Мобілізація тих, хто має право на відстрочку: про що попередили у ТЦК

У Міноборони та ТЦК роз'яснили, як належно оформити відстрочку тим, хто має на це право

В Україні триває мобілізація, яка разом з воєнним станом продовжені до 4 травня 2026 року. Згідно чинного законодавства визначено категорії чоловіків, котрі мають право на виключення зі списку призову, але, як днями уточнили, наприклад, в Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), всім таким чоловікам все одно треба надати документи для підтвердження, якщо це не було зроблено.

Тобто автоматично персональні дані таких чоловіків не потрапляють до списку тих, хто не підлягає призову. Відповідно, у таких чоловіків, які мають право на відстрочку, але не оформили це право, можуть виникнути і, наприклад, проблеми з перетином кордону.

Детальніше ситуацію прояснив Київський обласний ТЦК на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

«Закон враховує особливості життєвих обставин, які ускладнюють виконання військового обов’язку. До захищених категорій належать батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які доглядають за непрацездатними родичами або дітьми з інвалідністю, а також родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців», — уточнили в ТЦК.

Та додали: «При цьому важливо розуміти, що в разі непридатності до служби за сімейними обставинами, ви не потрапляєте автоматично до списку, кого не забирають до ТЦК. Для підтвердження інформації про ваше становище представникам ТЦК необхідно надати документи (наприклад, свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, рішення суду про опіку), які підтвердять підстави для звільнення від мобілізації. Це важливо для виключення зі списків призову».

Мобілізація багатодітного чоловіка: що відомо

Своєю чергою, один з адвокатів, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, Андрій Межирицький, навів приклад з власної юридичної практики. За його словами, йдеться про батька трьох дітей, який вчасно не оформив відстрочку і, відповідно, був мобілізований.

«Буквально днями в Одесі було мобілізовано чоловіка, батька трьох дітей. У його оточенні після цього почали збирати необхідні документи. У нього запитали про те, що за 4 роки війни він не знайшов можливості прийти до ЦНАПу, щоб надати ці документи. Якщо б чоловік звернувся до ЦНАПу або до юриста, то таких проблем у нього б не було. У навчальній частині йому можуть повідомити, що вони таких документів не приймають. Можуть повідомити, що відповідний рапорт зможеш подати вже у бойовій частині», — наводить приклад Межирицький.

Та продовжує: «Такі категорії чоловіків мають не тільки права, але й право користуватись ними. А можуть і не користуватись. Тобто, якщо чоловік має право на відстрочку, то може користуватись ним, а може і не користуватись. Примушувати ніхто не буде. Подати документи можно через ЦНАП або через додаток «Резерв+». У нашому війську є чоловіки, які служать та мають при цьому трьох або чотирьох дітей, серед захисників є ті, хто повернувся з полону, є ті, у кого, батько загинув на війні, а син вирішив служити. Таких ситуацій дуже багато. Кожен розпоряджається своїм правом на власний розсуд. Але якщо людина не оформила документи, то може бути мобілізована».

Мобілізація та відстрочки: про що попередило Міноборони

Щодо необхідності належного оформлення документів днями військовозобов’язаним нагадало і Міністерство оборони України.

Як зазначили у відомстві, коментуючи нещодавню ситуацію, яка сталася з колишнім військовополоненим Євгеном Шибаловим на кордоні (така категорія, як колишні військовополонені мають право на відстрочку, і, відповідно, право виїзду за кордон), відстрочку треба оформлювати заздалегідь. «Перший раз — звернувшись до ТЦК та СП. Потім можна онлайн через «Резерв+». Як розповідав у коментарі для ТСН.ua Євген Шибалов, він вважав, що статус колишнього військовополоненого дає автоматичну можливість виїзду за кордон, але виявилось, що йому все одно потрібно звертатись до ТЦК з наявними документами для оформлення відстрочки. Прикордонники дозволили Євгену перетнути кордон після уточнення його статусу, але до місця призначення у Польші він поїхав наступним автобусом.

«Зійшлися з ними на тому, що після повернення таки сходжу в свій ТЦК і зроблю ту дурну відстрочку», — написав на своїй сторінці в соцмережі Євген Шибалов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, хто втратить відстрочку і кого можуть призвати. У лютому на роботодавців чекають зміни у правилах бронювання працівників.