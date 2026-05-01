Мобілізація в Україні: чи посилять її після тотального російського призову

Названо сценарії того, чи посилять мобілізацію в Україні після тотального призову у Росії. / © ТСН

Реклама

Війну в Україні Росія планує продовжити, мобілізувавши ще певну кількість свого населення. Про це днями заявив президент нашої країни Володимир Зеленський. За його словами, вище керівництво РФ «планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії».

Як на це збільшення масштабів мобілізації може і буде відповідати Україна — про це в коментарі для ТСН.ua відповіли військовий аналітик Іван Тимочко та представник оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

«Посилення мобілізації не означає її ефективності. Російський недоопозиціонер Гіркін плаче та стогне через те, що мобілізацію в Росії можна провести, але вона запізніла. Насправді Росія проводить мобілізацію, її посилення готується перш за все у форматі залучення резервістів. Буде начебто залучення їх до захисту військових об’єктів. Це надасть можливість зняти з тилу контрактників та відправити їх на передову», — прогнозує військовий аналітик Іван Тимочко.

Реклама

Та продовжує: «Російська армія — це 1 мільйон 800 тис. особового складу, в Україні воює близько 700 тисяч окупантів. Звичайно, зараз у РФ будуть вивільняти місця, які зайняті контрактниками. По суті — це стратегічний резерв».

Мобілізація в Росії: скільки можуть призвати

За словами Тимочка, російська мобілізаційна система здатна пропустити до 300 тисяч призовників і де-факто мобілізація триває.

«Але не забуваймо, що Росія цілорічно проводить набір строковиків, резервістів. І перших, і других потрібно злагоджувати (підготовлювати) місяць-два. Отже, посилення мобілізації в Росії буде проводитись для вивільнення резервів, щоб не зменшились спроможності російської армії в інших округах», — висловлює свою думку Іван Тимочко.

Він також звертає увагу на те, нещодавно в Росії на високому рівні казали про обмеження доступу до низки месенджерів. На переконання Тимочка, ці намагання також можуть бути пов’язані із мобілізацією в Росії — відносна тиша в інформпросторі сприятиме відсутності бунтів.

Реклама

«Ще одне джерело, яке вони розглядають для набору в армію — плани щодо працівників державних підприємств та студентів навчальних закладів. Тобто змушування підписувати контракт. Причин для збільшення мобілізації в Росії декілька: втрати (британська розвідка підрахувала, що Росія втратила близько 200 тис. вбитими на пораненими під час наступу на Покровсько-Мирноградську агломерацію), збільшення лінії фронту, необхідність у додаткових силах, якщо планують воювати з якоюсь іншою країною», — каже Тимочко.

Щодо можливої мобілізації в Росії висловився і один з радників міністра оборони України Сергій «Флеш».

«Читаю багато тривожних повідомлень щодо можливої примусової та масштабної мобілізації людей у росії. Звісно, це створить нам проблеми, але війна давно змінилася і вже не буде такою, як раніше. Будь-який танк чи машина протримаються на полі бою не більше години. Їх знищать дрони. Штурми з використанням техніки стали зараз рідкістю», — написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Та додав: «Будуть масові набіги живої сили, як це робив СРСР під час Другої світової? Наші хлопці будуть активно працюватимуть з FPV. Ми підготуємо необхідні ресурси відповідно до масштабів мобілізації та очікуваних загроз. Прям зараз БПЛА пiдроздiли ЗСУ не виконує «план» щодо ліквідації. Дрони є — ворога стiлькi немає. Епоха, коли все вирішувала кількість людей, минула. Звісно, наш ворог теж це все розуміє. Якби масова мобілізація могла щось радикально змінити, її б уже давно провели. Прошу врахувати, що я взагалi не торкнувся соціальних, фінансових та політичних аспектів такої мобілізації в росії».

Реклама

Мобілізація в Україні: як вона може змінитися після призову у Росії

Відповідаючи на таке питання, Іван Тимочко приводить слова одного з українських героїв, який, будучи у російському полоні, відповів окупантам так: «Коли росіяни привозять на лінію фронта КамАЗ солдатів, Україна привозить КамАЗ дронів».

«Ця відповідь героя найкраще пояснює те, що нам треба робити і що ми будемо робити», — каже Тимочко.

Своєю чергою, представник оборонного парламентського комітету Верховної Ради Федір Веніславський в коментарі для ТСН.ua зазначив: «Були заява Генштаба ЗСУ, рішення головнокомандувача про те, що треба максимально зберегти життя військовослужбовців, забезпечити максимум двомісячне перебування на лінії боєзіткнення. В цьому контексті зазначається, що війна перетворилася на технологічну, на війну різноманітних роботизованих систем».

Також парламентар зазначив: «Станом на сьогодні ми в цьому точно є лідерами. У нас є багато цікавих технологічних рішень, які найближчим часом будуть втілені на полі бою. Симетрично відповідати Росії ми точно не можемо (у кількості особового складу — Ред.), тому як вона має значно більше людського ресурсу і вона його не шкодує. Станом на сьогодні здоровий глузд не може витримувати співвідношення російських та українських втрат. Російські втрати у 10-15 разів вище за українські за добу. Тому ставка робиться на інноваційні рішення, вона найбільше себе виправдовує. Я думаю, що ми точно не маємо йти шляхом збільшення кількості мобілізованих».

Реклама

Новини партнерів