Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, під час якої представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції можуть перевіряти військово-облікові документи громадян. Однак іноді виникають ситуації, коли застосунок «Резерв+» не відкривається через проблеми з інтернетом або людина взагалі втрачає телефон, на якому він був встановлений.

ТСН.ua розповідає, як діяти, якщо ТЦК зупинили на вулиці, а доступу до електронного військово-облікового документа немає, чи можуть через це доправити людину до ТЦК та за яких умов мають вручати повістки.

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Що робити, якщо ТЦК зупинили на вулиці, а «Резерв+» не відкривається

Військовозобов’язані періодично повідомляють у соціальних мережах про випадки, коли під час перевірки документів не вдається відкрити застосунок «Резерв+». Причиною може бути, зокрема, погане інтернет-з’єднання.

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Адвокатка Катерина Аніщенко, яка спеціалізується, зокрема, на питаннях мобілізаційного законодавства, радить завжди мати із собою паперову копію військово-облікового документа з «Резерв+».

«Однозначно треба мати при собі паперову копію витягу з додатка „Резерв+“, — наголошує вона.

За словами адвокатки, такий документ потрібно регулярно оновлювати — щонайменше раз на тиждень. Водночас найкраще формувати його безпосередньо в день перевірки.

Це важливо, оскільки інформація про військовозобов’язаного може змінитися. Наприклад, людина ще тиждень тому не перебувала в розшуку, але на момент перевірки в застосунку вже може з’явитися відповідне сповіщення.

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«В ідеалі копія повинна бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися сповіщення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого сповіщення не було, а зараз з’явилося», — пояснює Катерина Аніщенко.

Що треба мати з собою, крім «Резерв+»

Під час перевірки військовозобов’язаний також повинен мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Якщо в нього є паперовий військовий квиток з актуальними відомостями, можна пред’явити і його. Раніше до військових квитків також вклеювали штрихкоди, які давали змогу перевіряльникам швидше зчитувати інформацію про людину.

Адвокатка звертає увагу на ще одну проблему: відомості, які бачать представники ТЦК або поліції у своїх планшетах, іноді не збігаються з інформацією в «Резерв+» самого військовозобов’язаного.

За її словами, у практиці траплялися випадки, коли чоловікові повідомляли, що він перебуває в розшуку, хоча в його застосунку такого статусу не було. В одному з таких випадків громадянин попросив показати інформацію з планшета перевіряльника, але за умови, що нагрудна камера поліцейського буде ввімкнена.

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Теоретично інформація в системах перевіряльників і в застосунку військовозобов’язаного не повинна відрізнятися. Проте на практиці такі розбіжності трапляються.

Якщо ж «Резерв+» не відкривається, а паперової копії військово-облікового документа немає, поліцейський має право доправити чоловіка до ТЦК для з’ясування обставин. За словами Катерини Аніщенко, такі випадки не є поодинокими.

Чи можуть затримати через відсутність телефона з «Резерв+»

Втрата смартфона, на якому був встановлений застосунок, може створити труднощі під час перевірки військово-облікових документів. Водночас сама відсутність телефона не означає, що людина втратила свій військово-обліковий статус або навмисно ухиляється від виконання військового обов’язку.

Військовий юрист Данило Гончаренко в коментарі «Телеграфу» пояснив , що в такій ситуації насамперед потрібно пред’явити документ, який посвідчує особу, та повідомити представникам ТЦК і поліції про втрату телефона.

Якщо у громадянина є роздрукований військово-обліковий документ із QR-кодом, його також варто показати. Якщо такого документа немає, можна попросити перевірити відомості про себе через доступні інформаційні системи.

Юрист наголошує: відсутність доступу до електронного документа сама собою не свідчить про умисне невиконання військово-облікових обов’язків.

Якщо ж людину затримують, вона має право вимагати пояснити правові підстави таких дій, оформити відповідні процесуальні документи та надати можливість зв’язатися з адвокатом.

Як за законом мають вручати повістку на вулиці

Повноваження представників ТЦК та СП під час оповіщення громадян про виклик передбачають вручення належним чином оформленої повістки.

Під час цієї процедури представники ТЦК або поліцейські повинні здійснювати фото- та відеофіксацію. Водночас працівник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, мати при собі службове посвідчення і показати його на вимогу громадянина.

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що під час зустрічі з представниками ТЦК у громадських місцях, зокрема на вулицях або блокпостах, оповіщення має відбуватися саме шляхом вручення повістки.

«Отже оповіщення громадянина, якщо воно реалізується безпосередньо представниками ТЦК та СП, наприклад, в громадських місцях, на блокпостах тощо, має відбуватися тільки у вигляді вручення повістки. На цьому повноваження представників ТЦК та СП закінчуються», — зазначила адвокатка.

Повістка вважається врученою належним чином, якщо її передали громадянину особисто під підпис або надіслали поштою з дотриманням вимог законодавства.

Які відомості обов’язково повинні бути в повістці

Документ про виклик до ТЦК має містити визначену законом інформацію. Зокрема, у ньому обов’язково зазначають:

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження громадянина, якому адресована повістка;

назву територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який видав документ;

причину виклику — взяття на військовий облік, проходження військово-лікарської комісії, уточнення облікових даних або призов на військову службу;

адресу, дату та час, коли потрібно прибути;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер документа;

роз’яснення про наслідки неявки та необхідність повідомити про причини, через які людина не може прибути.

