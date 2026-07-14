ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2526
Час на прочитання
2 хв

Мобілізація в Україні: що відомо про кардинальні зміни, які готуються

Мобілізація в Україні може змінитись найближчим часом — у Раді кажуть про важливе обговорення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні може зазнати змін / © ТСН

В Україні триває мобілізація, під час якої, попередньо — на цьому або на наступному тижні, запланована зустріч парламентарів з представниками Міністерства оборони, на якій останні мають наміри обговорити чергові зміни до процесу призову.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили джерела у Верховній Раді, але уточнили, що зустріч відбудеться за умови, якщо у керівництві Міноборони не станеться ключових кадрових змін.

Своєю чергою, парламентарі, котрі зазвичай коментують перебіг мобілізації, розповіли в коментарі для ТСН.ua, що зараз, на їхню думку, «ситуація дещо вирівнялася», якщо порівнювати цей процес у невеличких містах і, наприклад, у Києві.

«Після того, як були проведені більш системні заходи мобілізації у містах, і ми бачимо це на прикладі Києва, з’явилися відповідні мобільні групи оповіщення зокрема з працівниками поліції, ситуація дещо вирівнялася. Говорити, що вона повністю відзеркалює ситуацію у малих населених пунктах — навряд чи можна. Є населені пункти, наприклад, сільські, де, за великим рахунком, не залишилось фахівців, які б могли керувати трактором або комбайном. Але загалом, думаю, ситуація вирівнюється. Процес триває», — розповів в коментарі для ТСН.ua представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Крім того, за його словами, у процесі мобілізації можливі інші формати роботи, крім вуличного оповіщення:

«Я думаю, що можливі інші форми. Ми очікуємо від Міністерства оборони пропозиції з цього приводу, у них вже є напрацювання. Я не можу поки що говорити про них публічно, це — ідеї Міноборони, які можуть зробити ті самі заходи без облав на вулиці. Але поки складно говорити, поки ми не бачимо повної картини, пропозицій. А у зв’язку з кадровими змінами можуть з’явитись корективи. Але очікуємо».

До цього він додав, що на його думку, можливе посилення мобілізації в Росії після виборів до Держдуми «точно не матиме дзеркальних вимог в Україні».

«Ми намагаємося перевести війну в максимально технологічну площину за допомогою різноманітних повітряних, надводних, підводних апаратів, щоб завдавати максимальної шкоди ворогу. Думаю, що ця тенденція щонайменше повинна зберегтися, а в ідеалі вона має тиражуватись», — каже Веніславський.

Своєю чергою, парламентарка з оборонного комітету Ради Ірина Фриз, коментуючи питання мобілізації, висловила таку свою позицію: «На мій погляд, зміни мають бути радикальними. Я вчергове можу наголосити, що стою на позиції виведення ТЦК не лише з командування Сухопутних військ, а й із підпорядкування Міноборони. Вважаю, що оповіщення та цей етап мобілізації мають більш активно виконувати органи місцевого самоврядування».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що порядок вручення повісток може змінитися. У Раді зареєстрували резонансний законопроєкт.



Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2526
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie