службове посвідчення;

посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, засвідчене керівником органу та гербовою печаткою.

Коли повістка, надіслана поштою, вважається врученою

Правила визначають кілька випадків, коли поштове відправлення з повісткою вважається врученим:

у день фактичного отримання адресатом;

у день відмітки про відмову від отримання;

у день відмітки про відсутність особи за адресою проживання, повідомленою ТЦК;

у день відмітки про відсутність за зареєстрованою адресою, якщо іншу адресу ТЦК не повідомляли.

Таким чином, навіть у разі відмови від отримання або непроживання за адресою повістка вважається врученою.

Реклама

Поважні причини неявки за повісткою

Поважними причинами неприбуття визнаються хвороба, стихійні лиха, воєнні дії та їхні наслідки, а також смерть близького родича. Про такі обставини необхідно повідомити ТЦК та СП не пізніше трьох днів з дати, зазначеної в повістці, з обов’язковим документальним підтвердженням.

Після цього військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК у строк, що не перевищує семи календарних днів з моменту повідомлення про причини неприбуття.

Раніше ми розповідали, які ключові зміни у мобілізації та бронюванні чекають на українців у 2026 році та кому варто підготуватися до нових вимог.