Хто має право вручати повістки

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №560, до груп оповіщення можуть входити представники районних і міських державних або військових адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, ТЦК та СП, а також поліцейські.

Крім того, під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до таких груп можуть залучати цивільних осіб. Наприклад, це можуть бути керівники або голови правлінь ОСББ, представники роботодавців і закладів освіти.

Уповноважена особа під час спілкування з військовозобов’язаним повинна повідомити йому мету зупинки, прибуття та розмови.

На вимогу громадянина представник групи оповіщення має пред’явити документи, що підтверджують його особу та повноваження. Серед них:

паспорт громадянина України;

посвідчення офіцера;

військовий квиток;

службове посвідчення;

посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Останній документ має бути засвідчений керівником відповідного органу або установи та скріплений гербовою печаткою.

Бодікамери ТЦК: чи обов’язково вести відеозапис

Від 1 вересня 2025 року представники ТЦК та СП, які входять до груп оповіщення, зобов’язані використовувати нагрудні бодікамери. Відеофіксація має зробити процес мобілізаційних заходів прозорішим і допомогти зменшити суспільну напругу.

Фото- та відеозапис під час пред’явлення і перевірки документів, вручення повісток та інших адміністративних процедур передбачений частиною 6 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Міністерство оборони також затвердило окрему інструкцію щодо використання нагрудних відеореєстраторів.

Представник ТЦК, який користується бодікамерою, повинен попередити громадянина про фото- та відеофіксацію. Запис має починатися від моменту виконання службових обов’язків з оповіщення та тривати безперервно до завершення відповідних заходів.

Винятки можливі, зокрема, якщо є ризик зафіксувати на відео військові об’єкти або інформацію з обмеженим доступом. Також передбачені випадки, пов’язані з особистими потребами представника ТЦК.

Бодікамеру потрібно закріплювати на форменому одязі — зазвичай у ділянці грудей або в інший спосіб, який забезпечує належний запис подій. Якщо це необхідно для кращої якості відео, представник ТЦК може тримати пристрій у руках.

Водночас учасникам груп оповіщення заборонено видаляти або змінювати записи, вимикати камери, перешкоджати відеофіксації чи передавати матеріали стороннім особам.

За порушення цих вимог передбачена дисциплінарна відповідальність. Залежно від обставин це може бути догана, пониження в посаді або званні. Крім того, матеріали про порушення можуть передавати правоохоронним органам.

Чи можна самостійно знімати представників ТЦК на телефон

Марина Бекало наголошує, що під час вручення повістки представники ТЦК та поліцейські повинні проводити фото- та відеофіксацію за допомогою бодікамер.

Відеозапис має підтверджувати факт ознайомлення людини з повісткою або її відмову від отримання документа. Водночас важливим підтвердженням вручення залишається особистий підпис громадянина.

«У такому разі належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного — вручення повістки — про виклик до ТЦК та СП є особистий підпис про отримання повістки та відеозапис ознайомлення з нею та/або відеозапис про відмову від отримання повістки», — пояснила адвокатка.

Окрему увагу вона звертає на якість відеозапису. Якщо бодікамеру закріпили неправильно і через це запис вийшов неналежної якості, під час судового розгляду такий матеріал можуть визнати недопустимим або неналежним доказом.

За словами Марини Бекало, технічний засіб потрібно використовувати так, щоб він забезпечував максимально якісну фіксацію всіх подій. Це стосується і випадків, коли представник ТЦК свідомо або випадково неправильно закріпив камеру.

Якщо громадянин має сумніви щодо належної відеофіксації, він може самостійно знімати можливі правопорушення на телефон. Однак для використання таких матеріалів як доказів необхідно дотримуватися відповідних процесуальних вимог.

Водночас адвокатка застерігає від публічного поширення фото та відео, на яких зображені представники Збройних сил України та інших військових формувань, військові об’єкти, блокпости, території військових частин або військова техніка. Особливо це стосується оприлюднення інформації про місця перебування та переміщення таких об’єктів і військовослужбовців.

За певних обставин такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 114-1 Кримінального кодексу України.

Важливе значення має мета, з якою людина здійснює знімання. Якщо вона фіксує можливе правопорушення або перевищення службових повноважень представниками ТЦК — такі дії самі собою не повинні мати для неї кримінальних наслідків.

Водночас адвокатка наголошує на необхідності розрізняти фіксацію правопорушення та публічне поширення матеріалів. За її словами, кримінальна відповідальність за згаданою статтею стосується саме дій, спрямованих на поширення відповідної інформації.

Фото- та відеоматеріали, які можуть підтверджувати правопорушення, можна передати слідчому або прокурору в межах кримінального провадження. За відповідною постановою їх вилучають із технічного пристрою, за потреби залучаючи спеціалістів. Після цього складають протокол.

«Тільки в такому разі матеріали набувають силу доказів, які можуть бути використані в суді під час доведення вини особи. Доступ до таких відео-фото матеріалів, які є доказами в судовій справі, може бути наданий журналістам за дозволом суду», — каже Марина Бекало.

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