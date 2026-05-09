Ексклюзив ТСН
1229
Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку в травні

Деякі громадяни можуть втратити відстрочку вже у травні через проблеми з даними в державних реєстрах.

Карина Бондаренко
Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову, а більшість таких відстрочок продовжується автоматично. Водночас деякі громадяни можуть втратити її вже у травні через проблеми з державними реєстрами.

Які відстрочки продовжуються автоматично

Автоматичне продовження можливе у випадках, коли необхідні дані містяться у державних реєстрах і підстава для відстрочки не змінилася.

Це стосується:

  • людей з інвалідністю;

  • тимчасово непридатних;

  • батьків дітей з інвалідністю;

  • багатодітних батьків;

  • студентів і педагогів;

  • родичів загиблих військових;

  • звільнених із полону.

У разі автоматичного продовження користувач отримує відповідне сповіщення у застосунку Резерв+.

Як перевірити, чи продовжили відстрочку

Якщо відстрочку подовжено, у застосунку з’явиться повідомлення, а у військово-обліковому документі буде вказана нова дата дії.

Кому можуть не продовжити відстрочку

Найчастіше причиною відмови у автоматичному продовженні стають проблеми з даними у державних реєстрах.

Зокрема, йдеться про:

  • неактуальні ПІБ або дату народження;

  • відсутність інформації про інвалідність;

  • непідтверджені родинні зв’язки;

  • відсутність даних про догляд.

Якщо система не знаходить підтвердження підстави для відстрочки, її автоматично не продовжують. У такому разі необхідно перевірити свої дані, звернутися до органів соцзахисту або Пенсійного фонду, а також подати необхідні документи через ЦНАП.

