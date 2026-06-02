Кабінет міністрів України офіційно оприлюднив детальні правила та критерії, за якими відтепер визначатиметься критичність підприємств, установ та організацій в особливий період. Реформа суттєво змінює підходи до бронювання військовозобов’язаних, запроваджуючи фінансовий ценз для працівників та змушуючи бізнес проходити повторну перевірку статусу.

Мобілізація в Україні: скільки потрібно заробляти для відстрочки

Однією з ключових та найбільш обговорюваних новел оновленої процедури став прямий зв’язок між бронюванням та рівнем офіційного доходу військовозобов’язаного. Відтепер, аби підприємство мало право забронювати свого співробітника, його офіційна заробітна плата повинна дорівнювати або перевищувати розмір трьох мінімальних заробітних плат.

У грошовому еквіваленті бізнесу під час розрахунків слід відштовхуватися від суми у 25 941 гривню. Певне послаблення уряд передбачив лише для регіонів, які перебувають у зоні підвищеного ризику: для підприємств, що офіційно функціонують на прифронтових територіях, ця фінансова межа встановлена на трохи нижчому рівні.

Облік квот та правила для працівників за сумісництвом

Нові правила чітко врегульовують питання підрахунку лімітів і унеможливлюють маніпуляції з подвійним бронюванням. Чоловіки, які оформлені на підприємствах за сумісництвом або вже мають законну відстрочку від призову за іншими цивільними підставами, відтепер враховуватимуться в загальну квоту бронювання лише один-єдиний раз — за конкретно обраним місцем роботи.

Забронювати такого мобілізаційно захищеного працівника-сумісника компанія зможе виключно за умови, що саме це конкретне підприємство офіційно внесе його дані до своєї затвердженої внутрішньої квоти.

Перезатвердження критичності та дедлайн до 1 вересня

Порядок визначення того, чи є компанія важливою для економіки або життєдіяльності регіону, також зазнає тотальної ревізії. Профільні міністерства, а також усі обласні військові адміністрації (ОВА) зобов’язані в найкоротші терміни повністю переглянути та перезатвердити власні існуючі критерії критичності. Важливо, що нові регіональні та галузеві вимоги тепер мають обов’язково проходити жорстке попереднє погодження з Міністерством оборони та Міністерством економіки України.

Одразу після завершення цієї міжвідомчої процедури абсолютно всьому українському бізнесу доведеться заново підтверджувати свій статус критичності за оновленими суворішими правилами.

Аби не паралізувати роботу економіки одномоментно, Кабмін передбачив для підприємців спеціальний адаптаційний перехідний період. Поточний статус критичності компаній, а також абсолютно всі чинні офіційні відстрочки працівників, які були видані раніше, в повному обсязі зберігатимуться та залишатимуться легітимними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати бізнес має повністю адаптуватися до нових фінансових та мобілізаційних вимог держави.

