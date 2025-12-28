Мобілізація в Україні: які зміни будуть у 2026 році — головне, що треба знати

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

В Україні й надалі діє воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має чинну відстрочку або бронювання. Проте вже з 1 січня 2026 року правила зміняться.

ТСН.ua пояснює, які ключові зміни у мобілізації та бронюванні чекають на українців і кому варто підготуватися до нових вимог.

Можливе посилення мобілізації в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно заявив про необхідність посилення мобілізації та рекрутингу у відповідь на активні наступальні дії російської армії. За його словами, Україна має зміцнювати обороноздатність і армійські підрозділи, адже саме людський ресурс є ключовим для успішної оборони.

Сирський наголосив, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) вже збільшена до 51 дня. Плюс мобілізовані пройдуть навчання з військової спеціальності (14-40 днів) та матимуть адаптаційний період (тривалість не уточнюється).

Головнокомандувач також анонсував модернізацію навчальних центрів та покращення умов підготовки, щоб військові отримували якісні навички до виходу на фронт.

Водночас Секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що нинішні темпи мобілізації — близько 30 тисяч осіб на місяць — покривають лише половину потреб армії. Він зазначив, що проблема існує не тільки в кількості, а й у якості підготовки та мотивації новобранців.

Костенко розкритикував методи залучення військовозобов’язаних, які, на його думку, не забезпечують морально вмотивованого складу. Він закликав встановити чіткі правила мобілізації та ухвалити складні, але необхідні рішення для підсилення армії.

Термін підготовки мобілізованих змінять

У своїй заяві головнокомандувач повідомив, що окрім базового навчання, новобранці проходять фахову підготовку та адаптаційний період у частинах. Планується підвищення рівня інструкторів, оновлення обладнання та вдосконалення програм навчання.

Окрему увагу Сирський приділив адаптаційному періоду, адже саме на цьому етапі відбувається найбільше випадків самовільного залишення частин. За його словами, комплексна програма адаптації має зменшити такі випадки.

Заброньованим можуть заборонити виїжджати за кордон

Костенко також повідомив, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №14210, який передбачає тимчасову заборону виїзду за кордон для частини заброньованих чоловіків. Обмеження стосуватиметься тих, хто отримав 45-денне бронювання для усунення порушень військового обліку.

За його словами, така норма має запобігти спробам незаконного виїзду за межі України та зловживанням бронюванням. Дата розгляду законопроєкту поки що невідома, але це може статися на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Хто втратить бронювання у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Підприємства зможуть залишати співробітників на робочих місцях лише за умови, що їх офіційна заробітна плата відповідатиме підвищеним вимогам.

Сьогодні для бронювання необхідно виплачувати мінімум 20 тисяч гривень, однак із 2026 року поріг зросте до 21,6 тисяч гривень на місяць. Це пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати, яка згідно з держбюджетом на наступний рік становитиме 8647 гривень. За формулою, закріпленою у правилах бронювання (мінімальна зарплата × коефіцієнт 2,5), підприємства мають забезпечити виплати на рівні не менше 21 617 гривень.

За словами адвокатки Марини Бекало, ці вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, адже саме вони можуть претендувати на бронювання у період мобілізації та воєнного стану.

Якщо компанія не забезпечить встановлений рівень оплати праці, вона автоматично втратить право на бронювання, а її військовозобов’язані працівники — відстрочку від мобілізації.

Процедуру продовження відстрочки спростять, але не для всіх

У Міноборони повідомили про оновлення урядового порядку продовження відстрочок для опікунів та осіб, які доглядають за родичами або людьми, що потребують постійної підтримки. Тепер механізм подовження відстрочки стане простішим і працюватиме автоматично.

Замість того, щоб подавати значний пакет документів, опікунам достатньо буде вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) особи, за якою здійснюється догляд. Це дозволить системам реєстрів коректно обмінюватися даними та мінімізує бюрократію.

У міністерстві наголошують, що такі зміни гарантують стабільну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок, а також забезпечують захист прав громадян, які здійснюють догляд за підопічними.

Повістки вручатимуть по-новому

Тепер повістки можуть отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, блокпостах та пунктах пропуску через кордон. Такі зміни роблять мобілізаційний процес більш комплексним і зменшують «сірі зони», де можна було уникнути обліку.

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував перелік осіб, які мають право вручати повістки крім ТЦК. До них належать:

представники структурних підрозділів районних та міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

співробітники виконавчих органів сільських, селищних, міських і районних рад;

працівники підприємств, установ та організацій;

представники підрозділів розвідувальних органів та СБУ (лише резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають на обліку у цих органах).

Повістки можуть бути вручені за різними адресами та обставинами:

за місцем проживання (офіційно зареєстрованого);

за місцем роботи чи навчання;

у громадських місцях та будівлях;

у місцях масового скупчення людей;

безпосередньо у ТЦК;

на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

Важливі зміни у бронюванні військовозобов’язаних

8 грудня Кабінет міністрів України ухвалив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних. Мета змін — прискорити захист персоналу критично важливих підприємств та оборонно-промислового комплексу (ОПК) і забезпечити безперервну роботу цих секторів під час мобілізації.

Ключове нововведення — скасування 72-годинного строку перевірки списків працівників для підприємств, які вже мають підтверджений статус критично важливих. Це дозволяє швидше ухвалювати рішення.

Крім того, уряд запровадив пільгове бронювання для працівників ОПК на 45 календарних днів. Протягом цього часу співробітники мають усунути порушення правил військового обліку, щоб зберегти відстрочку.

Нові правила набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови. Це дає можливість критично важливим компаніям та підприємствам ОПК оперативно перейти на оновлений механізм бронювання та забезпечити захист своїх працівників під час мобілізації.