Мобілізація в Україні: як батько з дітьми від різних шлюбів може виїхати за кордон — пояснення адвокатки

Виїзд за кордон під час мобілізації / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку діють обмеження на виїзд за кордон, однак законодавство передбачає низку винятків. Зокрема, перетинати державний кордон за певних умов можуть багатодітні батьки.

Водночас сам факт батьківства не гарантує чоловікові можливості виїхати з України. Важливо мати документи, які підтверджують відповідну підставу, зокрема факт утримання дітей.

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ТСН.ua розповідає, хто з чоловіків може виїхати за кордон 2026 року, які правила діють для багатодітних батьків та як батько трьох дітей від різних шлюбів може перетнути державний кордон.

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Чи можуть чоловіки виїжджати за кордон 2026 року

Ключові правила перетинання державного кордону громадянами України визначені постановою Кабінету Міністрів №57. Станом на вересень 2026 року вона діє в оновленій редакції.

Обмеження на виїзд під час воєнного стану не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно. Виняток становлять окремі посадовці, для яких встановлені спеціальні правила.

Для перетину кордону чоловікам цієї вікової категорії необхідно мати паспорт, який дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ. Він може бути в електронній формі.

Військово-обліковий документ потрібно пред’явити на вимогу представника Державної прикордонної служби.

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Виїзд чоловіків від 23 до 60 років за кордон

Для військовозобов’язаних чоловіків, на яких поширюються обмеження воєнного стану, потрібна передбачена законодавством підстава для перетину державного кордону.

При цьому важливо розрізняти право на відстрочку від мобілізації та право на виїзд за кордон. Наявність відстрочки сама по собі не в кожній ситуації автоматично дає можливість перетнути державний кордон.

Підстава для виїзду має відповідати чинним Правилам перетинання державного кордону. Тому конкретну ситуацію потрібно перевіряти за актуальною редакцією постанови Кабміну №57.

Який військово-обліковий документ потрібен чоловікам на кордоні

Для чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ залишається одним із ключових документів під час перевірки на кордоні.

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Він може бути паперовим або електронним. Прикордонники мають можливість перевіряти відповідні відомості в державних реєстрах.

Для частини військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, право на перетин кордону пов’язане з наявністю відповідної інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або у дійсному військово-обліковому документі в електронній формі.

Тому перед поїздкою важливо перевірити не лише наявність необхідних документів, а й актуальність інформації, яка в них зазначена.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон 2026 року

Чинні правила передбачають низку підстав і спеціальних випадків, за яких чоловіки, на яких загалом поширюються обмеження, можуть перетинати державний кордон.

Зокрема, це окремі військовозобов’язані, які не підлягають призову під час мобілізації, особи з інвалідністю, визначені категорії батьків, люди, які супроводжують осіб з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду, а також інші категорії, прямо передбачені правилами.

Чи може батько трьох дітей виїхати за кордон

Однією з підстав, передбачених законодавством про мобілізацію, є утримання чоловіком трьох і більше дітей віком до 18 років.

Однак важливим є не лише сам факт батьківства. Законодавство враховує саме утримання дітей, тому в окремих випадках чоловікові необхідно надати документи, які це підтверджують.

Перед поїздкою варто перевірити, чи відображена відповідна підстава у військово-облікових даних, а також підготувати документи, що підтверджують сімейні обставини.

Як батькові трьох дітей від різних шлюбів виїхати за кордон

Сам факт наявності трьох дітей, навіть якщо вони народжені у різних шлюбах, або статус батька не дають автоматичного права на перетин державного кордону.

Головною вимогою є документальне підтвердження того, що чоловік дійсно утримує дітей. Водночас закон дозволяє багатодітному батькові перетинати кордон без фізичної присутності самих дітей на пункті пропуску.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua пояснила, що батько трьох чи більше дітей, зокрема від різних шлюбів, для виїзду повинен мати актуальний військово-обліковий документ із «Резерв+», у якому зазначені актуальні облікові дані та належно оформлена відстрочка від мобілізації.

За словами адвокатки, багатодітний батько може перетинати кордон самостійно, без супроводу дітей, якщо має повний пакет підтверджувальних документів.

