Мобілізація в Україні: які вакансії з бронюванням є для цивільних і кого можуть взяти

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, окрім тих, хто має відстрочку або бронювання.

Бронювання працівників залишається одним із ключових механізмів, який дозволяє забезпечити безперебійну роботу державних органів, критичної інфраструктури, підприємств оборонної сфери, логістики, транспорту, медицини та інших важливих галузей.

ТСН.ua розповідає, хто може отримати бронювання у 2026 році, які документи потрібно мати заброньованим при собі та які цивільні вакансії з бронюванням від мобілізації доступні в містах України зараз.

Хто може отримати бронювання від мобілізації

Бронювання працівників і посадовців, які підлягають військовому обов’язку, необхідне для того, щоб у період мобілізації забезпечити стабільну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, а також підприємств та установ, що мають стратегічне значення.

Як пояснювала ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, посадові особи держорганів і органів місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.

Водночас працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або виконують роботи для потреб ЗСУ та інших військових формувань, отримують бронювання лише на шість місяців.

«Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Після завершення цього терміну бронювання можуть оформити повторно.

Перелік об’єктів критичної інфраструктури визначено постановою Кабміну №1109 від 9 жовтня 2020 року. Для кожної галузі економіки діє окремий порядок бронювання.

Водночас сам порядок бронювання регулюється постановою Кабміну №76. Для того щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія має відповідати визначеним критеріям та бути внесеною до Єдиного переліку.

Які вакансії з бронюванням зараз пропонують в Україні

Наразі на українських сайтах пошуку роботи доступні тисячі вакансій із можливістю бронювання працівників. Найбільше таких пропозицій — у виробництві, логістиці, будівництві, транспорті, сфері обслуговування та телекомунікаціях.

Серед категорій, де зараз найбільше вакансій із бронюванням:

робочі спеціальності та виробництво — понад 4,4 тисячі вакансій

будівництво та архітектура — майже 1,8 тисяч

логістика, склад і ЗЕД — близько 1,8 тисяч

транспорт та автобізнес — понад 1,6 тисяч

адміністрація та керівництво — понад 1,4 тисячі

продажі та закупівлі — понад 1,2 тисячі

телекомунікації та зв’язок — понад 1,1 тисячі

медицина та фармацевтика — понад 900

IT та комп’ютерна сфера — понад 900

Загалом на платформах із пошуку роботи зараз доступні десятки тисяч вакансій із можливістю бронювання працівників.

Робота в Києві з бронюванням

У Києві оборонно-промислове підприємство шукає комплектувальника з навичками водіння. Працівнику пропонують зарплату 30 тисяч гривень «чистими». Робота — повна зайнятість на правому березі столиці.

Від кандидата вимагають досвід роботи від двох років та вищу освіту. Основні обов’язки пов’язані з комплектуванням продукції та роботою на підприємстві оборонного сектору.

Водій-експедитор з бронюванням у Києві

Компанія, яка займається продажем автоскла та супутніх товарів, шукає водія-експедитора категорії С для роботи по Україні, зокрема у східних регіонах. Працівнику пропонують бронювання.

Зарплата становить від 45 до 50 тисяч гривень — ставка плюс бонуси.

Роботодавець готовий взяти студента або людину з інвалідністю. Водночас потрібен досвід роботи від одного року. До обов’язків входить доставка товару, робота з документацією та перевезення продукції службовим автомобілем компанії.

Завідувач складу в Києві з бронюванням

Компанія-імпортер спецій та сушених овочів шукає завідувача складу в Києві. Працівнику пропонують зарплату 40 тисяч гривень та повну зайнятість з бронюванням.

Від кандидата очікують досвід роботи від двох років. Основні завдання — організація роботи складу, контроль залишків товару, координація логістики та персоналу.

Робота з бронюванням у Львові

Мережа супермаркетів шукає менеджера служби охорони для західного регіону. Робота доступна у Львові. Від кандидата вимагають вищу освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.

Майбутній працівник має координувати роботу служби охорони, контролювати безпеку об’єктів та організовувати взаємодію персоналу.

Зварювальник у Василькові з бронюванням

Підприємство з металургійної галузі шукає зварювальника у Василькові.

Зарплата становить від 35 до 40 тисяч гривень. Працівник має займатися зварюванням деталей для виготовлення труб для димоходів, контролювати якість робіт та дотримуватися технічної документації.

Серед вимог — досвід роботи від одного року, уважність та бажання вдосконалювати навички. Освіта не є обов’язковою — головне професійні вміння.

Компанія обіцяє офіційне працевлаштування, бронювання, сучасне обладнання та комфортні умови праці.

Будівельник з бронюванням у Миколаєві

У Миколаєві шукають техніка для виїзного обслуговування робочих локацій. Зарплата становить від 35 до 45 тисяч гривень.

Працівник має виконувати дрібні ремонтні та господарські роботи — ремонтувати розетки, усувати нескладні несправності, працювати з плиткою та технічним обладнанням.

Від кандидатів очікують досвід роботи від двох років та базові знання електрики. Також підійде незакінчена вища освіта.

Чи можуть мобілізувати заброньованого працівника під час відпустки

За словами адвокатки Марини Бекало, заброньовані працівники критично важливих підприємств не підлягають мобілізації на весь строк дії відстрочки. Це прямо передбачено статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Водночас постанова Кабміну №76 передбачає виключний перелік випадків, коли відстрочку можуть анулювати. Серед них:

позбавлення підприємства статусу критично важливого

завершення строку дії бронювання

тимчасове припинення трудового договору

звільнення працівника

«Згідно до Закону України „Про відпустки“, за працівником гарантовано зберігається робоче місце, посада та заробітна плата під час перебування працівника у відпустці. Оскільки за час відпустки трудові відносини між працівником та роботодавцем не припиняються, то для скасування відстрочки у зв’язку із бронюванням немає підстав», — наголосила Марина Бекало.

Які документи потрібно мати заброньованому працівнику

Юристи зазначають, що навіть наявність бронювання не завжди гарантує відсутність проблем із ТЦК, якщо документи оформлені некоректно або інформація не внесена до реєстрів.

Найчастіше проблеми виникають, якщо працівник не має актуальної довідки чи наказу про бронювання, дані про бронь ще не внесені до електронних баз або роботодавець повідомив про оформлення бронювання, але документи фактично не подані або не погоджені

Фахівці радять під час поїздок, відряджень або відпустки обов’язково мати при собі:

оригінал або завірену копію документа про бронювання

військово-облікові документи

документи, що посвідчують особу

підтвердження актуального місця роботи

Також необхідно перевіряти строк дії броні та переконатися, що інформація внесена до державного реєстру.

У разі спірних ситуацій юристи радять фіксувати можливі порушення та оскаржувати незаконні дії працівників ТЦК СП.

Бронювання хочуть переглянути: що відомо

Нагадаємо, у Верховній Раді заговорили про перегляд підходів до бронювання працівників. Нардеп Руслан Горбенко заявив, що кількість критичних підприємств можуть зменшити, а систему бронювання — перевірити на зловживання.

«На сьогодні є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються», — сказав депутат.

Горбенко звернув увагу, що особливо ретельно потрібно перевіряти підприємства оборонно-промислового комплексу, які отримують 100% бронювання працівників.







