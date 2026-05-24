Мобілізація в Україні: кого точно не призовуть влітку 2026 року

Мобілізація в Україні / © ТСН

Попри те, що в Україні призовний вік охоплює чоловіків від 18 до 60 років, мобілізація стосується не всіх. Вирішальну роль відіграє статус людини — чи є вона військовозобов’язаною, а також наявність відстрочки або підстав для непридатності до служби.

ТСН.ua розповідає, кого точно не можуть мобілізувати влітку 2026 року та хто має право на відстрочку.

Кого не можуть призвати

Чоловіків молодших за 25 років, які не проходили військову службу і не перебувають у запасі, мобілізувати не можуть. Вони мають статус призовників, а потрапити до війська можуть лише добровільно — за контрактом «18–24».

Втім, із цього правила є виняток. Якщо людина до 25 років уже проходила військову службу або має військову підготовку, вона автоматично набуває статусу військовозобов’язаного. У такому разі її можуть мобілізувати ще до досягнення 25-річного віку.

Для більшості військовозобов’язаних граничний вік служби становить 60 років. Водночас для вищого офіцерського складу його можуть продовжити до 65 років. Після 60 років також можна залишитися на службі добровільно — за контрактом.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відстрочка — це тимчасове звільнення від мобілізації. Закон передбачає кілька підстав для її оформлення: сімейні обставини, навчання, робота або стан здоров’я.

Не підлягають мобілізації чоловіки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, якщо не мають заборгованості зі сплати аліментів.

Також право на відстрочку мають батьки, які самостійно виховують дитину, доглядають дитину з інвалідністю або опікуються близькими родичами з інвалідністю I чи II групи.

Окремо законом передбачена відстрочка для сімей, у яких один із подружжя проходить військову службу, а в родині є неповнолітня дитина.

Не можуть мобілізувати й тих, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту України.

Підставою для відстрочки або повного звільнення від служби може бути стан здоров’я. Зокрема, це стосується людей з інвалідністю I, II чи III групи. Крім того, до року відстрочки можуть надати тим, кого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатними.

Тимчасове право не йти до війська мають і деякі студенти — передусім ті, хто вперше здобуває вищий рівень освіти.

Відстрочку також можуть оформити докторанти, інтерни, педагоги та викладачі, якщо вони працюють щонайменше на 0,75 ставки.

Окремі винятки передбачені для держслужбовців, суддів, народних депутатів, дипломатів і працівників органів військового управління.

Ще одна категорія — працівники критично важливих підприємств. Йдеться про оборонну сферу, медицину, енергетику, зв’язок та інші галузі, без яких країна не може стабільно функціонувати. Для таких працівників діє механізм бронювання.

Право на відстрочку також мають цивільні, які перебували в російському полоні.

За яких хвороб не мобілізують

Перелік захворювань, які можуть бути підставою для непридатності до служби, визначає наказ Міноборони №402.

Зокрема, йдеться про тяжкі психічні розлади, онкологічні захворювання з метастазами, серйозні хвороби серця, легень, нирок і нервової системи.

Підставою для непридатності можуть стати також тяжкі форми епілепсії, ампутації кінцівок, серйозні проблеми з хребтом, бронхіальна астма, серцева недостатність або цукровий діабет.

До переліку входять і деякі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ, СНІД, туберкульоз і тяжкі форми гепатиту.

Втім, остаточне рішення у кожному конкретному випадку ухвалює військово-лікарська комісія. Саме ВЛК визначає, чи є людина повністю непридатною до служби, чи має пройти лікування і повторний огляд.

