Мобілізація в Україні: частина чоловіків незабаром може втратити відстрочку — що відомо

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні готують законодавчі зміни, які можуть посилити вимоги для отримання відстрочки від мобілізації чоловіками, що мають родичів з інвалідністю або доглядають за хворими близькими. Зокрема, пропонують враховувати, чи є в родині інші люди, які можуть доглядати за людиною або виховувати дитину.

ТСН.ua розповідає, кого можуть стосуватися нові обмеження, які умови пропонують запровадити та чи скасують відстрочки, які діють зараз.

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Відстрочка від мобілізації в Україні: що пропонують змінити

Про можливий перегляд правил надання відстрочок повідомила правозахисниця, колишня міністерка соціальної політики та ексуповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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Український центр захисту прав людини, який вона представляє, отримав відповідь Офісу Військового омбудсмана на відповідний запит.

За словами Денісової, запропоновані зміни передбачають перегляд чинних гарантій для родин, у яких виховують дітей з інвалідністю або доглядають за дорослими з інвалідністю.

Зокрема, право на відстрочку в окремих випадках можуть пов’язати з необхідністю фактично здійснювати постійний догляд. Також пропонують враховувати, чи є інші члени сім’ї, які можуть забезпечити догляд за хворою людиною або виховання дитини.

В Офісі Військового омбудсмана, як зазначає правозахисниця, необхідність перегляду правил пояснюють відмінностями між підставами для отримання відстрочки від мобілізації та звільнення з військової служби. На думку авторів пропозицій, це створює проблеми з дотриманням принципів рівності громадян і правової визначеності.

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Водночас Денісова вважає, що усувати такі відмінності шляхом звуження наявних прав сімей не варто.

Хто може втратити право на відстрочку від мобілізації

Запропоновані зміни стосуються кількох категорій військовозобов’язаних. Якщо їх ухвалять, умови отримання відстрочки для цих людей можуть стати суворішими.

Зокрема, йдеться про такі категорії:

Батьки дітей з інвалідністю віком до 18 років. Пропонують запровадити додаткові умови для отримання відстрочки. Зокрема, можуть враховувати наявність інших осіб, зобов’язаних виховувати дитину, а також те, чи виховує родина двох неповнолітніх дітей, одна з яких має інвалідність.

Батьки дітей із тяжкими захворюваннями, яким не встановили інвалідність. Для них також можуть запровадити додаткові обмеження, пов’язані з наявністю інших осіб, зобов’язаних виховувати дитину, або вихованням двох неповнолітніх дітей.

Чоловіки та дружини людей з інвалідністю I та II груп. Самої наявності чоловіка або дружини з інвалідністю може бути недостатньо. Серед запропонованих умов — фактичне здійснення постійного догляду.

Чоловіки та дружини людей з інвалідністю III групи. У визначених законодавством випадках, зокрема за окремих онкологічних захворювань, відсутності кінцівок та інших порушень здоров’я, також пропонують передбачити вимогу щодо догляду.

Особи, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи. Для отримання відстрочки можуть вимагати постійного догляду за батьками. Аналогічна умова може стосуватися догляду за батьками чоловіка або дружини з інвалідністю I чи II групи.

Люди, які доглядають за хворими членами сім’ї. Право на відстрочку можуть поставити в залежність від відсутності інших осіб, здатних забезпечити необхідний догляд.

Родичі другого та третього ступенів споріднення, які доглядають за людьми з інвалідністю I або II групи. Пропонують переглянути підстави для відстрочки, зокрема вилучити окрему підставу для родичів третього ступеня споріднення та запровадити додаткові обмеження для родичів другого ступеня.

Опікуни людей, яких суд визнав недієздатними. Умови отримання відстрочки можуть доповнити вимогою про відсутність інших осіб, які здійснюють опіку або піклування.

Запропоновані нововведення можуть змінити умови отримання відстрочки для батьків дітей з інвалідністю, подружжя людей з інвалідністю, а також громадян, які доглядають за хворими родичами.

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Чому пропозиції щодо відстрочки критикують

Людмила Денісова вважає, що нові вимоги можуть обмежити права родин, які потребують підтримки через стан здоров’я близьких.

За її словами, в Офісі Військового омбудсмана необхідність змін пояснюють тим, що можливість отримати відстрочку через стан здоров’я члена сім’ї без обов’язкового здійснення догляду може створювати умови для ухилення від військової служби.

Водночас правозахисниця звертає увагу на те, що люди з інвалідністю можуть потребувати регулярної допомоги рідних навіть тоді, коли офіційно не встановлено потребу саме в постійному догляді.

Денісова також нагадала про законопроєкт № 15057, який обговорювали влітку. Він передбачав розширення можливостей звільнення з військової служби батьків дітей з інвалідністю.

За інформацією, яку Український центр захисту прав людини отримав від Міністерства оборони, на той момент у Збройних силах України та військових частинах, безпосередньо підпорядкованих відомству, служили близько 2 тис. військовослужбовців, які мали дітей з інвалідністю віком до 18 років.

На думку правозахисниці, замість розширення гарантій для військовослужбовців із такими сімейними обставинами нові пропозиції передбачають обмеження права на відстрочку для інших батьків.

Український центр захисту прав людини планує звернутися до профільного комітету Верховної Ради із зауваженнями щодо запропонованих змін.

Чи скасують чинні відстрочки від мобілізації

Наразі говорити про скасування чинних відстрочок передчасно. Як наголосила Людмила Денісова, документи, отримані від Офісу Військового омбудсмана, стосуються законодавчих пропозицій, а не вже ухваленого закону.

Тобто запропоновані обмеження ще не стали чинними правилами. Для їхнього запровадження відповідні законодавчі зміни мають пройти передбачену процедуру ухвалення.

Поки цього не сталося, чинні підстави для отримання відстрочки залишаються в силі.

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