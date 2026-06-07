Мобілізація по-новому в Україні: влітку заброньовані можуть втратити відстрочку — що відомо

Бронювання від мобілізації / © ТСН

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В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має законні підстави для відстрочки або оформлене бронювання.

Втім, для заброньованих працівників останнім часом правила суттєво змінилися. Уряд оновив порядок бронювання та перегляду статусу критично важливих підприємств. Через це частина працівників може втратити відстрочку вже наприкінці літа.

ТСН.ua розповідає, що змінилося у правилах бронювання, кого можуть позбавити відстрочки та що потрібно знати працівникам і бізнесу.

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Нові правила бронювання: що змінилося

Кабмін ухвалив постанову №692, яка змінює правила бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Частина нововведень почне діяти вже від 10 червня — через 10 днів після офіційного оприлюднення документа.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства пояснили, що зміни мають зробити систему бронювання більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.

Оновлення стосуються трьох головних напрямків: зарплатного критерію, правил обліку сумісників та перегляду критичності підприємств.

Новий зарплатний поріг для бронювання: скільки потрібно отримувати

Однією з ключових змін стало підвищення зарплатного критерію.

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Тепер для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, середня нарахована зарплата має бути не меншою за три мінімальні зарплати — 25 941 грн. Йдеться саме про нараховану суму до сплати податків.

Для підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях, залишили окремий нижчий поріг — 21 618 грн, тобто 2,5 мінімальних зарплати.

Водночас ці зміни не стосуються державних і комунальних підприємств.

Сумісники та працівники з відстрочкою: важливе нововведення

Суттєво зміняться правила для людей, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших причин.

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Тепер такого працівника враховуватимуть у квоту бронювання лише один раз — за одним місцем роботи. Причому це не обов’язково має бути основне місце працевлаштування.

У міністерстві пояснили, що це має прибрати схеми, коли одна людина фактично збільшувала квоту на бронювання одразу для кількох компаній.

«Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах», — пояснили у міністерстві.

Раніше деякі компанії могли використовувати таку схему для збільшення кількості працівників, яких можна забронювати. Наприклад, людина з уже наявною відстрочкою могла формально працювати одразу у кількох компаніях за сумісництвом. Це дозволяло підприємствам збільшувати кількість військовозобов’язаних у штаті та бронювати більше людей. Тепер така можливість фактично зникає.

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Хто може втратити бронювання наприкінці літа

Втрата відстрочки можлива насамперед для працівників підприємств, які не підтвердять свою критичність за новими правилами.

Уряд встановив перехідний період до 1 вересня 2026 року. До цього часу чинне бронювання працівників зберігається, а підприємства мають пройти повторну перевірку.

Згідно з новими правилами:

до 10 червня державні органи та ОВА мають оновити критерії критичності

до 1 липня — перевірити підприємства на відповідність новим вимогам

до 1 вересня — переглянути чинні рішення щодо статусу критично важливих підприємств

Якщо підприємство більше не відповідатиме критеріям або втратить підставу для критичності, його статус можуть скасувати. У такому разі автоматично припиниться і бронювання працівників.

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Водночас в уряді наголошують, що чинна критичність не анулюється автоматично, а заброньовані працівники зберігають відстрочку до завершення перехідного періоду.

Що буде, якщо підприємство перевищить ліміт бронювання

Для більшості критично важливих підприємств діє правило: забронювати можна до 50% військовозобов’язаних працівників.

Втім, є винятки. Зокрема:

до 75% можуть бронювати підприємства життєво необхідних послуг — водоканали, тепломережі, підприємства поводження з відходами

до 100% — підприємства оборонно-промислового комплексу, енергетики та їхні підрядники, медики державних і комунальних закладів, технічний персонал мобільного зв’язку у визначених зонах, а також бізнес у районах можливих або активних бойових дій

Якщо компанія перевищить встановлений ліміт заброньованих, вона повинна протягом 10 робочих днів подати через «Дію» заяву про анулювання бронювання «зайвих» працівників.

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Якщо цього не зробити, підприємство може повністю втратити статус критично важливого. А це означатиме скасування бронювання для всіх співробітників.

Чи можуть бронювати ФОПів

У Міністерстві економіки наголосили, що чинне законодавство не передбачає бронювання фізичних осіб-підприємців.

Тобто ФОПи не можуть отримати бронювання лише через свій статус підприємця.

Що потрібно зробити працівникам, щоб не втратити відстрочку

У міністерстві пояснюють, що сам працівник не повинен подавати документи для підтвердження критичності підприємства.

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Однак людям радять перевірити у роботодавця, чи залишається чинним бронювання, стежити за актуальністю військово-облікових даних і заздалегідь уточнювати свій статус у відповідальної особи на підприємстві.

Для роботодавців перелік завдань ширший: потрібно перевірити відповідність новим критеріям, оцінити зарплатні показники, переглянути списки працівників, особливо сумісників, та вчасно подати документи на перепідтвердження критичності.

У Мінекономіки кажуть, що зміни не скасовують бронювання для бізнесу, а лише мають забезпечити баланс між потребами оборони та економіки.

«Зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими», — зазначили у міністерстві.

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