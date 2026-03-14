Мобілізація в Україні: для “ухилянтів” і СЗЧ готують нові жорсткі заборони — що відомо

В Україні можуть запровадити нові обмеження для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), а також для військовозобов’язаних, що порушують правила військового обліку під час мобілізації. Про можливі зміни розповіли народні депутати. Водночас відповідні законопроєкти наразі ще не зареєстровані у Верховній Раді.

Для військових у СЗЧ можуть запровадити фінансові та адміністративні обмеження

Для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, можуть запровадити низку обмежень, схожих на ті, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За його словами, у законодавчих ініціативах пропонується фактично прирівняти таких військових до осіб, які мають борги за аліментами.

«Ті речі, які я бачив. СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника», — сказав Вадим Івченко.

Йдеться, зокрема, про можливі обмеження банківських операцій, доступу до кредитів, нотаріальних дій, адміністративних послуг, а також про заборону керувати транспортними засобами.

Нові заборони можуть торкнутися і «ухилянтів»

За словами Івченка, аналогічні обмеження можуть застосовуватися і до військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку.

Йдеться про тих громадян, які не оновили свої військово-облікові дані, не з’являються за повістками або не зареєструвалися у застосунку «Резерв+».

«Має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянтству. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі. Якщо СЗЧешники будуть „приєднані“ до аліментників — це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов’язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження», — каже депутат.

Водночас він наголосив, що відповідні законопроєкти поки що лише обговорюються.

«Реєструвати має орган, який їх ініціює. В нашому випадку це Міноборони або Генштаб. Коли зареєструють, тоді я можу сказати, коли їх будуть розглядати. Поки що ці проєкти на папері», — пояснив Вадим Івченко.

Яке покарання за ухилення від мобілізації діє зараз

В Україні вже передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації або порушують правила військового обліку.

Відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу», громадяни, які не виконують своїх військових обов’язків, можуть нести відповідальність залежно від виду порушення.

Адміністративна відповідальність

Адміністративне покарання застосовується у випадках, коли військовозобов’язаний порушує правила військового обліку або ігнорує повістку для уточнення військово-облікових даних.

У таких ситуаціях людині можуть призначити штраф.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає, якщо військовозобов’язаний пройшов усі необхідні процедури — оновив дані в ТЦК та СП, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, але відмовився від призову до Збройних сил України або систематично ухиляється від мобілізації.

У такому разі застосовується стаття 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період».

Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Яка відповідальність передбачена за самовільне залишення частини

Для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), також передбачена відповідальність. Водночас у деяких випадках військовий може уникнути кримінального покарання.

Як пояснили у Сумському обласному ТЦК та СП, наслідки залежать від тривалості відсутності та від того, чи повернувся військовий до служби добровільно.

Якщо військовий був відсутній до трьох діб

Якщо військовослужбовець самовільно залишив частину, але повернувся протягом трьох діб, кримінальна відповідальність не настає.

У такому випадку:

кримінальне провадження не відкривається

військовослужбовець продовжує службу без додаткових процедур

Якщо відсутність тривала понад три доби

Якщо військовий був відсутній понад три доби, але це сталося вперше і він хоче повернутися до служби, діє спеціальна процедура.

У такому випадку:

відкривається кримінальне провадження

військовий через застосунок «Армія+» звертається до командира та отримує письмову згоду на продовження служби

подається клопотання до прокурора або органу досудового розслідування про намір повернутися

матеріали передаються до суду

суд може ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності

Після цього військовослужбовець може повернутися до виконання служби.

Якщо СЗЧ повторне або військовий не хоче повертатися

У випадках, коли самовільне залишення частини сталося повторно або військовий не має наміру повертатися до служби, запускається повна процедура кримінального переслідування.

Зокрема:

відкривається кримінальне провадження

людину оголошують у розшук

відбувається затримання

обирається запобіжний захід

справа передається до суду

У разі доведення провини суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

У ТЦК наголошують, що самовільне залишення частини має серйозні юридичні наслідки.

«СЗЧ — це не просто „відсутність без дозволу“, а правопорушення з реальними юридичними наслідками. Якщо військовослужбовець усвідомлює помилку та прагне повернутися до служби — закон передбачає механізм для цього, але діяти потрібно офіційно та якнайшвидше», — пояснили у ТЦК.

У порушників військового обліку хочуть арештовувати майно

Ще однією пропозицією, яку обговорюють у парламенті, є можливість арешту майна військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування.

Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко.

За його словами, йдеться про механізм, схожий на той, який вже застосовується до боржників або порушників, які не сплачують штрафи.

«Зараз наводять такий приклад: якщо ви порушили правила дорожнього руху і не сплатили штраф, то заарештовуються банківські рахунки або ще щось заарештовується. Такий же принцип можна ввести автоматично: не оновили дані, і все що є по фінансовій системі заарештовується», — сказав Руслан Горбенко.

Він також додав, що, за оцінками влади, у розшуку ТЦК СП може перебувати близько 2 млн військовозобов’язаних. За його словами, за допомогою таких механізмів можна було б встановити приблизно 70% із них.

У Раді обговорюють повернення жорсткішої відповідальності за СЗЧ

Окремо в парламенті тривають дискусії щодо законопроєкту №13260, який передбачає повне повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини.

Коментуючи документ, Руслан Горбенко зазначив, що у Верховній Раді є група депутатів, які виступають за захист прав тих, хто ухиляється від мобілізації або самовільно залишив військову частину.

«Але якісь пропозиції щодо підвищення обороноздатності ми взагалі від них не чуємо. І таких людей, на жаль, в Раді дуже багато. І я розумію, що для того, щоб довести до другого читання цей законопроєкт, це треба щоб Главком з начальником Генштабу приходили в Раду. Для наших військових це дуже важлива тема», — зазначив Руслан Горбенко.

Покарання для порушників військового обліку може бути суворішим

Член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський також наголошує, що під час війни покарання за порушення правил військового обліку має бути суворішим.

За його словами, нинішня ситуація, коли до порушників застосовують менші обмеження, ніж до боржників за аліментами, виглядає нелогічною.

«Коли громадянин України не виконує своїх обов’язків, ухиляється від оновлення, актуалізації військово-облікових даних, чи не з’являється за викликом до територіального центру комплектування соціальної підтримки, і таких негативних наслідків немає, то це в воюючій країні точно неприпустима ситуація», — вважає Федір Веніславський.

Він додав, що під час подальшого оновлення законодавства, пов’язаного з мобілізацією та виконанням обов’язку захисту держави, Верховна Рада може розглянути запровадження додаткових обмежень для ухилянтів.

«Це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення подивимося, як ухвалити рішення», — підсумував нардеп.