Мобілізація та розшук ТЦК з 1 квітня: адвокат назвав головні нюанси

Адвокат роз’яснив сьогоднішні нюанси подання у розшук ТЦК / © ТСН

В Україні триває мобілізація і, за даними адвокатів, зараз однією з частих обставин, з якою стикаються деякі військовозобов’язані, є оголошення у розшук з боку ТЦК. Юристи не виключають, що така тенденція збережеться найближчим часом щодо тих, хто так чи інакше порушить мобілізаційного законодавства.

Але, на думку адвокатів, при всьому цьому є низка нюансів.

«Юридично такого терміну як розшук в даному випадку не існує взагалі. Це побутова назва, це те, що ми використовуємо для того, щоб розуміти що відбувається. Найчастіше питання — це повідомлення від територіального центру комплектування до органів поліції про необхідність доставлення людини, яка порушила правила військового обліку. Для складання протоколу відносно такої особи», — каже в коментарі для ТСН.ua адвокат Андрій Межирицький, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.

Та пояснює: «Тобто керівник будь-якого районного ТЦК відбирає людей, які, на його переконання, порушили правила військового обліку. Порушили будь-які правила цього обліку: наприклад, вчасно не стали на облік, не з’явились за повісткою (це найрозповсюдженіше), не з’явились для проходження ВЛК, коли були зобов’язані прийти (є такі категорії, які зобов’язані самі з’являтись). Іншими словами, якщо такі особи вчинили такі дії, то відносно них складається повідомлення щодо необхідності доставлення для складання протоколу. Не для мобілізації, не для примусового проходження ВЛК, а саме для складання протоколу за статтею 210-1».

До цього адвокат додає: «Якщо особа вже порушила правила військового обліку, то у неї може з’явитись відповідне сповіщення у додатку «Резерв+».

Як перевірити перебування або відсутність у розшуку ТЦК

«Вся інформація з’являється у додатку «Резерв+». Крім того, якщо у людини не встановлений цей додаток, то перевірити дані можна за допомогою адвокатського запиту. Можна надіслати і самостійно. Такий запит буде розглядатись як звернення громадянина, цей запит може розглядатись близько 15 днів, а за певних обставин — протягом одного місяця», — каже Андрій Межирицький.

Як законно зняти розшук ТЦК

На це питання Андрій Межирицький відповідає так: «Універсального інструменту немає. Якщо людина побачила у своєму додатку «Резерв+» те, що вона перебуває у розшуку, то першою чергою потрібно з’ясувати підстави, з яких було оголошено у розшук. В залежності від цих підстав треба обирати шлях, як вирішувати це питання. Найчастіший варіант вирішення — сплатити 8500 грн. штрафу. Після визнання правопорушення та сплати відмітка розшук знімається. Але треба розуміти те, у зв’язку з чим було оголошено у розшук — у протилежному випадку відмітка про розшук може з’явитися наступного дня після сплати».

Чи існує термії дії розшуку ТЦК

«Він є. Ми активно зараз просуваємо те, що якщо розшук не реалізований протягом трьох місяців, то повинен бути знятий. Або повинні з’явитись нові підстави для розшуку. Тобто той, який був занесений до «Резерв+» — він має так би мовити строк давності. Йдеться про три місяці строку дії. Після спливу трьох місяців складати протокол про це порушення за законом неможливо», — каже Межирицький та зауважує, що після надсилання відповідного звернення до ТЦК останній знімає особу з розшуку.

«Але ніхто не гарантує, що не з’явиться новий розшук», — уточнює Межирицький. Тобто через нове виявлене порушення.

Резюмуючи, він каже, що на його думку від 1 квітня мобілізація в Україні буде такою ж, як і до цього.

«Міністерство оборони України може напрацювати якийсь законопроєкт чи зміни, але щоб це реалізувати — потрібен час», — каже Межирицький, коментуючи повідомлення у соцмережах про те, що начебто від 1 квітня в Україні суттєво посилиться мобілізація.

