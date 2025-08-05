Мобілізація в Україні: повістки вручатимуть по-новому, жінок братимуть на облік і зобов’яжуть пройти ВЛК

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №916 від 30 липня 2025 року, яка змінює правила військового обліку, вручення повісток, порядок мобілізації, доставку військовозобовʼязаних до частин, а також звітність у держустановах, органах влади та організаціях.

Ці зміни набрали чинності з моменту публікації постанови в «Урядовому кур’єрі» — тобто з 31 липня 2025 року. Сайт ТСН.ua разом з адвокаткою Мариною Бекало пояснює, що змінилося в правилах мобілізації та на що варто звернути увагу.

Як тепер вручають повістки для мобілізації — нові правила 2025 року

Згідно з оновленнями, тепер повістку про мобілізацію не обов’язково вручатимуть особисто в територіальному центрі комплектування (ТЦК) після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Повістка може бути надіслана поштою на адресу, яка зазначена в реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг». Ця норма випливає з оновленого пункту 88 постанови.

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Якщо така повістка була відправлена поштою, але людина її не отримала або відмовилася прийняти — вона може бути оголошена в розшук за ухилення від мобілізації. У такому випадку може бути застосована стаття 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації.

Адвокатка Марина Бекало пояснює: щодо порядку вручення повісток глобально нічого не змінилося.

«Військовозобовязаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, повістка про призов вручається або особисто під підпис, або надсилається поштою», — зазначила ТСН.ua адвокатка.

Зміни у взятті на військовий облік: що треба знати військовозобовʼязаним

Постановою Кабінету Міністрів України №1487 внесли зміни (пункт 21) до порядку організації та ведення військового обліку, які стосуються чоловіків призовного віку, яким виповнилося 25 років.

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«Змінами передбачається автоматичне внесення ТЦК та СП в строк 30 днів після досягнення призовниками 25 річного віку до ЄДРПВР відомостей про зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов’язаних з одночасним присвоєнням військового звання „солдат (матрос) запасу“ та зазначенням другої категорії запасу», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Тобто тепер чоловіки, які досягли 25-річного віку, автоматично переводяться в категорію військовозобов’язаних без виклику до ТЦК.

Водночас внутрішньо переміщені особи (ВПО) зобов’язані особисто прибути до ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання — незалежно від того, чи зареєстровані вони офіційно як ВПО. Це також передбачено оновленим пунктом 21 постанови.

Жінки на військовому обліку та проходження ВЛК: що змінилось

Зміни також стосуються жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Тепер заклади, які готують жінок за медичними або фармацевтичними спеціальностями, зобов’язані протягом 7 днів після завершення навчання передавати списки таких випускниць до ТЦК та СП за місцем їхнього проживання. Списки можна надсилати поштою або електронною поштою.

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«Після отримання списків, ТЦК та СП вносять відомості до ЄДРПВР про взяття на військовий облік та присвоєння військово-облікової спеціальності. Крім того, жінки мають особисто з’явитися до ТЦК протягом 60 днів з моменту закінчення освіти, для проходження ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби», — зазначила Марина Бекало.

Щодо призову жінок на військову службу під час мобілізації поки що змін немає, військова служба жінок залишилася добровільною.

Хто має обов’язково з’явитися до ТЦК — нові вимоги мобілізації

Згідно з постановою Кабміну, тепер громадяни, які не користуються додатком «Резерв+» та/або не оновили свої дані чи не стали на облік через ЦНАП, зобов’язані особисто з’явитися до ТЦК.

Там вони мають подати документи та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для взяття на військовий облік.

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Як тепер відбувається транспортування мобілізованих до військової частини

Згідно з новими нормами, формування списків для направлення мобілізованих з ТЦК до військових частин може здійснюватися через Реєстр «Оберіг». Ці списки можуть передаватися в електронному вигляді через систему електронного документообігу.

Зокрема, ТЦК формує іменний список особового складу військової або зведеної військової команди за допомогою реєстру «Оберіг». Після підписання цього документа кваліфікованим електронним підписом керівника ТЦК, його надсилають електронною поштою або через систему електронного документообігу до тієї військової частини або ТЦК, куди прямує команда мобілізованих.

Простими словами: відбулася цифровізація передачі списків особового складу.

Як звітувати про військовозобовʼязаних: правила для установ і компаній

Постановою 916 виключили обов’язок виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій складати і подавати щороку до 1 грудня до ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

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Також передбачено, що громадян знімають з персонально-первинного та персонального військового обліку тільки після того, як їх офіційно знімуть з обліку у відповідному ТЦК, органах СБУ або розвідувальних органах. Також упорядковано, в яких саме папках мають зберігатися дані про тих, хто перебуває на обліку, і тих, кого вже зняли з нього.

Як зміниться мобілізація у серпні

Раніше ми розповідали, як зміниться мобілізація у серпні. Для чоловіків призовного віку (від 25 до 60 років), а також для 17-річних громадян, запроваджуються важливі оновлення щодо військового обліку, відстрочки, отримання повісток, роботи мобільних ТЦК та служби після 60 років.

Сайт ТСН.ua зібрав основну інформацію про мобілізацію в серпні 2025 року, яку варто знати кожному.