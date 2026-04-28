Мобілізація в Україні: адвокат припустив, як змінять розшук від ТЦК

Мобілізація в Україні

В Україні триває мобілізація, яку можуть продовжити до серпня 2026 року, і, як зазначають у Верховній Раді, найближчим часом відповідне законодавство може зазнати змін.

Разом з тим днями в соцмережах почали жваво обговорювати те, що начебто правоохоронці будуть відкривати кримінальні провадження відносно тих, хто перебуває у розшуку ТЦК. Якщо будуть ухвалені відповідні зміни.

Своєю чергою, один з адвокатів, який спеціалізується зокрема і на питаннях мобілізаційного законодавства, Андрій Межирицький, зазначає, що станом на зараз юридично не існує такого терміну як «розшук ТЦК».

«Це — побутова назва. Йдеться про повідомлення до органів поліції від територіального центру комплектування про необхідність доставлення людини, яка порушила правила військового обліку для складання протоколу щодо неї», — каже адвокат.

«Все дуже дуже просто. В Україні є кримінальний кодекс, де прописано, за які порушення держава застосовує кримінальну відповідальність», — каже Андрій Межирицький.

Він додає, що для того, щоб відкривати кримінальне провадження щодо особи, яка перебуває у розшуку ТЦК — для цього треба чітко прописувати відповідальність та вносити зміни до кримінального кодексу.

«Коли у 2024 році ухвалювали законодавство про мобілізацію, то була спроба внести зміни до ККУ, до 336 статті. Пропонувалось запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК. Але від цієї правки відмовились. Можливо, зараз комусь вважається, що немає якоїсь справедливості. Зараз є кримінальна відповідальність за неявку без поважних причин за бойовою повісткою», — уточнює Андрій Межирицький.

Нагадаємо, мобілізація в Україні може зазнати змін найближчим часом — у Раді обговорюють, що саме можуть відкоригувати.

