Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку в травні

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову, а більшість таких відстрочок продовжується автоматично. Водночас деякі громадяни можуть втратити її вже у травні через проблеми з державними реєстрами.

Які відстрочки продовжуються автоматично

Автоматичне продовження можливе у випадках, коли необхідні дані містяться у державних реєстрах і підстава для відстрочки не змінилася.

Це стосується:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних;

батьків дітей з інвалідністю;

багатодітних батьків;

студентів і педагогів;

родичів загиблих військових;

звільнених із полону.

У разі автоматичного продовження користувач отримує відповідне сповіщення у застосунку Резерв+.

Як перевірити, чи продовжили відстрочку

Якщо відстрочку подовжено, у застосунку з’явиться повідомлення, а у військово-обліковому документі буде вказана нова дата дії.

Кому можуть не продовжити відстрочку

Найчастіше причиною відмови у автоматичному продовженні стають проблеми з даними у державних реєстрах.

Зокрема, йдеться про:

неактуальні ПІБ або дату народження;

відсутність інформації про інвалідність;

непідтверджені родинні зв’язки;

відсутність даних про догляд.

Якщо система не знаходить підтвердження підстави для відстрочки, її автоматично не продовжують. У такому разі необхідно перевірити свої дані, звернутися до органів соцзахисту або Пенсійного фонду, а також подати необхідні документи через ЦНАП.

