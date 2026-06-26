Мобілізація в Україні: що перевірятимуть у чоловіків після 1 липня

За словами адвоката, чоловікам бажано мати при собі і паперову копію витягу з додатка «Резерв+» / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, і час від часу адвокати та військовозобов’язані повідомляють у соцмережах про випадки, коли під час перевірки документів додаток «Резерв+» не відкривається. Це, своєю чергою, може залежати зокрема і від якості покриття Мережі.

ТСН.ua запитав у однієї з адвокаток, Катерини Аніщенко, яка знається зокрема і на мобілізаційному законодавстві, якими мають бути дії військовозобов’язаних у аналогічних випадках.

«Однозначно треба мати при собі паперову копію витягу з додатка «Резерв+», — каже вона.

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Та додає, що таку копію важливо оновлювати хоча б раз на тиждень.

«А в ідеалі копія повинна бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися сповіщення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого сповіщення не було, а зараз з’явилося», — уточнює Катерина Аніщенко.

«Витяг з «Резерв+» може бути єдиним важливим документом для чоловіків під час перевірки документів. Окрім паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Або паперовий військовий квиток, якщо такий є і якщо в ньому міститься актуальна інформація. Були часи, коли у військові квитки вклеювали штрих-коди (використовувався для швидкого зчитування інформації про військовозобов’язаного перевіряючими — Ред.)», — каже адвокатка.

При цьому вона зазначає, що їй з власної практики відомо про випадки, коли інформація у перевіряючого не співпадала з інформацією, яка була у «Резерв+» військовозобов’язаного.

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«Останньому повідомили, що він начебто перебуває у розшуку, але у «Резерв+» розшуку не було. Чоловік, у якого перевіряли документи, попрохав показати йому інформацію із планшета. Але уточнив, що вимагає того, щоб бодікамера була увімкнена», — каже Катерина Аніщенко.

Та уточнює: «З теоретичної точки зору, згідно закону, інформація у перевіряючих та в «Резерв+» військовозобов’язаного відрізнятись не може, але практика свідчить про протилежне. Якщо «Резерв+» у військовозобов’язаного не відкривається та якщо немає паперової копії, то поліцейський має право доставити такого чоловіка до ТЦК для з’ясування обставин. Такі випадки доставки до ТЦК непоодинокі».

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