Мобілізація в Україні: чи повертатимуть примусово чоловіків з-за кордону

У Німеччині зробили заяву про повернення українців в рамках мобілізації / © ТСН

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Під час мобілізації в Україні очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що вони, німецька влада, готові допомогти Україні ідентифікувати українських чоловіків, які перебувають зараз у Німеччині — про це повідомило Reuters.

За словами очільника МЗС Німеччини, зібрати дані про українців призовного віку можуть допомогти відомості, наприклад, з баз про виплати соціальної допомоги, з баз, де міститься інформація про посвідки про проживання українців.

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Майже одразу після цієї заяви тема можливого видворення чоловіків, яка, до речі, останнім часом підіймається не вперше, набула резонансу.

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Мобілізація в Україні: що каже адвокат про чоловіків призовного віку

Але, наприклад, адвокат Юрій Демченко, який спеціалізується зокрема на законодавстві Німеччини, навіть записав на цю тему відеоролик та розповів у ньому користувачам соцмереж наступне: «Було б дивно, якщо Німеччина не знала б про те, скільки українців мешкає там… Зрозуміло, що українська влада і так звертається до українських чоловіків через «Резерв+» та через ЗМІ. Те, що вона, українська влада, додатково звернеться — нічого особливо не зміниться. По-друге: дана заява (очільника МЗС — ред.), на мій погляд, є не більше, ніж класичним німецьким популізмом. Це політичний популізм, який не має нічого спільного з реальністю, оскільки нещодавно були вибори. Щодо юридичних підстав: Україна і так знає про чоловіків, які виїхали за кордон. Те, що Україна дізнається, що чоловік живе в Німеччині, Польщі чи США — для цього чоловіка абсолютно нічого не зміниться. Від слова взагалі. Але питання ще в тому, чи зможе Німеччина це правильно зробити? Передати. Тут є законодавство про захист персональних даних. Просто так взяти і передати на запит України не можна. Потрібна процедура. А от питання депортації тут не стоїть».

Безпосередньо у коментарі для ТСН.ua Юрій Демченко додав: «Багато людей, коли оновлювали свої дані (військово-облікові — Ред.) в «Резерв+», вказували іноземне місце проживання. Я знаю, що так робили багато моїх клієнтів, щоб ТЦК про це знали і помилково не відправляли штрафи. ТЦК все одно знає, що певна людина мешкає за кордоном. Мобілізація триває тільки на території України, за кордоном вона не може відбуватись. Міжнародне право передбачає, що для реалізації між двома країнами якийсь процес, повинна бути угода. Між Україною та Німеччиною є угоди, але жодна з них не передбачає простої передачі через невиконання військових обов’язків. З Німеччини людина може бути повернута Україні через порушення закону на території Німеччини».

Резюмуючи, Юрій Демченко у цьому контексті зазначає, що теоретично зміни у Німеччині щодо українських чоловіків можливі, але не вірить у те, що це реально реалізувати на практиці.

«Для цього потрібно переписати європейське законодавство, німецьке, потрібно підписати угоди. З урахуванням того, як у Європі відбувається нормотворча діяльність, то може пройти 2-3 роки», — каже він і уточнює, що за офіційними даними німецьких органів влади, станом на кінець минулого року у Німеччині перебувало близько 328 тисяч українських чоловіків.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про можливе зниження мобілізаційного віку до 55 років. В Офісі президента підтримують запровадження чіткого терміну військової служби.

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