Мобілізація у Білорусі: чи ризикне Путін відкрити другий фронт

Військовий експерт розкрив приховані мотиви мобілізаційних навчань у Білорусі та оцінив ризики відкриття північного фронту

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У Білорусі розпочалися мобілізаційні навчання. Військовозобов’язаних викликають до військкоматів для уточнення даних, перевіряють систему оповіщення та відпрацьовують механізми розгортання резерву. Таку активність з боку Лукашенка можна оцінювати як реакцію білоруського диктатора на попередження від українського президента прибрати з кордону ретранслятори, які допомагають російським дронам атакувати та вбивати українців.

Експерти зауважують, що такі дії Лукашенка вкотре свідчать про тиск на нього з боку Росії. Адже Путіну вкрай необхідно втягнути Білорусь у війну з Україною — російський диктатор прагне цього вже п’ятий рік.

Реакція на ультиматум Зеленського

На думку військового експерта Ігоря Романенка, ситуація з боку Білорусі є загрозливою вже не перший рік. Тому варто розглядати декілька можливих варіантів дій з боку противника й особливо звертати увагу на найгірший для нас сценарій розвитку подій.

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«У нашому випадку — це підготовка Білорусі до участі у війні проти України. Станом на зараз військ у Білорусі для таких дій немає, а те, що розпочалися навчання — це певним чином відповідна реакція білоруського диктатора на ультиматум, який був сформульований нашим президентом до Лукашенка щодо ретрансляторів на їхній території. Йому ж якось треба на це реагувати», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Військовий експерт нагадує, що перед початком повномасштабного вторгнення росіяни понад рік проводили навчання на території Білорусі.

«Будь-які навчання використовуються військовими, щоб підняти потенціал підготовки своїх військ, а також як підготовка до початку реальних бойових дій. Власне, тому виключати загрозу з Білорусі нам не варто. Але водночас сил для активного та ефективного наступу у Лукашенка наразі немає. З іншого боку, Путін робить усе можливе, щоб втягнути Білорусь у війну проти України», — зазначає Ігор Романенко.

Мета Кремля: розпилення сил ЗСУ та відкриття північного фронту

Експерт пояснює: зараз ситуація для Путіна в Україні непроста, особливо на українському півдні та в Криму, який трясе як у прямому, так і в переносному значенні. Тому Путіну зараз вигідно порушувати питання щодо участі у війні Лукашенка.

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«Путіну вигідне „білоруське питання“ і для власної пропаганди, і в реальності, якщо таке станеться. Нещодавно російський диктатор провів зустріч із випускниками у Кремлі, де дав чітко зрозуміти: ціль росіян — захопити Костянтинівку і продовжувати наступ на Слов’янськ та Краматорськ. Це ще раз підтверджує, що він прагне продовження війни і захоплення Донецької області за будь-яку ціну. Тому Білорусь він може використати як можливість відкриття північного фронту для розпорошення наших сил. Саме тому такий варіант ми маємо сприймати дуже серйозно», — зауважує Ігор Романенко.

Військовий експерт підкреслює, що історія з ретрансляторами у Білорусі, які координують атаки російських безпілотників по Україні, не нова. Це вже було й раніше — вони з’являлися, а потім зникали.

«Ці ретранслятори були нейтралізовані, про що розповідав міністр оборони України Федоров. Ніхто не пояснює, як це було зроблено. Скажімо так: цілі було досягнуто у закритому режимі, без зайвого шуму. І це добре знає Лукашенко. Що стосується історії з ретрансляторами зараз, то, я гадаю, розпочинати якісь прямі дії — це не найкращий сценарій для України, враховуючи загальну ситуацію на фронті. Бо це може спровокувати відкриття північного фронту. Саме цього зараз прагне Путін і всіма силами намагається втягнути Білорусь у війну», — зауважує Романенко.

Ядерний шантаж чи черговий блеф?

Генерал-лейтенант сумнівається, що в цьому випадку Путін може використати тактичну ядерну зброю, хоча після ультиматуму українського президента такі погрози почали лунати з Кремля. Мовляв, у разі рішучих дій Києва Росія виконає свої обов’язки перед союзною державою щодо захисту Білорусі.

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«Скоріш за все, це черговий блеф від РФ, але водночас така небезпека для нас є. Тому, як на мене, тут треба використовувати саме військово-дипломатичні важелі, щоб вирішити питання з ретрансляторами, або ж зробити це, як минулого разу, „у закритому режимі“, а не провокувати ескалацію і можливе відкриття північного фронту. Бо це може використати на свою користь Путін. Зараз російських військ на території Білорусі немає. Але це може стати приводом для Росії провести часткову або повну мобілізацію, зібрати ресурс і використати територію Білорусі для наступу з півночі. Для нас це не найкращий варіант», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 20:04, 19.06.26 Кількість переглядів 44 Жорсткий ультиматум! Зеленський дав Лукашенку тиждень! Тільки послухайте!

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