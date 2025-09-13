Кабмін змінив правила бронювання працівників в Україні / © ТСН

Кабінет міністрів змінив правила бронювання працівників під час мобілізації та воєнного стану в Україні.

Що змінилося та кого стосується нововведення — пояснює ТСН.ua.

Бронювання працівників: кого стосується нововведення

Зміни стосуються передусім підприємств, які працюють у прифронтових регіонах, а також компаній, що займаються виробництвом дронів, озброєння та іншої військової техніки.

Відповідна постанова уряду №1106 була ухвалена 8 вересня 2025 року. Вона в свою чергу вносить зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 р. № 76, яка регулює питання бронювання в Україні.

Що змінилося в бронюванні працівників

Згідно з документом, 100% бронювання працівників критично важливих підприємств тепер поширюється на ті компанії, які працюють на територіях активних бойових дій.

Важливою умовою є наявність у цих регіонах функціонування державних електронних інформаційних ресурсів, що дозволяє забезпечити прозорий облік та контроль.

Кабмін розширив перелік критично важливих підприємств

Крім того, уряд розширив перелік критеріїв для визначення критично важливих підприємств.

Тепер до нього належать не лише компанії енергетичної чи транспортної сфери, а й організації, які виконують державні контракти на виробництво безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх комплектуючих. Йдеться про виконання замовлень від Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних органів, що відповідають за оборонний сектор.

Навіщо змінили правила бронювання

У Міністерстві економіки пояснюють, що такі зміни матимуть подвійний ефект. З одного боку, вони дозволяють захистити працівників стратегічно важливих підприємств від мобілізації, щоб ті могли продовжувати виконувати завдання, необхідні для обороноздатності держави. З іншого боку — це рішення допоможе підтримати економіку.

За розрахунками Мінекономіки, економічний ефект від оновлених правил бронювання може скласти близько 2,25 млрд грн збереженого ВВП та податкових надходжень.

Кого можна забронювати: правила 2025 року

Нагадаємо, що метою бронювання військовозобов’язаних працівників, посадових осіб є забезпечення повноцінного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що заброньовані посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом всього строку проведення мобілізації.

«Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців«, — зазначила Марина Бекало.

Після спливу шести місяців вони підлягають повторному бронюванню

Перелік об’єктів критичної інфраструктури затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 1109 від 9 жовтня 2020 року. Для кожного сектору економіки передбачений окремий порядок бронювання.

Які підприємства можуть бронювати працівників

Водночас питання бронювання регулює постанова Кабінету міністрів України № 76.

Так, підприємства для отримання статусу критично важливого для забезпечення потреб Збройних сил і включення до Єдиного переліку критично важливих підприємств мають відповідати затвердженим критеріям.

Зокрема, згідно до наказу Міністерства економіки №18.12.2024 № 28003 такими критеріями є:

відсутність заборгованості зі сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ)

розмір заробітної плати працівників має бути від 16 000 до 24 000 (залежно від кількості працівників) за місяць

провадження діяльності на території трьох і більше областей України

Чи можуть заброньовані виїжджати за кордон

Заброньовані працівники не підлягають мобілізації на час дії бронювання, та відповідно мають право виїзду за кордон згідно пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону, але виключно з метою відрядження.

«На підтвердження права виїзду за кордон в пункті пропуску необхідно надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання та наказ підприємства про відправлення у відрядження за кордон», — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.