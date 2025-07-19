У ЗСУ відповіли, що штрафи за неоновлення даних не скасовано / © ТСН

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Низка українських адвокатів цими днями зробили десятки публічних заяви про те, що начебто після 17 липня 2025 року ТЦК не зможуть накласти штрафи на тих військовозобов’язаних, які не оновили військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Юристи пояснюють це тим, що сплив річний термін притягнення до відповідальності саме за це порушення.

Наприклад, як розповів в коментарі для ТСН.ua адвокат, який спеціалізується зокрема на питаннях мобілізаційного законодавства Роман Сімутін, багато хто не звернув уваги на примітку у статті 210 Кодексу про адмінпорушення.

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«Простіше кажучи, там зазначено, що особу не можна притягнути до відповідальності, якщо інформацію про неї можна дізнатись з інших державних реєстрів. У своїх рішеннях суди, коли скасовували штрафи, зазначали, що ТЦК повинні були уточнити, якої саме інформації їм не вистачало. Тобто ця норма сама по собі, як кажуть, була мертвою», — каже Сімутін.

Водночас, за словами декількох юристів, норму про штрафування порушників, які не оновили дані, можна вважати дискусійною. Через те, що від 16 липня 2024 минув рік.

Проте Роман Сімутін роз’яснює, що сплив терміну не врятує порушників мобілізаційного законодавства, наприклад, від оголошення в розшук працівниками ТЦК.

Своєю чергою, в ЗСУ чітко та однозначно в коментарі для ТСН.ua відповіли, що трактування окремих юристів про те, що після 17 липня 2025 ТЦК не зможуть штрафувати порушників за неоновлення даних є хибними та не відповідають дійсності.

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«Заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності», — повідомив нам речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев (ТЦК підпорядковані Сухопутним військам — Ред.).

Та продовжив: «Штрафи, які передбачені за порушення військового обліку — залишаються. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше — 8500».

В ЗСУ підкреслюють, що поява в інформпросторі хибних заяв щодо штрафів може певною мірою «розслабити» військовозобов’язаних, а невиконання вимог законодавства здатне породити нову хвилю штрафів.

Раніше повідомлялось про те, що у «Резерві» запустять нові типи відстрочок онлайн.

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