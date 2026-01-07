Мобілізація в Україні-2026: кого оголосять у розшук ТЦК та чи скасують відстрочку багатодітним

Адвокат назвав порушення мобілізаційного законодавства, які найчастіше інкримінують військовозобов’язаним / © ТСН

В Україні продовжується мобілізація і в її рамках територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виявляють десятки тисяч порушень відповідного законодавства з боку військовозобов’язаних. Які саме порушення найчастіше інкримінують зараз військовозобов’язаним чоловікам та які ймовірно будуть частіше інкримінувати найближчим часом — про це в коментарі для ТСН.ua, спираючись на власну юридичну практику, розповів адвокат Роман Cімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізаційного законодавства.

«Найчастіше все зводиться до того, що у застосунок «Резерв+» військовозобов’язаному надсилають повідомлення про те, що є порушення у вигляді неявки за повісткою до ТЦК, неявки на ВЛК, надсилаються повідомлення про те, що чоловік відмовився від проходження ВЛК. Такі повідомлення — найчастіші», — каже Роман Сімутін.

Далі, за його словами, особа чоловіка оголошується у розшук з боку ТЦК.

До цього він додає, що нововведення у вигляді автоматичного взяття на військовий облік дозволить ТЦК побачити інформацію про більшість чоловіків, які з якихось причин не перебували там.

«Чоловіки «з’являться на радарах», після чого держава буде мати можливість визначити, яким саме є українській мобілізаційний ресурс. Держава буде бачити реальну кількість. Буде формуватись фактично електронний військовий квиток», — каже він.

Та звертає увагу на те, що якщо раніше чоловік був виключений з військового обліку та про це є відмітка у паперовому військовому квитку, то такій особі треба звертатися до ТЦК, щоб усунути розбіжності, які містяться в паперовому та електронному документах.

«Є інформація, що ті, хто був виключений з обліку десь до 2024 року та дані про це не вносили в електронний реєстр — їх поновили на обліку. Таких справ дуже багато», — каже Сімутін.

Відстрочка багатодітним чоловікам: чи будуть переглядати умови

Як відомо, зараз передбачена відстрочка від мобілізації для чоловіків, які мають на утриманні трьох та більше неповнолітніх дітей. Але днями у соцмережах вчергове користувачі написали про те, що начебто цю норму законодавець може переглянути. Мовляв, відстрочку хочуть надавати тим чоловікам, які мають чотирьох та більше неповнолітніх дітей.

Своєю чергою, представник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в коментарі для ТСН.ua, що станом на зараз жодної законодавчої ініціативи з цього приводу немає і це питання не обговорюється в цьому комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, кого призвуть у січні 2026-го. Згідно законодавства, мобілізувати можуть навіть чоловіків віком 59 років.