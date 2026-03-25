3 хв

Мобілізація у Києві та великих містах: що може суттєво змінитись у квітні

У Раді повідомили, якою бачать мобілізацію у Києві, Львові, Одесі, Хмельницькому та інших великих містах найближчим часом.

Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Мобілізація в Україні

Мобілізація та перевірка документів у великих містах найближчим часом можуть змінитись / © ТСН

В Україні триває мобілізація, і зараз Міністерство оборони нашої країни працює над тим, щоб цей процес став більш справедливим — про останнє у коментарі для ТСН.ua повідомив представник оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

За його словами, деталі можливих нововведень наступні: «Міністерство оборони України працює над удосконаленням питань мобілізації, над більш справедливою мобілізацією. Щоб не було такого, що в одних містах чи селах на заході України вигрібають всіх, а в Києві люди відчувають себе абсолютно спокійно».

Та додає: «Має бути справедлива мобілізація безвідносно до того, з яких населених пунктів мобілізуються громадяни. Щоб все було справедливо. Все. Є села, з яких всіх військовозобов’язаних мобілізували. Є Київ, Одеса, Львів, Рівне, Хмельницький, де люди почувають себе більш вільно, комфортно. Це — несправедливо. Треба, щоб всі відчували, що мобілізація відбувається справедливо, а не вибірково».

За його словами, є очікування, що перші напрацювання з’являться вже у квітні 2026 року.

«Це очікується. Не «на нашому полі м’яч», а «на полі» Міністерства оборони», — сказав Веніславський.

Разом з тим він спростував інтерпретацію його слів, що начебто йдеться саме про посилення мобілізації у великих містах.

Своєю чергою, міністр оборони України Михайло Федоров 25 березня опублікував повідомлення про те, що провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які щодня тримають фронт й особисто виконують украй складні завдання.

«Сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання: тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій», — повідомив Федоров.

Та додав: «Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію».

Своєю чергою, як повідомив нещодавно публічно на своїй офіційній сторінці у соцмережі Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ним, ТЦК, розпочато опитування на тему мобілізації.

«90 відсотків поповнення війська дають ТЦК та СП засобами і методами мобілізації. Приймаємо в коментарях компетентні думки, висновки експертів, фахові ідеї тощо, чим можна замінити мобілізацію (або як її можна змінити), щоб Сили оборони України отримували необхідне поповнення без примусових заходів», — йдеться у повідомленні.

Цей допис прокоментувала майже тисяча українців, які висловили кардинально різні думки щодо того, як зараз триває мобілізація в Україні та як вона має відбуватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, хто втратить відстрочку 2026 року. Заочники, студенти другої освіти та ті, хто порушує навчання, можуть бути мобілізовані.

