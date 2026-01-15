У рамках проведення мобілізації ТЦК пропонує зміни щодо військовозобовязаних / © ТСН

В Україні продовжили воєнний стан та проведення мобілізації до травня 2026 року. Разом з тим нещодавно у Полтаві, за словами місцевої влади, з`явилися безпідставні чутки про те, що начебто про всіх чоловіків, які звертатимуться за послугами до ЦНАПу, працівники останнього будуть повідомляти поліцію.

У пресслужбі Полтавської міської ради офіційно роз`яснили, що неточна інформація окремих місцевих медіа про військовий облік ввела громадян в оману.

Насправді, за словами представників пресслужби Полтавськкої міської ради, рішенням виконому взято до відома інформацію територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Так, днями на офіційному сайті Полтавської міської ради з`явилось наступне роз`яснення.

Пропозиції за підписом керівника ТЦК. Скріншот документа який опубліковано на офіційному сайті Полтавської міської ради.

«Так, рішенням виконкому Полтавської міської ради від 09.01.2026 №1 «Про стан військового обліку на території Полтавської міської територіальної громади у 2025 році та завдання щодо його поліпшення у 2026 році» взято до відома інформацію Полтавського ОМТЦК та СП про стан військового обліку на території Полтавської міської територіальної громади у 2025 році та пропозиції щодо його поліпшення у 2026 році, зокрема, пропозиції Полтавського ОМТЦК та СП щодо направлення списків громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку та які порушують законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до державних органів, органів місцевого самоврядування, до яких прибувають громадяни для вирішення особистих питань і де здійснюється ідентифікація їх особи, для виклику представників Національної поліції при прибутті таких осіб», — повідомила Полтавська міська рада.

За її даними, таке формулювання рішення має виключно інформаційний характер, не містить жодних приписів до виконання, не встановлює нових правил поведінки та не тягне за собою правових наслідків.

«Рішення виконавчого комітету у формі «взяти до відома» не має зобов’язального характеру та не може слугувати підставою для запровадження нових механізмів контролю чи «виявлення ухилення» від мобілізації», — повідомила пресслужба міської ради.

Крім того, посадовці цього органу місцевого самоврядування повідомили, що ЦНАПи не наділені правоохоронними функціями.

«Окремо вважаємо за необхідне зазначити, що ЦНАПи діють виключно в межах повноважень, визначених законодавством. ЦНАПи не наділені правоохоронними функціями та не здійснюють виявлення ухилення від мобілізації, а виконують лише адміністративні дії, пов’язані з прийомом документів та наданням визначених законом послуг, зокрема щодо окремих аспектів військового обліку — в межах процедур, прямо передбачених чинним законодавством», — зазначають у міській раді.

Резюмуючи, у Полтавсьій міській раді додали: «Тобто співпраця ЦНАПів та ТЦК та СП має виключно характер надання громадянам послуг, які пов’язані з подачею заяв для отримання відстрочки від проходження військової служби відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

