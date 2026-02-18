Мобілізація в Україні навесні: чи зміниться вона після посилення армії РФ

Мобілізація в Україні може змінитись після поповнення російської армії новими окупантами / © ТСН

В Україні триває мобілізація, але чи зміняться її темпи після того, як від початку 2026 року в Росії стартував цілорічний призов у армію окупантів (до цього були тільки весняно-осінні кампанії) — про це в коментарі для ТСН.ua висловили своє бачення ситуації військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко та військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Як відомо, від початку 2026 року в РФ згідно підписаного очільником Кремля Володимиром Путіним закону, російські військомати та призовні комісії офіційно перейшли на безперервну роботу.

Олександр Коваленко припускає, що РФ вдасться до одного з двох варіантів: або внесе зміни до законодавства, щоб більше використовувати призовників, або задіє їх на прикордонних територіях.

Крім того, за його підрахунками, одних тільки строковиків може бути близько 500 тисяч.

«Це величезна кількість. Станом на сьогодні середній показник умовно добровільної мобілізації в РФ — приблизно 410-420 тис. на рік. Йдеться про тих, хто добровільно підписує контракт. Але якщо буде плюс 500 тис. строковиків та плюс більше 100 тис. резервістів, то проблема може бути серйозною. Якщо ми почнемо тягатися з росіянами в питаннях кількості, хто більше намобілізує, то це не те змагання, де можна з ними тягатися. Але якщо ми будемо прикладати більше зусиль до того, щоб підвищувати рівень знищення окупантів, то… (ситуація зміниться на нашу користь — Ред.)». — робить висновок Коваленко.

Резюмуючи, він каже, що є ознаки того, що у російській армії є механізована виснаженість.

«Я звертав увагу, що в 2025 році Росія буде воювати виключно піхотою. Вона настільки виснажена у механізованій компоненті, що основна ставка буде робитись на піхоту. Ми повинні адаптуватись до цього, змінювати нашу тактику, щоб вбивати якомога більше росіян», — каже він.

Та додає, що, наприклад, 50 тисяч вбитих окупантів — це той показник, який Росія не зможе компенсувати у такій кількості щомісяця.

«Тому нам треба акумулювати наші зусилля не стільки в напрямку масштабної мобілізації, коли може бути зруйнована наша економіка, а в технологічному напрямку. Ми можемо підвищувати рівень знищення російського людського ресурсу і саме це ми повинні обрати як основну стратегію», — зауважує Коваленко.

Мобілізація в Росії: строковики замінять досвідчених окупантів

«Чому Росія зробила призов цілорічним? Коли призов у них був двічі на рік, навесні та восени, російська система призову колапсувала. Набір до війська можна було порівняти з інфарктом, тому як було завдання набрати по 180 тисяч людей за півріччя. Тепер Росія вирішила цілий рік обробляти, готувати, а потім партіями відправляти до навчальних центрів», — каже Іван Ступак.

Та наводить такий приклад: «Мені відомо про випадки, коли на російських строковиків тиснуть, вимагаючи підписувати контракт, тобто ставати контрактниками. Тиснуть так, що, наприклад, не дають спати, завантажують нарядами. Але навіть ті, хто не підпише контракт, вони будуть направлені в ті частини, де є досвідчені російські військовослужбовці. Після прибуття строковиків ці військові з досвідом будуть вивільнені, замінені та відправлені на лінію боєзіткнення».

Крім того, Іван Ступак зауважує, що є багато підстав вважати, що мобілізація в Україні разом з воєнним станом будуть продовжуватись і після травня (станом на зараз воєнний стан та мобілізація офіційно продовжені до 4 травня).

Але, разом з цим, аналітик припускає, що зараз, коли тривають перемовини, все ж таки є невеличкий шанс на те, що ситуація може змінитись на краще.

«Я оптимістично дивлюсь на склад російської делегації. Якщо б серед учасників були їхні військові, то мене б нічого не здивувало. Але відбулись зміни. Є повернення помічника Путіна — Володимира Мединського. В ієрархії російської влади він є дуже наближеним до Кремля. На мій погляд, по статусу він впливовіший за керівника російської військової розвідки. На мій погляд, розмова під час перемовин на порядок може бути іншою, ніж була раніше. Участь Мединського — це цікавий показник. На мій погляд. Повертаючись до питання мобілізації в Україні, то поки вона буде тривати, тому як нам потрібні люди, тому як у нас є втрати», — каже Ступак.

