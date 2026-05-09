- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1229
- Час на прочитання
- 1 хв
Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку в травні
Деякі громадяни можуть втратити відстрочку вже у травні через проблеми з даними в державних реєстрах.
В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову, а більшість таких відстрочок продовжується автоматично. Водночас деякі громадяни можуть втратити її вже у травні через проблеми з державними реєстрами.
Які відстрочки продовжуються автоматично
Автоматичне продовження можливе у випадках, коли необхідні дані містяться у державних реєстрах і підстава для відстрочки не змінилася.
Це стосується:
людей з інвалідністю;
тимчасово непридатних;
батьків дітей з інвалідністю;
багатодітних батьків;
студентів і педагогів;
родичів загиблих військових;
звільнених із полону.
У разі автоматичного продовження користувач отримує відповідне сповіщення у застосунку Резерв+.
Як перевірити, чи продовжили відстрочку
Якщо відстрочку подовжено, у застосунку з’явиться повідомлення, а у військово-обліковому документі буде вказана нова дата дії.
Кому можуть не продовжити відстрочку
Найчастіше причиною відмови у автоматичному продовженні стають проблеми з даними у державних реєстрах.
Зокрема, йдеться про:
неактуальні ПІБ або дату народження;
відсутність інформації про інвалідність;
непідтверджені родинні зв’язки;
відсутність даних про догляд.
Якщо система не знаходить підтвердження підстави для відстрочки, її автоматично не продовжують. У такому разі необхідно перевірити свої дані, звернутися до органів соцзахисту або Пенсійного фонду, а також подати необхідні документи через ЦНАП.