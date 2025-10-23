Мобілізація в Україні: чи можуть батьки трьох дітей втратити відстрочку і коли

В Україні жваво обговорюють відстрочку від мобілізації для чоловіків, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей. / © ТСН

В Україні продовжується мобілізація і станом на сьогодні є понад десятка категорій чоловіків, які мають право на відстрочку. Одні з таких — це чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей на утриманні. Водночас останнім часом у соцмережах почали дуже жваво обговорювати тему саме цієї відстрочки та ставити питання про те, чи не скасуюють її, якщо кількість таких батьків буде збільшуватись. Як наслідок — дійшло до того, що окремі дописувачі, які залишали коментарі під відповідними постами, перейшли межі цензурного спілкування.



Так, в одному з «мамських блогів» багато користувачів відреагували на такий коментар: «А хтось має ваших дітей захищати. Багатодітні в першу чергу мають йти і захищати свою сім’ю». Іншими словами, дискусія подекуди перетворилася на відверту лайку із використанням образ.



У коментування втрутилась, наприклад, і жінка, яка написала наступне: «Коли мене питають про те, чи для «броні» народили, то я кажу: «І ви народіть». Ніхто не бачив, через що я пройшла, щоб мати це маленьке щастя. Це була моя остання можливість стати ще раз мамою і я її використала».

Думки ще низки дописувачів розділилися. Одні поставили питання про те, мовляв, а якщо в родині одна чи дві дитини, то вони теж потребують уваги батька, окремі жінки-коментатори написали, що в їхніх сім`ях три маленькі дитини, але чоловіки свідомо вирішили не використовувати право на відстрочку та станом на зараз захищають Україну на полі бою.

Втім у соцмережах одразу декілька дописувачів висунули версію, мовляв, в Україні можуть скасувати право на відстрочку багатодітним чоловікам. Та пожартували, мовляв, «епоха Броніслав та Броніславів, час, коли українці раптово полюбили багатодітність, не вічні».



У Раді відповіли про долю відстрочки для багатодітних чоловіків

Більш детально ситуацію в коментарі для ТСН.ua прояснила представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, яка неодноразово коментувала перебіг мобілізації.



Вона розповіла, що під час підготовки змін до мобілізаційного законодавства, зокрема щодо відстрочки багатодітним чоловікам, були враховані позиції одразу декількох відомств.



«Це (впровадження норми про відстрочку — Ред) була чітка позиція міністерства соціальної політики, вона була підтримана в тому числі і міністерством оборони. З огляду на те, що це був урядовий законопроєкт, під час його розгляду в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ця норма безумовно була підтримана. Все було обґрунтовано цифрами, було обґрунтовано тим, щоб була можливість тримати тил та щоб була можливість рухатись далі», — каже Ірина Фріз.



До цього вона додала, що ключовим критерієм було те, що за трьома і більшою кількістю неповнолітніх дітей потрібен посилений догляд.



На уточнювальне питання про те, чи відповідають дійсності чутки про те, що ця норма може бути переглянута, парламентарка відповіла, що жодного того рішення немає навіть на обговоренні.



«Жодної зареєстрованої ініціативи щодо переглядання цієї норми я не бачила. Кулуарних розмов на цю тему теж не чула», — каже Ірина Фріз.



Опитані ТСН.ua деякі з батьків трьох дітей уточнили, що мають право безперешкодно їздити за кордон, але з умови супроводу дітей чи в тому випадку, якщо діти перебувають за кордоном.



«Крім того, є обов`язок оновлювати додаток «Резерв+» кожні 90 днів, але це насправді зручно, не треба стояти у чергах в ТЦК», — розповів нам батько трьох неповнолітні дітей.

Хто має право на відстрочку

Згідно чинного законодавства, є низка категорій чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації:

особи з інвалідністю;

непридатні до служби за станом здоров’я;

багатодітні батьки;

одинокі батьки;

опікуни та піклувальники;

особи, чиї близькі родичі загинули під час захисту Батьківщини;

звільнені з полону;

особи, які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою;

окремі категорії працівників критично важливих підприємств, державних службовців, суддів, науковців і педагогів.

