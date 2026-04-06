Мобілізація в Україні: хто не зможе отримати бронювання через нову позначку в "Резерв+"

Мобілізація в Україні / © armyinform.com.ua

У багатьох військовозобов’язаних у застосунку «Резерв+» нещодавно зʼявилася позначка через яку вони не можуть отримати бронювання від мобілізації в Україні.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Потапова у себе в Instagram. За її словами, у такому разі бронювання військовозобов’язаного стає неможливим.

«Я не знаю, що це робиться. Останні кілька днів топ звернень — це відмови у бронюванні у зв’язку з тим, що громадянин є резервістом. Так, дійсно, друзі, неможливо забронювати резервіста за загальним класичним правилом, бо постанова Кабінету міністрів цього не передбачає», — розповіла Тетяна Потапова.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, що статус резервіста безпосередньо впливає на можливість отримати бронювання.

«Резервісти не підлягають бронюванню, оскільки законодавством не передбачено бронювання осіб, які мають статус резервістів. Бронюванню підлягають лише військовозобов’язані особи», — зазначила вона ТСН.ua.

За словами адвокатки, це також пов’язано із тим, що військовий оперативний резерв призначений для швидкого доукомплектування бойових частин у разі загострення військової ситуації, для здійснення ротації або швидкого розгортання сил на фронті.

«Тобто, такі особи обліковується в резерві для першочергової мобілізації у разі потреби додаткових сил на фронті», — пояснила Марина Бекало.

