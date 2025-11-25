Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки віком 25-60 років, окрім тих, хто має відстрочку або заброньований.

У деяких українців виникає питання, чи можуть мобілізувати заброньованого у відпустці. Сайт ТСН.ua разом з адвокаткою пояснює, чи втрачають чоловіки так званий імунітет під час відпочинку та хто загалом має право на бронювання.

Хто має право на бронювання від мобілізації в Україні

Бронювання працівників і посадовців, які підлягають військовому обов’язку, потрібне для того, щоб у період мобілізації забезпечити стабільну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, а також підприємств та установ, що мають стратегічне значення.

Як пояснює ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, посадові особи держорганів і органів місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.

«Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців«, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Після спливу цього терміну працівників можуть бронювати повторно.

Перелік об’єктів критичної інфраструктури визначено постановою Кабінету міністрів №1109 від 9 жовтня 2020 року. Для кожного сектору економіки діє окремий порядок бронювання.

Порядок бронювання регулюється постановою Кабміну №76. Для того щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія має відповідати визначеним критеріям і бути внесена до Єдиного переліку.

Чи можуть заброньованого мобілізувати у відпустці

Заброньовані працівники підприємств, які є критично важливими, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на весь строк дії відстрочки, це прямо передбачено ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», пояснює адвокатка.

Постанова Кабміну №76 передбачає виключний перелік підстав коли надана відстрочка підлягає анулюванню, це зокрема:

Позбавлення підприємства статусу критично важливого

Завершення строку дії відстрочки

Тимчасове припинення дії трудового договору

Або у зв’язку із звільненням працівника з підприємства

«Згідно до Закону України „Про відпустки“, за працівником гарантовано зберігається робоче місце, посада та заробітна плата під час перебування працівника у відпустці. Оскільки за час відпустки трудові відносини між працівником та роботодавцем не припиняються, то для скасування відстрочки у зв’язку із бронюванням немає підстав», — наголосила ТСН.ua Марина Бекало.

Які документи заброньованому потрібно мати при собі

Водночас деякі юристи зазначають, що навіть якщо працівник отримав бронювання, він необов’язково захищений від мобілізації — якщо документи оформлені некоректно або дані не внесені до реєстрів.

Найпоширеніші ситуації, у яких виникають проблеми:

У працівника немає актуальної довідки або наказу про бронювання

Дані про бронь ще не внесені до електронних баз

Роботодавець запевнив, що оформлює бронювання, але насправді документи не подано або їх не погоджено

Фахівці радять заброньованим працівникам, особливо під час поїздок або відпустки, мати при собі оригінал або завірену копію документів, перевіряти строк дії броні та переконатися, що вона внесена до реєстру.

У разі спірних ситуацій необхідно фіксувати порушення та оскаржувати незаконні дії працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

З 2026 року зміняться правила бронювання: хто втратить відстрочку

Нагадаємо, що в Україні з 2026 року зміняться правила бронювання під час мобілізації. Підприємства зможуть бронювати працівників лише за умови, якщо їхня середня зарплата відповідатиме новим вимогам — від 21,6 тисяч гривень. Наразі цей показник менший.

Так, з 1 січня 2026 року планується підвищення вимог до рівня заробітної плати для бронювання військовозобов’язаних працівників. Якщо зараз необхідно забезпечувати щонайменше 20 тисяч гривень на місяць, то новий поріг становитиме 21,6 тисяч гривень.

«Правилами бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час передбачається, що для бронювання військовозобов’язаних, які займають посади на критично важливих підприємствах, нарахована заробітна плата в кожному місяці останнього звітного періоду (кварталу) має бути не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5», — пояснила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Що змінилося в правилах бронювання

Щороку Верховна Рада ухвалює держбюджет, який визначає розмір мінімальної зарплати на наступний рік. Згідно з проєктом бюджету, у 2026 році мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн. Це означає, що підприємства, які хочуть зберегти право на бронювання працівників, мають забезпечувати їм щонайменше:

8 647 грн × 2,5 = 21 617,5 грн на місяць.

«Отже, критично важливі підприємства мають утримати такий розмір заробітної плати для своїх військовозобов’язаних працівників аби не втратити право на бронювання на весь період дії мобілізації», — пояснила Марина Бекало.

У разі невиконання цієї вимоги компанія втратить можливість бронювати своїх військовозобов’язаних працівників. Відповідно, такі співробітники — втратять відстрочку від мобілізації.