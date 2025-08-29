ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
823
4 хв

Мобілізація по-запорізьки: дітей батька-одинака залишили на узбіччі та сказали здати в інтернат — подробиці

У Запорізькій області мобілізували чоловіка, який сам виховує двох дітей. Родичка каже, що запитує у військових — за що воює Україна, коли коїться подібне?

Ігор Сєров
Мобілізація в Україні

У Запоріжжі двох дітей залишили на узбіччі траси, а їхнього батька затримали, щоб відвезти до ТЦК / © ТСН

У соцмережах набула резонансу історія, яка сталася вночі у Запорізькій області з пасажиром автобуса — 28-річним Володимиром Страховим, який їхав з двома 7-річними дітьми, але був затриманий через відсутність оновлених військово-облікових даних, а діти після цього певний час залишались з чужими людьми в автобусі, а потім самі чекали на родичку на узбіччі траси.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла Оксана Кірєєва — родичка Володимира, яка вночі приїхала забрати дітей з траси.

«Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, Володимир два місяці мешкав в окупації, а потім виїхав з дітьми до Болгарії. Згодом вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію, до Запоріжжя», — розповідає вона.

Та продовжує: «26 липня цього року він безперешкодно проїхав з дітьми всією територію України через блокпости, а поблизу Запоріжжя його затримали. Йому залишалося доїхати 15 км. Крім батька, у цих двох дітей, Стаса та Олександри, нікого в Україні немає. Я для них двоюрідна тітка. Він встиг мені зателефонувати, коли його затримали на блокпості».

Далі, за її словами, події розгорталися таким чином: «Володимира забрали, а діти залишилися в автобусі. Діти налякалися, тому що, окрім батька, у них нікого немає. Володимир попрохав дозволу забрати дітей на вулицю, після чого діти опинилися на узбіччі вночі. Володимира в цей час оформляли. В цей час я приїхала, забрала дітей. Володимира повези до Бердянського РТЦК (на території Запоріжжя) і більше його не випустили».

Оксана Кірєєва уточнює: «Ми прохали дати йому повістку та відстрочку для оформлення документів. У цьому відмовили. У ТЦК на моє запитання про те, а що тепер робити з дітьми, сказали відправити до лікарні, а потім — до інтернату. Я обурилась та поставила таке запитання: «Що ви таке кажете? За що ми воюємо?».

Безпосередньо про Володимира Оксана Кірєєва додає, що у розшуку ТЦК він не перебував, у нього є військовий квиток, до України приїхав зокрема й оновити дані, щоб оформлювати всі документи щодо того, що він є єдиним утримувачем своїх дітей.

«Матір дітей залишила їх, коли їм було по два роки. Зараз вона залишилась мешкати в окупації, діти їй не цікаві. Матір їх кинула, тому Володимир для дітей — і мама, і тато. Вони дуже плачуть через його відсутність», — уточнює вона.

Що відповіли у ТЦК

Випадок щодо мобілізації Володимира Страхова прокоментував Запорізькій обласний ТЦК.

«Підтверджуємо, що громадянин Володимир Страхов був мобілізований до лав Збройних Сил України. Цей процес відбувся у повній відповідності до норм чинного законодавства з огляду на наступні факти: так о 22.00 26 липня 2025 року під час перевірки документів на одному з блокпостів у м. Запоріжжя співробітники Національної поліції ідентифікували особу громадянина та встановили, що в нього відсутні військово-облікові документи, про що було складено акт», — повідомив обласний ТЦК.

Та додав: «Відповідно до вимог Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року №560, представники Національної поліції доправили його до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Наголошуємо, що затримання відбувалось без участі військовослужбовців жодного з РТЦК та СП Запорізької області».

За даними ТЦК, під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП гр. Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період.

У ТЦК резюмували: «Пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби, було сформовано мобілізаційне розпорядження, і громадянина направлено до одного з навчальних центрів, будь-яких протиправних дій щодо гр. Володимира Страхова допущено не було».

Водночас, за словами Оксани Кірєєвої, вона зараз збирає документи, які допоможуть Володимиру довести, що він є єдиною рідною людиною в Україні, яка може утримувати цих дітей.

«Володимира направили в піхоту. Ми налякані, що фізично можемо не встигнути… Нам багато хто каже, що не можуть позбавити матір дітей батьківських прав. Виходить, що дітей відправляти до неї в окупацію?», — обурюється Оксана.

Раніше повідомлялось про 12 категорій чоловіків, які не отримають повістку у вересні. Як виявилось, причина не тільки у стані здоров’я.

