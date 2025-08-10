Мобілізація по-новому в Україні: жінок братимуть на облік і зобов’яжуть пройти ВЛК

Мобілізація в Україні / © ТСН

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №916 від 30 липня 2025 року, яка змінює правила мобілізації в Україні. Зокрема жінок братимуть на облік та зобов’яжуть пройти ВЛК.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що зміни стосуються лише жінок з медичною та фармацевтичною освітою.

Так, тепер заклади, які готують жінок за медичними або фармацевтичними спеціальностями, зобов’язані протягом 7 днів після завершення навчання передавати списки таких випускниць до ТЦК та СП за місцем їхнього проживання. Списки можна надсилати поштою або електронною поштою.

«Після отримання списків, ТЦК та СП вносять відомості до ЄДРПВР про взяття на військовий облік та присвоєння військово-облікової спеціальності. Крім того, жінки мають особисто з’явитися до ТЦК протягом 60 днів з моменту закінчення освіти, для проходження ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби», — зазначила Марина Бекало.

Щодо призову жінок на військову службу під час мобілізації поки що змін немає, військова служба жінок залишилася добровільною.

Мобілізація жінок в Україні: кого можуть призвати 2025 року

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні.

За чинним законодавством проходження жінками військової служби є виключно добровільним.

«У разі, якщо жінка добровільно вирішила вступити на військову службу, вона має стати на військовий облік в ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) на визначення ступеня придатності до військової служби та отримати військово-облікову спеціальність згідно з отриманою нею цивільною професією, і зрештою підписати контракт на проходження військової служби», — пояснила Марина Бекало.

Жінки в такому разі виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, з дотриманням законодавства з питань охорони материнства та дитинства, також заборони дискримінації за ознакою статі.

«Отже, на сьогоднішній день ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби», — підкреслила адвокатка.

Для введення обов’язкової мобілізації жінок мають бути внесені зміни до чинного законодавства. У першу чергу до п. 12 ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», яка передбачає добровільність проходження військової служби жінками. Поки що у Верховній Раді не зареєстровані подібні законопроєкти.

Мобілізація чоловіків і жінок старше 60 років

Раніше ми розповідали, що чоловіки і жінки старше 60 років можуть служити у Збройних силах України за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон № 4467-IX.