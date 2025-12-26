Мобілізація в Україні: названо перелік осіб, які можуть вручати повістки

Повістки військовозобов’язаним можуть вручити у низці установ / © ТСН

Реклама

В Україні триває мобілізація і днями територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на своїх офіційних ресурсах повідомили про те, хто, крім їхніх представників, має право вручати повістки військовозобов’заним.

У переліку йдеться про декілька категорій посадовців та представників правоохоронних органів.

ТЦК навели наступний перелік тих, хто зараз має право вручати повістки:

Реклама

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій)

Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

Представники підприємств, установ, організацій

Представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку). Якими саме повноваженнями наділені, наприклад, представники міських та селищних рад, представники ЖЕКів — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли адвокати, які спеціалізуються зокрема і в питаннях мобілізації. «Вони наділені повноваженнями саме вручати повістки. Тобто здійснювати оповіщення», — каже адвокатка Катерина Аніщенко.

За її словами, відбувається такий алгоритм: «Приходить розпорядження від ТЦК, де останній просить оповістити\забезпечити явку. Відповідно уповноважені особи зобов’язані відреагувати на це. Наприклад, керівник ЖЕКу зобов’язаний вручити повістку. Якщо особа відмовляється отримувати або громадянина не виявили за адресою проживання, то у такому випадку складається акт про це».

Крім того, повноваженнями оповіщати громадян наділені представники адміністрацій та селищних рад.

«Фізично це може виглядати так: є телефонний дзвінок, під час якого повідомляється військовозобов’язаному, що він повинен з’явитись для вручення повістки. Але, як мені відомо з практики, наприклад, голови ОСББ можуть прийти за адресою проживання військовозобов’язаного», — каже Катерина Аніщенко.

За її словами, працівники установ, яких держава наділила повноваженнями вручати повістки, повинні повідомити до ТЦК про результати своєї роботи.

Реклама

«Якщо повістка вручена, а особа не з’явилася, то такому чоловікові загрожує штраф», — уточнює вона та додає, що тільки час покаже, наскільки дієвим є механізм залучення посадовців до процесу оповіщення.

Своєю чергою, адвокат Андрій Межирицький каже, що механізм залучення до процесу посадовців, які не мають відношення до ТЦК, на його думку, є не дуже ефективним.

«ТЦК дійсно може делегувати повноваження іншим посадовцям здійснювати оповіщення конкретних осіб. Тобто тих осіб, які або їм підпорядковані, або мешкають на тій території, яка є у зоні відповідальності конкретних посадовців», — каже Межирицький.

Він уточнює, що це все прописано в постанові Кабміну №1487.

Реклама

Та додає, що, наприклад, селищний голова не може самостійно виписати будь-кому повістку, а керується виключно розпорядженнями ТЦК щодо визначених ним (ТЦК) переліком осіб, яких треба оповістити.

«Але насправді цей механізм працює тільки на підприємствах, коли людина сама приходить на роботу. У інших, наприклад, тих же голів селищних рад, немає механізмів реалізовувати право оповіщувати громадян. Як вони будуть шукати військовозобов’язаних?», — каже адвокат Межирицький.

Резюмуючи, він припускає, що аналогічна ситуація і з міськими військовими адміністраціями, у яких є право оповіщувати, але механізм реалізації цього права — питання відкрите.

Де та коли можуть вручити повістку

За даними ТЦК, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється зараз цілодобово.

Реклама