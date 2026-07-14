Мобілізація в Україні: що відомо про кардинальні зміни, які готуються

Мобілізація в Україні може зазнати змін / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, під час якої, попередньо — на цьому або на наступному тижні, запланована зустріч парламентарів з представниками Міністерства оборони, на якій останні мають наміри обговорити чергові зміни до процесу призову.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили джерела у Верховній Раді, але уточнили, що зустріч відбудеться за умови, якщо у керівництві Міноборони не станеться ключових кадрових змін.

Своєю чергою, парламентарі, котрі зазвичай коментують перебіг мобілізації, розповіли в коментарі для ТСН.ua, що зараз, на їхню думку, «ситуація дещо вирівнялася», якщо порівнювати цей процес у невеличких містах і, наприклад, у Києві.

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«Після того, як були проведені більш системні заходи мобілізації у містах, і ми бачимо це на прикладі Києва, з’явилися відповідні мобільні групи оповіщення зокрема з працівниками поліції, ситуація дещо вирівнялася. Говорити, що вона повністю відзеркалює ситуацію у малих населених пунктах — навряд чи можна. Є населені пункти, наприклад, сільські, де, за великим рахунком, не залишилось фахівців, які б могли керувати трактором або комбайном. Але загалом, думаю, ситуація вирівнюється. Процес триває», — розповів в коментарі для ТСН.ua представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Крім того, за його словами, у процесі мобілізації можливі інші формати роботи, крім вуличного оповіщення:

«Я думаю, що можливі інші форми. Ми очікуємо від Міністерства оборони пропозиції з цього приводу, у них вже є напрацювання. Я не можу поки що говорити про них публічно, це — ідеї Міноборони, які можуть зробити ті самі заходи без облав на вулиці. Але поки складно говорити, поки ми не бачимо повної картини, пропозицій. А у зв’язку з кадровими змінами можуть з’явитись корективи. Але очікуємо».

До цього він додав, що на його думку, можливе посилення мобілізації в Росії після виборів до Держдуми «точно не матиме дзеркальних вимог в Україні».

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«Ми намагаємося перевести війну в максимально технологічну площину за допомогою різноманітних повітряних, надводних, підводних апаратів, щоб завдавати максимальної шкоди ворогу. Думаю, що ця тенденція щонайменше повинна зберегтися, а в ідеалі вона має тиражуватись», — каже Веніславський.

Своєю чергою, парламентарка з оборонного комітету Ради Ірина Фриз, коментуючи питання мобілізації, висловила таку свою позицію: «На мій погляд, зміни мають бути радикальними. Я вчергове можу наголосити, що стою на позиції виведення ТЦК не лише з командування Сухопутних військ, а й із підпорядкування Міноборони. Вважаю, що оповіщення та цей етап мобілізації мають більш активно виконувати органи місцевого самоврядування».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що порядок вручення повісток може змінитися. У Раді зареєстрували резонансний законопроєкт.







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