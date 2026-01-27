ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
814
2 хв

Мобілізація в Україні: як по-новому вручатимуть повістки у 2026

Мобілізація в Україні та надсилання повісток можуть зазнати певних змін.

Ігор Сєров
Мобілізація в Україні

В Україні незабаром може змінитись мобілізація / © ТСН

В Україні триває мобілізація і нещодавно низка юристів, спираючись на історії своїх клієнтів, припустили, що вже найближчим майбутнім ТЦК будуть виписувати менше паперових повісток у порівнянні з повідомленнями, які у великій кількості будуть надходити військовозобов`язаним в електронному вигляді.

Про таку ймовірність одразу декілька адвокатів розповіли своїй аудиторії в соцмережах.

Наприклад, адвокатка Катерина Аніщенко, яка спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua висловила думку, що найближчим майбутнім ситуація з мобілізацією в Україні може розгортатись наступним чином:

«Законодавцем повідомлялось про надання електронного цифрового підпису начальникам ТЦК для підписання електронних повісток. На законодавчому рівні такі повістки дозволені, але ми їх жодного разу не бачили. Припускаю, що в них може бути вказано про те, що отримувачу необхідно з`явитись до ТЦК», — каже адвокатка.

Та продовжує: «Така електронна повістка може бути направлена через застосунок «Резерв+», оскільки це по суті і є електронний кабінет військовозобов`язаного. Діджиталізація не стоїть на місці».

На думку Аніщенко, в цьому році можуть бути запроваджені ці зміни в електронному сервісі, які дехто з українців може сприйняти як посилення мобілізації.

«Своє чергою, в Міністерстві оборони це будуть вважати реалізацією практики з надсилання електронних повісток. Можу спрогнозувати, що найближчим часом такі повістки будуть. Це може призвести також до того, що в «Резерві +» може з`явитись більше випадків появи повідомлень про порушення правил військового обліку та про необхідність особистої явки до ТЦК», — уточнила Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що зміниться 2026 року та чи дійсно ТЦК «зникне» з блокпостів. Деталі ймовірних змін роз’яснив адвокат Роман Ухов.