«На кордоні необхідно надати закордонний паспорт, актуальний ВОД із даними про відстрочку, свідоцтва про народження всіх дітей в оригіналах або нотаріально засвідчених копіях, а також за наявності посвідчення батька багатодітної сім’ї», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Важливим для прикордонників є підтвердження факту утримання дітей. Якщо батьки перебувають в офіційному шлюбі та проживають разом, додатково потрібно надати свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Якщо ж батьки розлучені або діти народжені від різних шлюбів, необхідні документи, які підтверджують утримання дітей.

«Це може бути рішення суду про стягнення аліментів чи нотаріально завірений договір про утримання дітей, довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (заборгованість не повинна перевищувати суму платежів за три місяці), за наявності також рішення суду про визначення місця проживання дітей із батьком», — розповіла ТСН.ua адвокатка.

Для успішного проходження контролю батькові трьох і більше неповнолітніх також можуть знадобитися свідоцтва про народження дітей зі своїм вписаним прізвищем, посвідчення багатодітного батька та офіційна довідка про відсутність боргів за аліментами.

Якщо діти не проживають разом із батьком в одній сім’ї, прикордонники перевірятимуть його фінансову участь у їхньому утриманні. Для цього потрібно показати рішення суду про призначення аліментів та довідку з виконавчої служби із зазначенням розміру регулярних виплат і відсутності заборгованості.

Які документи підтверджують утримання дітей

Отже, підтвердити право на виїзд можуть документи, які засвідчують утримання дітей батьком.

Серед них:

свідоцтва про народження дітей

посвідчення багатодітного батька

рішення суду про призначення аліментів

довідка з виконавчої служби про розмір регулярних виплат і відсутність заборгованості

нотаріально завірений договір про утримання дітей

за наявності — рішення суду про визначення місця проживання дітей із батьком

Документи можна пред’являти як в оригіналах, так і у вигляді нотаріально засвідчених копій.

Також для підтвердження відповідної підстави можуть використовуватися документи, що свідчать про відсутність матері: свідоцтво про її смерть, рішення суду про визнання її померлою чи безвісти відсутньою.

Альтернативою є рішення суду про позбавлення жінки батьківських прав або про примусове відібрання дитини без позбавлення таких прав.

Чи може виїхати за кордон батько, який сам виховує дитину

Окремі правила діють для чоловіків, які самостійно виховують одну або більше дітей віком до 18 років.

У такій ситуації недостатньо лише показати свідоцтво про народження. Чоловікові потрібно юридично підтвердити, що мати не може займатися вихованням дитини.

Пакет документів може включати свідоцтво про смерть жінки або відповідне рішення суду.

Державна прикордонна служба приймає судові постанови про позбавлення матері батьківських прав, відібрання дитини, визнання матері померлою або безвісти відсутньою.

Чи можуть чоловіки з інвалідністю виїхати за кордон

Особи з інвалідністю належать до категорій, для яких законодавством передбачена можливість перетину державного кордону за наявності належного підтвердження статусу.

Прикордонникам потрібно надати документи, передбачені чинними правилами. Залежно від конкретної ситуації це може бути посвідчення або інший документ, який підтверджує відповідний статус та право на пільги чи соціальні виплати.

Водночас перед поїздкою необхідно перевіряти актуальний перелік документів, оскільки вимоги законодавства протягом воєнного стану неодноразово змінювалися.

Чи можна виїхати за кордон чоловікам, які супроводжують людину з інвалідністю

Правила передбачають можливість перетину кордону для визначених категорій осіб, які супроводжують людей з інвалідністю або громадян, що потребують постійного догляду.

Однак право на виїзд залежить від того, кого саме супроводжує чоловік, ступеня споріднення, статусу людини, яка потребує допомоги, та документів, що підтверджують підставу для супроводу.

Тому універсального пакета документів для всіх таких випадків немає.

Чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон

Бронювання надає військовозобов’язаному відстрочку від призову під час мобілізації. У 2026 році інформація про надану через бронювання відстрочку відображається у військово-обліковому документі в електронній формі.

Однак бронювання та право на перетин державного кордону — це не тотожні поняття. Можливість виїзду визначається правилами перетинання кордону та обставинами конкретної поїздки.

