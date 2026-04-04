Мобілізація по-новому в Україні: у “Резерв+” з'явилася нова позначка — що вона означає

Мобілізація в Україні

У деяких військовозобов’язаних українців у застосунку «Резерв+» зʼявилася нова позначка про те, що вони входять до складу оперативного резерву. На це почали активно вказувати користувачі у соцмережах, розповіла адвокатка Тетяна Потапова у себе в Instagram.

За словами юристки, у такому разі бронювання військовозобов’язаного стає неможливим.

«Я не знаю, що це робиться. Останні кілька днів топ звернень — це відмови у бронюванні у зв’язку з тим, що громадянин є резервістом. Так, дійсно, друзі, неможливо забронювати резервіста за загальним класичним правилом, бо постанова Кабінету міністрів цього не передбачає», — розповіла Тетяна Потапова.

Що означає позначка про оперативний резерв у «Резерв+»

Водночас адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua пояснила, що військовий оперативний резерв формується з військовозобов’язаних громадян, які вже мають досвід участі в бойових діях або досвід військової служби, проходили базову загальновійськову підготовку (БЗВП) чи навчальні збори, мають певну військову спеціальність і призначаються для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів бойового складу Збройних сил України.

Також, за її словами, до резерву включають і військовозобов’язаних громадян віком від 45 років — до досягнення ними граничного віку перебування в запасі, тобто до 60 років. Вони можуть бути зараховані до територіального резерву для доукомплектування сил територіальної оборони.

«Така позначка в „Резерв+“ може з’явитися у військовозобов’язаних громадян, які відносяться до вище зазначених категорій, це означає, що вони тепер мають статус резервіста», — пояснила Марина Бекало.

Чи можуть резервісти отримати бронювання

Адвокатка наголосила, що статус резервіста безпосередньо впливає на можливість отримати бронювання.

«Резервісти не підлягають бронюванню, оскільки законодавством не передбачено бронювання осіб, які мають статус резервістів. Бронюванню підлягають лише військовозобов’язані особи», — зазначила вона ТСН.ua.

За словами адвокатки, це також пов’язано із тим, що військовий оперативний резерв призначений для швидкого доукомплектування бойових частин у разі загострення військової ситуації, для здійснення ротації або швидкого розгортання сил на фронті.

«Тобто, такі особи обліковується в резерві для першочергової мобілізації у разі потреби додаткових сил на фронті», — пояснила Марина Бекало.

Що робити, якщо дані в «Резерв+» неправильні

Нагадаємо, раніше Марина Бекало пояснила , що будь-які облікові відомості, які не відповідають дійсності, можна змінити шляхом звернення до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або через застосунок «Резерв+».

Це стосується випадків технічних помилок чи некоректних відомостей, що відображені в «Резерв+».

«Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через „Резерв+“, — пояснює адвокатка.

Що таке військовий резерв України

Військовий резерв — це важлива частина ЗСУ та інших військових формувань, що складається з осіб, які є військовозобов’язаними громадянами. Все чоловіче населення країни у віці від 18 до 60 років, без обмежень за станом здоров’я, є військовозобов’язаним. Жінки за бажанням теж можуть стати військовозобов’язаними.

Всі військовозобов’язані формують так званий мобілізаційний резерв країни, тобто є резервістами.

До запасу ЗСУ зараховуються резервісти за умови, якщо вони придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний чи воєнний час та не досягли межі перебування в запасі.

Резервісти, що перебувають на військовому обліку, в разі потреби йдуть на службу.

Резервісти проходять службу у військовому резерві ЗСУ чи інших військових формуваннях. Такі особи переважно є колишніми військовослужбовцями та, залежно від законодавства, залишаються в резерві добровільно чи примусово.

Кого із резервістів першочергово призивають під час мобілізації

Під час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться. Комплектування особового складу бойових та тилових з’єднань відбувається шляхом мобілізації, яка проводиться в чотири черги.

Під час першої та другої хвиль мобілізації призивають оперативний резерв ОР-1 та ОР-2. Далі залучаються кадри мобілізаційного резерву. У третю чергу мобілізації призивають офіцерів запасу, тих, хто закінчив військові кафедри, але не має практичного досвіду військової служби. Під час останньої, четвертої, хвилі призивають всіх військовозобов’язаних, хто не проходив строкової служби, але не має обмежень за віком або за станом здоров’я.

Скільки буде мобілізовано в кожну чергу — є військовою таємницею.

У «Резерв+» стався збій

Нагадаємо, у «Резерв+» нещодавно стався збій . Користувачі застосунку зіткнулися з технічними проблемами під час спроби авторизації — сервіс не запускався. У Міноборони підтвердили, що у «Резерв+» стався технічний збій, тому застосунок тимчасово був недоступний.

Якщо у вас не працює «Резерв+», згенерувати електронний військово-обліковий документ можна на порталі «Дія» .