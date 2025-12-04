Мобілізація в Україні: як по-новому можуть покарати ухилянтів

В Україні можуть переглянути покарання для порушників мобілізаційного законодавства / © ТСН

В Україні знов можуть посилити відповідальність для тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації, яка зараз триває.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua представник оборонного комітету парламента, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський, зараз триває обговорення цих питань.

«На даний момент є обговорення цих питань. Якихось конкретних законодавчих ініціатив поки немає», — відповів нам Федір Веніславський.

При цьому він утримався від коментування того, якою може бути ця відповідальність. Парламентар аргументував це тим, що поки немає згоди у вищезазначених питаннях.

Своєю чергою, парламентарка з цього ж комітету Ірина Фріз, яка неодноразово коментувала питання мобілізації, зазначила, що варіанти покарання для ухилянтів були вже передбачені в чинному законодавстві.

При цьому вона додає, що в цьому питанні важливо не тільки давати «кнут» в руки влади, але і нюанс створення мотивації для чоловіків не ухилятись.

«Для того, щоб ухилянтів або СЗЧшників не ставало більше. Тому в даному контексті треба підходити комплексно, зважувати всі «за» і «проти», розуміти, що одним примусом неможливо розв’язати проблему, яку було створено руками влади», — каже вона.

Та додає, що одним з варіантів мотивації вона вважає збільшення грошового забезпечення.

«Потрібно починати з тих маркерів, які б давали можливість не ухилятись від несення служби», — каже Фріз.

Мобілізація: які обмеження можливі для ухилянтів

Адвокат, який знається зокрема і в питаннях мобілізації, Роман Сімутін, каже, що цього разу можливі обмеження для тих порушників закону, які будуть намагатися офіційно працевлаштуватись, для студентів-порушників.

«Мені здається, що буде не тільки постфактум. Наприклад, буде неможливо офіційно працевлаштуватись. Було прописано, що неможливо працевлаштуватись без військового квитка. Можливо, буде неможливо офіційно працевлаштуватись, якщо є порушення, пов’язані з цим документом. Можливо, дійде до того, що певні органи повинні будуть відреагувати, якщо побачать такі порушення. Вважаю, що точно буде проговорюватись ситуація із студентами. Про це давно кажуть», — каже Сімутін.

Та уточнює, що до студентів та їхніх можливих порушень може бути прикута увага.

«Можливо, внесуть зміни до законодавства, пов’язаного із студентами. Можуть перевіряти те, як певні особи відвідують навчальний заклад», — каже він.

Резюмуючи, він зазначає: «Думаю, зроблять жорсткішими умови прийняття на роботу, на навчання. Зараз зазначено, що повинен бути військово-обліковий документ. Що там написано — проблеми людини. Це може змінитись».

Крім того, Сімутін не виключає, що порушникам мобілізаційного законодавства можуть обмежити доступ до базових державних послуг.

Він наголошує, що ухилянство — це та класифікація, яку треба визнавати судом, а не на підставі одного того, що людина розшукується територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Також Сімутін додає, що до нього доходила інформація про те, що під час мобілізації окремі лікарі начебто цікавились у стаціонарних пацієнтів віком від 18 до 60 років про те, чи все у них в порядку з військово-обліковими документами.

Покарання за ухилення від мобілізації зараз

Як відомо, зараз військовозобов’язаному громадянину України, який ухиляється від мобілізації , загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.

Відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією або від військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення.

Адміністративна відповідальність

Якщо військовозобов’язаний ухиляється від повістки для звірки військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає у разі, якщо людина оновила дані у ТЦК та СП, пройшла військово-медичну комісію та була визнана придатною до служби, але відмовилась йти на службу до Збройних сил України. Або — якщо особа систематично ухиляється від мобілізації.

Це стаття 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період», згідно з якою особа карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, як зміниться мобілізація після перемовин про закінчення війни в Україні: названо сценарії.