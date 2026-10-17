Мобілізація в Україні: що обов'язково треба зробити військовозобов’язаним і роботодавцям до 2027 року

Мобілізація в Україні / © ТСН

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До завершення 2026 року призовникам, резервістам і військовозобов’язаним потрібно перевірити актуальність персональних даних та військово-облікових документів. Водночас підприємства мають упорядкувати кадрову документацію, провести звіряння військового обліку та, якщо на них поширюється відповідна вимога, відзвітувати про транспортні засоби.

ТСН.ua розповідає, що обов’язково потрібно зробити до кінця 2026 року призовникам, резервістам, військовозобов’язаним і роботодавцям.

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Військовий облік в Україні: які дані потрібно перевірити до кінця року

Напередодні 2027 року громадянам, які перебувають на військовому обліку, варто переконатися, що відомості про них у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) залишаються актуальними.

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Зокрема, необхідно перевірити інформацію про місце проживання, контактні дані, роботу, сімейний стан, стан здоров’я та освіту. Якщо ці відомості змінювалися, про це потрібно повідомляти відповідні органи у встановлені законодавством строки.

Також слід перевірити власний військово-обліковий документ: чи відповідає його статус актуальній інформації та чи правильно він оформлений.

Порядок створення, видавання та оформлення таких документів визначає постанова Кабінету Міністрів України № 559 від 16 травня 2024 року. Саме нею регулюються відповідні процедури, а не сам факт настання нового календарного року.

Коли 17-річним юнакам потрібно стати на військовий облік

Окремі вимоги стосуються юнаків, яким протягом року виповнюється 17 років. Відповідно до Порядку № 1487, вони мають стати на військовий облік призовників у період від 1 січня до 31 липня.

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Якщо юнак не зробив цього у визначений строк, взяття на облік відбувається після його особистого відвідування територіального центру комплектування.

Що роботодавці мають зробити до 1 січня 2027 року

Підприємствам, установам та організаціям необхідно перевірити, як у них організований персональний військовий облік працівників.

Зокрема, роботодавці повинні переконатися, що відповідальну за цей напрям особу офіційно призначено, списки військового обліку та відомості оперативного контролю ведуться належним чином, а кадрові зміни вчасно вносяться до відповідної документації.

Під час працевлаштування нового співробітника роботодавець також має ознайомити його з правилами військового обліку під особистий підпис. Така вимога передбачена пунктом 34 Порядку № 1487.

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Крім того, підприємства повинні зіставити власні списки військового обліку з документами працівників та інформацією, отриманою від ТЦК та СП.

За скільки днів потрібно повідомляти ТЦК про кадрові зміни

Після видання відповідного наказу підприємство має сім днів, щоб повідомити ТЦК та СП про прийняття працівника на роботу, його звільнення або відрахування з навчального закладу.

Передати інформацію можна в паперовій формі. За наявності технічної можливості це також дозволено робити в електронному вигляді — через портал «Дія» або кабінет персонального обліку.

Для підприємств, які ведуть трудові відносини через електронну систему «Обрій», передбачено автоматичне формування та надсилання повідомлень через API.

Ще один обов’язок роботодавців — передавати працівникам офіційні виклики до ТЦК та СП.

До якої дати підприємства мають відзвітувати про транспорт

Окремий термін передбачений для звітування про транспортні засоби. До 20 грудня 2026 року керівники підприємств, установ та організацій, на які поширюється відповідна законодавча вимога, мають подати до ТЦК та СП інформацію про наявний транспорт.

Цей обов’язок визначений пунктом 15 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1921 від 28 грудня 2000 року.

У звіті потрібно зазначити кількість транспортних засобів, їхній технічний стан, а також перелік працівників, які на них працюють.

Водночас звітувати про транспорт повинні не всі підприємства, а лише ті, на які поширюються відповідні норми законодавства.

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