Для певних посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування діють окремі обмеження. Вони можуть перетинати кордон на спеціально визначених Правилами підставах, зокрема у зв’язку зі службовим відрядженням.

Актуальний порядок бронювання можна перевірити в постанові Кабміну №76.

Які правила діють для державних службовців та посадовців

Для частини представників органів державної влади та місцевого самоврядування встановлений спеціальний режим перетину кордону.

2026 року Кабмін додатково змінив положення пункту 2-14 Правил. Тому перед поїздкою посадовцям потрібно окремо перевірити, чи поширюється на них відповідне обмеження та які документи необхідні.

Це стосується і чоловіків віком від 18 до 22 років: загальне послаблення для цієї вікової групи не скасовує спеціальних обмежень для осіб, які обіймають визначені державні посади.

Чи можуть військовослужбовці виїжджати за кордон

Для військовослужбовців діє окремий порядок. Вони перетинають кордон не за загальними правилами для цивільних військовозобов’язаних, а за наявності відповідних рішень і документів.

Законодавство передбачає виїзд у визначених випадках, пов’язаних із виконанням службових завдань, навчанням, лікуванням або реабілітацією за кордоном.

Тому військовослужбовцю потрібно орієнтуватися насамперед на документи, оформлені його військовою частиною та відповідними уповноваженими органами.

Чи можна виїхати за кордон із відстрочкою від мобілізації

Відповідь залежить від підстави, за якою оформлена відстрочка.

Відстрочка означає, що військовозобов’язаний за визначених законом умов не підлягає призову протягом відповідного періоду. Водночас правила перетину державного кордону регулюються окремими нормами.

Від листопада 2025 року для частини військовозобов’язаних правила були оновлені: підтвердження відповідного статусу може здійснюватися через інформацію в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або через військово-обліковий документ в електронній формі.

Отже, перед поїздкою потрібно перевірити дві речі: чи дає конкретна підстава право на перетин кордону та чи правильно ця інформація відображена в реєстрі й військово-обліковому документі.

Чому наявність документів не гарантує перетин кордону

Навіть якщо чоловік належить до категорії, яка має законні підстави для виїзду, документи перевіряються безпосередньо під час прикордонного контролю.

Проблеми можуть виникнути, якщо:

немає необхідного військово-облікового документа

дані в документах та державних реєстрах не узгоджуються

відсутній документ, який підтверджує конкретну підставу для виїзду

щодо людини існує встановлене законом тимчасове обмеження на виїзд

документи втратили чинність

Тому перевіряти свою ситуацію краще завчасно, а не безпосередньо перед поїздкою.

Як перевірити обмеження на виїзд за кордон 2026 року

Раніше ми розповідали, що від травня 2026 року Державна прикордонна служба запустила онлайн-сервіс «Особистий кабінет». Через нього громадяни можуть перевірити в реальному часі наявність окремих тимчасових обмежень на виїзд за кордон.

Водночас сервіс показує не всі можливі причини відмови в перетині кордону. Йдеться про заборони, накладені на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби.

Що перевірити перед виїздом за кордон 2026 року

Перед поїздкою чоловікові варто заздалегідь перевірити документи.

Насамперед потрібно переконатися, що закордонний паспорт чинний, військово-обліковий документ сформований та містить актуальну інформацію, а підстава для перетину кордону відповідає чинним Правилам.

Якщо виїзд пов’язаний із сімейними обставинами, інвалідністю, доглядом, супроводом, бронюванням або іншою спеціальною підставою, необхідно окремо перевірити перелік документів, які її підтверджують.

Для багатодітного батька, який виховує трьох дітей від різних шлюбів, особливо важливо мати документи, що підтверджують не лише батьківство, а й утримання дітей. За наявності повного пакета підтверджувальних документів та належно оформленої відстрочки він може перетнути кордон самостійно, без присутності дітей.

Мобілізація в Україні: кому бронювання не дадуть за жодних обставин

Нагадаємо, що в Україні право на бронювання від мобілізації мають не всі працівники критично важливих підприємств. На отримання відстрочки впливають багато умов.

ТСН.ua пояснював, хто може претендувати на бронювання та які військово-облікові спеціальності унеможливлюють його отримання.

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