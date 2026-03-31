Мобілізація в Україні: хто, де і як може вручати повістки — пояснення адвоката

Мобілізація в Україні

Реклама

Паперові повістки в Україні в ході мобілізації наразі можуть вручатись або при сповіщенні військовозобов’язаних на вулицях або на блокпості працівниками ТЦК та СП.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів адвокат Роман Ухов.

Крім того, паперова повістка може вручатись на підприємстві через осіб, які відповідають за мобілізацію на підприємстві — це може бути директор або уповноважена особа.

Реклама

Повістки також можуть бути вручені в паперовому вигляді через «Укрпошту» або через відповідних осіб, які залучаються від органів місцевого самоврядування, які здійснюють оповіщення населення.

За словами Романа Ухова, повістка має бути підписана безпосередньо начальником органу ТЦК та СП — на ній має стояти його особистий підпис та печатка.

«Або ж повістка може бути роздрукована із зазначенням електронно-цифрового підпису, дійсності цього підпису і дати та часу підписання такої повістки засобом електронно-цифрового підпису», — зазначив адвокат.

Повістка вважається врученою, коли особа особисто розписалася про її вручення.

Реклама

«Або ж коли зафіксовано, що особі вручалася така повістка, і належним чином зафіксовано, що особа розуміє, що їй вручається така повістка, однак відмовилася від підписання такої повістки», — пояснює адвокат.

Повістка також вважається врученою, якщо вона надійшла засобами «Укрпошти», однак особа її не отримала. В даному випадку органи ТЦК також вважають, що повістка є врученою, коли вона повернулася з відміткою про те, що особа відмовилася від отримання або не отримала цю повістку.

«Однак в останньому випадку є дуже непогана судова практика. Особа може звертатися до суду та оскаржувати такі дії органів ТЦК і доводити перед судом, що дійсно вона не мала змоги ознайомитися зі вмістом такої повістки, була не сповіщення про наявність такої повістки на пошті, і суди здебільшого приймають рішення на користь громадян на цьому випадку», — каже Роман Ухов.

