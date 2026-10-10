Мобілізація в Україні: хто має право зупиняти та перевіряти авто на мобільному блокпосту

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Під час дії воєнного стану правоохоронці та військові можуть розгортати тимчасові блокпости залежно від оперативної ситуації. На таких пунктах можуть перевіряти документи та транспорт, а представники ТЦК та СП — вручати повістки.

Водночас повноваження різних представників на блокпостах відрізняються. ТСН.ua розповідає, чи мають права затримувати людей або примусово доставляти їх до ТЦК.

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Де можуть встановлювати мобільні блокпости

Мобільні блокпости є тимчасовими пунктами контролю, які за необхідності можна переміщувати. Їх встановлюють для запобігання диверсійній діяльності, контролю транспортних потоків і перевірки документів громадян.

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Відповідно до постанови Кабміну №1455 від 29 грудня 2021 року та законодавства про правовий режим воєнного стану, такі контрольні пункти можуть розташовуватися на в’їздах і виїздах із населених пунктів.

Також військові адміністрації спільно з Національною поліцією можуть встановлювати їх біля об’єктів критичної інфраструктури, на межах адміністративних територій та внутрішніх автомобільних дорогах стратегічного значення.

Роботу таких пунктів регламентують, зокрема, закон «Про Національну поліцію» та закон «Про Збройні Сили України».

Хто має право зупиняти автомобілі та перевіряти документи

Право зупиняти транспорт і вимагати документи на блокпостах мають не всі представники, які там перебувають.

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Перевіряти документи та встановлювати особу можуть військовослужбовці Збройних сил України. Такі повноваження передбачені законодавством про ЗСУ та правовий режим воєнного стану.

Також відповідні повноваження мають працівники Національної поліції. До контролю транспорту та громадян можуть залучати й сили територіальної оборони.

Крім того, такі права мають військовослужбовці Національної гвардії України відповідно до законодавства.

Чи можуть представники ТЦК вручати повістки на блокпостах

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати військовозобов’язаним повістки безпосередньо на блокпостах.

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Закон дозволяє оповіщати громадян про виклик за місцем їхнього фактичного перебування. Тому повістка може бути вручена не лише у приміщенні ТЦК та СП, а й у громадському місці або на блокпосту.

Водночас перевірка документів і встановлення особи під час таких дій має відбуватися за участю працівників поліції або військовослужбовців ЗСУ.

Повноваження представників ТЦК під час оповіщення обмежуються врученням належним чином оформленої повістки.

Що має бути у повістці

У повістці повинні бути зазначені:

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження громадянина;

найменування ТЦК та СП, який видав документ;

мета виклику — взяття на військовий облік, проходження ВЛК, уточнення облікових даних або призов на військову службу;

місце, день і час явки;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Правильно врученою вважається повістка, яку передали особисто під підпис або надіслали поштою з дотриманням передбачених законом умов.

Хто може входити до групи оповіщення

Відповідно до постанови Кабміну №560, до груп оповіщення можуть входити представники районних і міських державних або військових адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, ТЦК та СП і поліцейські.

Під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до таких груп також можуть включати цивільних осіб. Це, зокрема, можуть бути керівники або голови правління ОСББ, представники роботодавців та закладів освіти.

Чи можуть представники ТЦК бути у цивільному

ТЦК та СП є органами військового управління, а їхні штатні посади комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних сил України.

Якщо до групи оповіщення входить військовослужбовець ТЦК та СП, під час виконання службових обов’язків він повинен бути у військовій формі.

Цивільний одяг можуть носити цивільні особи, які входять до групи оповіщення, зокрема представники ОСББ, роботодавців, закладів освіти чи виконавчих органів місцевих рад.

Які документи має пред’явити представник ТЦК

Під час оповіщення уповноважена особа групи повинна повідомити громадянину мету зупинки, прибуття та спілкування.

На вимогу громадянина вона має пред’явити паспорт громадянина України, посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення, а також посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Таке посвідчення має бути засвідчене керівником відповідного органу або установи та скріплене гербовою печаткою.

Чи повинні ТЦК використовувати бодікамери

Від 1 вересня 2025 року працівники ТЦК та СП, які входять до груп оповіщення, повинні носити нагрудні бодікамери.

Фото- та відеофіксація передбачена під час пред’явлення і перевірки документів, вручення повісток та інших адміністративних процедур. Представник ТЦК, який використовує камеру, повинен повідомити громадянина про здійснення зйомки.

Запис має вестися безперервно від початку виконання службових обов’язків щодо оповіщення і до завершення відповідних заходів. Камера повинна бути закріплена на форменому одязі — на грудях або іншим способом, який забезпечує фіксацію подій.

Учасникам груп оповіщення заборонено видаляти чи змінювати записи, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Чи можуть ТЦК забрати людину до військкомату

Представники ТЦК та СП не мають законних повноважень самостійно затримувати громадян і примусово доставляти їх до ТЦК.

Якщо людина не має документів або є ознаки правопорушення, адміністративне затримання здійснюють виключно правоохоронці. При цьому має бути дотримана відповідна процедура, зокрема складений протокол адміністративного затримання.

ТЦК не можуть самостійно здійснювати таке затримання — незалежно від того, використовується службовий чи цивільний автомобіль.

Чи можуть ТЦК забрати телефон або інші особисті речі

Законодавство не надає представникам ТЦК та СП повноважень застосовувати фізичний чи психологічний примус, силоміць затримувати громадян, утримувати їх у приміщенні або забирати особисті речі, документи чи засоби зв’язку.

Такі насильницькі дії можуть мати кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП.

Чи можна знімати представників ТЦК на телефон

У разі сумнівів щодо належної відеофіксації громадянин може самостійно знімати правопорушення. Такі матеріали можуть використовуватися як докази з дотриманням процесуальних норм.

Водночас існують обмеження щодо публічного поширення фото та відео із представниками ЗСУ та інших військових формувань, блокпостами, територіями військових частин і військовою технікою.

Якщо ж людина фіксує можливе перевищення службових повноважень або інше правопорушення з боку представників ТЦК, такі матеріали можуть бути передані слідчому або прокурору в межах кримінального провадження.

Що робити у разі перевищення повноважень

У разі неправомірних дій представників ТЦК та СП їх можна фіксувати та подавати заяву до правоохоронних органів.

За словами адвокатки Марини Бекало, такі відеоматеріали варто вимагати долучити до матеріалів відповідного провадження як докази.

Водночас під час фото- та відеофіксації потрібно враховувати обмеження щодо публічного поширення матеріалів із представниками військових формувань, блокпостами, територіями військових частин та військовою технікою.

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