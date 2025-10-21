Мобілізація в Україні: хто, крім ТЦК, може принести і вручити повістку

Крім військовослужбовців ТЦК оповіщенням уповноважені займатись ще низка посадовців / © ТСН

Після гучного скандалу на Тернопільщині, де поліція затримала шістьох військовослужбовців, які мали посилити мобілізаційні заходи, а замість цього підозрюються в тому, що займалися викраденням людей заради наживи, в Україні знов заговорили про те, хто, крім військовослужбовців ТЦК, уповноважений вручати повістку.

Як відомо, існуючі норми нещодавно були дещо змінені. Наприклад, Тернопільський обласний ТЦК тиждень тому серед іншого повідомив наступне: «Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності».

Адвокати назвали перелік осіб, яких може залучити ТЦК

В коментарі для ТСН.ua адвокати, які спеціалізуються зокрема на питаннях мобілізаційного законодавства, нагадали випадки, коли, наприклад, до платіжки за комунальні послуги прикріплялась повістка. Станом на зараз, за наявною інформацією юристів, таке майже не практикується, але, крім військовослужбовців ТЦК, є низка уповноважених осіб, які можуть повідомити чоловіку про необхідність прибути до ТЦК.

«Однозначно — роботодавці. Вони отримують розпорядження від ТЦК щодо обов’язковості оповіщення. Вони, роботодавці зобов’язані у триденний термін зреагувати на це розпорядження. У разі невиконання цих вимог загрожують штрафні санкції від 50 тис. грн. Відповідальність за порушення, за неоповіщення, буде нести керівник підприємства», — каже адвокатка Катерина Аніщенко.

За її словами, згідно чинного законодавства, до оповіщення можуть бути залучені сільські старости: «Вони також уповноважені керівниками ТЦК проводити оповіщення. Також були внесені зміни до законодавства, після чого проводити оповіщення уповноважили керівників ОСББ».

Щодо останніх, то, за даними відкритих джерел, голови ОСББ залучались до процесу оповіщення — відкривали двері під’їздів військовослужбовцям ТЦК.

До цього Катерина Аніщенко додає, що прикріплення повісток до комунальних платіжок, схоже, вже залишилось у минулому після того, як в минулому році започаткували практику направляти повістки рекомендованим листом.

Якими повноваженнями наділені ОСББ та ЖЕКи

Своєю чергою, адвокат Роман Сімутін уточнює, що законодавством визначена можливість залучення до оповіщення, наприклад, голів ОСББ, але у випадку ігнорування керівником ОСББ таких заходів фактично покарати його неможливо.

Але, як уточнює Сімутін, наприклад, на керівника ЖЕКу також може бути покладено обов’язок бути залученим до процесу оповіщення.

«Якщо військовозобов’язаний відмовляється від повістки, то керівник ЖЕКу це фіксує», — уточнює Сімутін.

За його словами, так само діють в аналогічних ситуаціях і сільські старости.

«Якщо військовозобов’язаний, наприклад, відмовляється, то староста зобов’язаний це зафіксувати та передати інформацію до ТЦК», — каже Роман Сімутін.

Раніше повідомлялось про те, як і після чого можуть посилити мобілізацію в Україні. Однією з можливих причин експерти називають призов резервістів в Росії.